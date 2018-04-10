Бывший милиционер спас из горящего дома пятилетнего мальчика

Сергей Колузанов сейчас работает водителем на автомобиле скорой помощи Новокуйбышевска. Раньше, до выхода на пенсию, он работал прапорщиком милиции.



Как-то мужчина возвращался домой с суточного дежурства, когда ему позвонила жена и сообщила, что у соседей пожар. Они жили в одноэтажном деревянном доме на две квартиры. Когда Сергей пришел домой, услышал плач ребенка в соседской квартире. Он разбил окно и вытащил пятилетнего мальчика наружу. Малыш не пострадал.



К этому времени на тушение пожара прибыли сотрудники МЧС. Они потушили пламя за полчаса. Причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправная проводка.