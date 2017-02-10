10 февраля 2017 года,
19:57
$ 59.02    63.03   Нефть 55.69 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Происшествия/

В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево

Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.

На размещенном в соцсетях видеоролике видно, как косолапый медвежонок пытается взобраться на дерево возле здания. На вопросы комментаторов о том, откуда животное появилось на улице города, поспешили ответить представители Жигулевского дворца культуры. Они рассказали, что медведь является цирковым животным и был привязан к дереву на минуту, на время переноса клетки в ДК.

Видео можно посмотреть здесь.
Дата: 10 февраля 2017 , 16:10
897
Автор текста: Анна Турова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Происшествия
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
10 февраля 2017
897
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
В Самаре с моста в реку Татьянку слетел Fiat
9 февраля 2017
857
В Самаре с моста в реку Татьянку слетел Fiat
В Самаре трамвай сошел с рельсов
7 февраля 2017
1447
В Самаре трамвай сошел с рельсов
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8108
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
В Самаре 177 домов обеспечили теплом по резервной схеме из-за порыва трубы
28 января 2017
645
4
В Самаре 177 домов обеспечили теплом по резервной схеме из-за порыва трубы
ТОП самых опасных дорог региона-2016
25 января 2017
1015
ТОП самых опасных дорог региона-2016
Дом на улице Степана Разина, откуда эвакуировали жильцов, могут признать аварийным
24 января 2017
495
Дом на улице Степана Разина, откуда эвакуировали жильцов, могут признать аварийным
Боинг, летевший из Пхукета в Самару, аварийно сел в Новосибирске
24 января 2017
537
Боинг, летевший из Пхукета в Самару, аварийно сел в Новосибирске
В Самарской области Киа врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Водитель погиб
23 января 2017
618
В Самарской области Киа врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Водитель погиб
Лента новостей
10 февраля 2017 , 16:59
92
Сегодня в Самаре проходят Пушкинские чтения, книжные вечера, музейные экскурсии
10 февраля в 180-ю годовщину памяти Александра Сергеевича Пушкина на разных площадках Самары...
10 февраля 2017 , 16:52
101
Средний вес одного чемодана пассажира самарского аэропорта -15 кг
Служба наземного обслуживания самарского аэропорта в 2016 году обработала 1 173 120 единиц...
10 февраля 2017 , 16:44
116
Житель Тольятти 38 раз нарушил ПДД
По всем фактам нарушения приставы возбудили исполнительные производства о взыскании штрафов.
10 февраля 2017 , 16:41
113
Должник катался по поселку на арестованной Калине
Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
10 февраля 2017 , 16:41
136
В Самарской области готовятся к интенсивным паводкам
В Самарской области на борьбу с паводком выйдут свыше 6 тысяч сотрудников МЧС. Об этом...
10 февраля 2017 , 16:38
102
Отпускной сезон приближается. Готовим чемоданы
Сегодня в Самаре открылся двухдневный форум «Туризм – перспективы и...
10 февраля 2017 , 16:10
897
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
  Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8108
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5684
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5188
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4386
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1298
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1575
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
14 января 2017
524
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...
Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года
16 января 2017
468
Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года
Чествовали отличившихся самарцев.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.