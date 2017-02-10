В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
На размещенном в соцсетях видеоролике видно, как косолапый медвежонок пытается взобраться на дерево возле здания. На вопросы комментаторов о том, откуда животное появилось на улице города, поспешили ответить представители Жигулевского дворца культуры. Они рассказали, что медведь является цирковым животным и был привязан к дереву на минуту, на время переноса клетки в ДК.
Видео можно посмотреть здесь.
На размещенном в соцсетях видеоролике видно, как косолапый медвежонок пытается взобраться на дерево возле здания. На вопросы комментаторов о том, откуда животное появилось на улице города, поспешили ответить представители Жигулевского дворца культуры. Они рассказали, что медведь является цирковым животным и был привязан к дереву на минуту, на время переноса клетки в ДК.
Видео можно посмотреть здесь.
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Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
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