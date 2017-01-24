Боинг, летевший из Пхукета в Самару, аварийно сел в Новосибирске

Самолет «Боинг-757» авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Таиланда в Самару, приземлился в Новосибирске вчера в 15:50 по местному времени (11:50 мск) с неисправным шасси.Посадка была произведена благополучно, никто из находившихся на борту 116 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. В ходе осмотра было установлено, что у воздушного судна частично разрушена пневматика левой стойки шасси, а также обнаружены незначительные повреждения акустической панели двигателя и закрылка. В настоящее время по данному факту Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР проводится доследственная проверка.Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову, пассажиры чартерного рейса Azur Air с Пхукета (Таиланд) в Самару вылетели в пункт назначения на резервном самолете в авиакомпании вчера в 20:25.Сообщается, что люди были вынуждены провести 8,5 часов в новосибирском аэропорту «Толмачево». На время задержки они были обеспечены питанием, жалоб от них в транспортную прокуратуру не поступало.