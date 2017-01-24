Дом на улице Степана Разина, откуда эвакуировали жильцов, могут признать аварийным

Поздно вечером 22 января жильцы дома №87 на улице Степана Разина (Самарский район) обратились в экстренные службы с сообщением, что у них трещат обои, посыпалась штукатурка.



К дому прибыли представители пожарной службы, городские спасатели, жители были эвакуированы. На здании дореволюционной постройки установили гипсовые маячки, ведется постоянный мониторинг.



В течение понедельника городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела два совещания. В итоге она определила ситуацию как «Угроза ЧС». Решено провести экспертизу и начать процедуру по признанию дома аварийным. Жильцам (все 10 квартир в доме приватизированы) предложено перебраться в пункт временного размещения, но, по состоянию на вчерашний вечер, этой возможностью никто не воспользовался.