14 ДТП, 15 пострадавших. Дорожные итоги первой недели года
За первую неделю нового года в Самаре произошло 14 ДТП. Как сообщают в городском ГИБДД, в этих авариях пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Одно из происшествий произошло 2 января в 7:30 в Октябрьском районе. Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, 21-летний водитель Деу Нексии ехал по улице Революционной со стороны Дыбенко к Гаражной. Напротив дома № 70 по ул. Революционной он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовой ГАЗелью под управлением 27-летнего водителя. В ДТП пострадал 31-летний пассажир Нексии. Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в результате чего на него был составлен административный протокол.
Еще одна авария была зафиксирована вечером этого же дня в 23:20 в Красноглинском районе. Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, 20-летний водитель «четырнадцатой» ехал по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Южный в направлении Управленческого. В пути он допустил наезд на 26-летнего парня, который шел по середине проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло 4 января в 22:23 в Ленинском районе. 24-летний водитель Тойоты Короллы двигался по Волжскому проспекту со стороны Ульяновского спуска к Вилоновской. Напротив дома 4, к. 2 по Волжскому проспекту молодой человек наехал на припаркованный Хендэ Гетц, в котором находилась 37-летняя женщина-водитель. От удара Хендэ отбросило на припаркованные БМВ и Тойоту Короллу. В результате ДТП женщина за рулем Хендэ Гетц получила сотрясение головного мозга, с чем была доставлена в больницу. В отношении водителя Тойоты было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
ДТП с наездом на пешехода произошло 6 января в 13:20 в Кировском районе. 42-летняя женщина за рулем автомобиля Деу Нексии следовала по улице Товарной со стороны АЗС «Кедр» в направлении Магистральной. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Товарная и Магистральная она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем под управлением 26-летней девушки, двигавшейся по главной дороге. После столкновения Нексию отбросило вправо, где она наехала на 59-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части улицы Товарной без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом левой лодыжки.
7 января в 13:50 на территории Красноглинского района было зафиксировано ДТП с пострадавшей несовершеннолетней девочкой. Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, 35-летний водитель Киа Спортаж ехал по улице Труда в ПГТ «Прибрежный» со стороны Парусной в направлении Звездной. Напротив дома №1 по улице Звездной при движении задним ходом водитель наехал на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по "зебре". Подросток получила травмы, а водитель покинул место происшествия. В настоящее время он установлен.
Еще одно ДТП с пострадавшим пешеходом произошло вечером этого же дня в Кировском районе. В 21:30 26-летний водитель автомобиля Опель Инсигния, двигаясь задним ходом по одному из дворов улицы Советская, наехал на 37-летнего мужчину. Последний стоял на дороге. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом средней трети правого бедра.
Аналогичный случай произошел 8 января в 14:30 в Промышленном районе Самары. 35-летний водитель Лады Гранты, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории улицы Аминева, допустил наезд на 79-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка была доставлена на «скорой» в больницу.
Одно из происшествий произошло 2 января в 7:30 в Октябрьском районе. Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, 21-летний водитель Деу Нексии ехал по улице Революционной со стороны Дыбенко к Гаражной. Напротив дома № 70 по ул. Революционной он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовой ГАЗелью под управлением 27-летнего водителя. В ДТП пострадал 31-летний пассажир Нексии. Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в результате чего на него был составлен административный протокол.
Еще одна авария была зафиксирована вечером этого же дня в 23:20 в Красноглинском районе. Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, 20-летний водитель «четырнадцатой» ехал по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Южный в направлении Управленческого. В пути он допустил наезд на 26-летнего парня, который шел по середине проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло 4 января в 22:23 в Ленинском районе. 24-летний водитель Тойоты Короллы двигался по Волжскому проспекту со стороны Ульяновского спуска к Вилоновской. Напротив дома 4, к. 2 по Волжскому проспекту молодой человек наехал на припаркованный Хендэ Гетц, в котором находилась 37-летняя женщина-водитель. От удара Хендэ отбросило на припаркованные БМВ и Тойоту Короллу. В результате ДТП женщина за рулем Хендэ Гетц получила сотрясение головного мозга, с чем была доставлена в больницу. В отношении водителя Тойоты было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
ДТП с наездом на пешехода произошло 6 января в 13:20 в Кировском районе. 42-летняя женщина за рулем автомобиля Деу Нексии следовала по улице Товарной со стороны АЗС «Кедр» в направлении Магистральной. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Товарная и Магистральная она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем под управлением 26-летней девушки, двигавшейся по главной дороге. После столкновения Нексию отбросило вправо, где она наехала на 59-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части улицы Товарной без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом левой лодыжки.
7 января в 13:50 на территории Красноглинского района было зафиксировано ДТП с пострадавшей несовершеннолетней девочкой. Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, 35-летний водитель Киа Спортаж ехал по улице Труда в ПГТ «Прибрежный» со стороны Парусной в направлении Звездной. Напротив дома №1 по улице Звездной при движении задним ходом водитель наехал на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по "зебре". Подросток получила травмы, а водитель покинул место происшествия. В настоящее время он установлен.
Еще одно ДТП с пострадавшим пешеходом произошло вечером этого же дня в Кировском районе. В 21:30 26-летний водитель автомобиля Опель Инсигния, двигаясь задним ходом по одному из дворов улицы Советская, наехал на 37-летнего мужчину. Последний стоял на дороге. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом средней трети правого бедра.
Аналогичный случай произошел 8 января в 14:30 в Промышленном районе Самары. 35-летний водитель Лады Гранты, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории улицы Аминева, допустил наезд на 79-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка была доставлена на «скорой» в больницу.
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