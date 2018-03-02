В Самаре на парковке у торгового центра сгорел автомобиль
В соцсетях появилось видео пожара, который произошел днем в пятницу, 2 марта.
Горевший автомобиль возле магазина «Декатлон» запечатлел очевидец. Иномарку потушили сотрудники МЧС.
Горевший автомобиль возле магазина «Декатлон» запечатлел очевидец. Иномарку потушили сотрудники МЧС.
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