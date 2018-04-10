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Главная/Происшествия/

Бывший милиционер спас из горящего дома пятилетнего мальчика

Сергей Колузанов сейчас работает водителем на автомобиле скорой помощи Новокуйбышевска. Раньше, до выхода на пенсию, он работал прапорщиком милиции.

Как-то мужчина возвращался домой с суточного дежурства, когда ему позвонила жена и сообщила, что у соседей пожар. Они жили в одноэтажном деревянном доме на две квартиры. Когда Сергей пришел домой, услышал плач ребенка в соседской квартире. Он разбил окно и вытащил пятилетнего мальчика наружу. Малыш не пострадал.

К этому времени на тушение пожара прибыли сотрудники МЧС. Они потушили пламя за полчаса. Причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправная проводка.  
Дата: 10 апреля 2018 , 11:04
162
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: МВД по Самарской области
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