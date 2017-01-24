Зоологический музей им. Д.Н. Флорова
Зоологический музей СГСПУ - один из крупнейших в Поволжье и, пожалуй, единственный в Самарской области. Является членом Ассоциации естественно-исторических музеев России и входит в состав Ассоциации научно-технических музеев Самары. Имеет статус научного и учебно-просветительского структурного подразделения биолого-химического факультета университета. Экспозиция предоставляет основу для формирования экологических и природоохранных знаний и дает наглядное представление об эволюционных явлениях, происходящих в природе.
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ
Зарождение музея началось в 1929 году в Средневолжском педагогическом институте, а ныне Самарском государственном социально-педагогическом университете, когда была основана кафедра зоологии. Ее сотрудники начали собирать зоологический материал и использовать его в процессе обучения. Кабинет зоологии быстро пополнялся новыми экземплярами и стал прообразом нынешнего музея. Но свои коррективы внесла Великая Отечественная война и обстоятельства послевоенного времени. Институт был перемещен в здание на ул. Льва Толстого, 47, где ранее располагалась Морская школа, а зоологический музей был расформирован. В результате часть экспонатов была потеряна, часть утратила свое назначение как учебный материал, некоторые были переданы в другие учреждения. Сегодня от той первой музейной коллекции остались лишь единичные экземпляры.
Возрождение музея происходит в 1955 году, когда главой кафедры зоологии становится доктор биологических наук и профессор Дмитрий Флоров. Из преподавателей и студентов им была сформирована рабочая группа, которая восстановила большую часть коллекции животных Среднего Поволжья. Были получены уникальные материалы фауны озера Байкал, Баренцева и Черного морей, Астраханского, Кандалакшского и других заповедников. Из-за недостатка площади музей не раз менял свое местоположение. В 1978 году обосновался в корпусе на ул. Антонова-Овсеенко, 24, где находится и по сей день.
Возрождение музея происходит в 1955 году, когда главой кафедры зоологии становится доктор биологических наук и профессор Дмитрий Флоров. Из преподавателей и студентов им была сформирована рабочая группа, которая восстановила большую часть коллекции животных Среднего Поволжья. Были получены уникальные материалы фауны озера Байкал, Баренцева и Черного морей, Астраханского, Кандалакшского и других заповедников. Из-за недостатка площади музей не раз менял свое местоположение. В 1978 году обосновался в корпусе на ул. Антонова-Овсеенко, 24, где находится и по сей день.
«ЖИВЫЕ» ЭКСПОНАТЫ
В основе экспозиционной концепции лежит отражение систематической и экологической составляющей животного мира. Экспонаты расположены по принципу «от простого к сложному» и сопровождаются диорамами, иллюстрирующими естественную среду обитания видов.
Коллекция музея насчитывает порядка 20 тысяч единиц, собранных с разных уголков мира, из которых 60 видов животных занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Значительная доля экспонатов представлена в виде чучел. Часть приобретена в готовом виде, часть - в виде шкур, над которыми работали таксидермисты, включая Валерия Шведова, заведующего зоологическим музеем. Некоторые экспонаты найдены во время поисковых экспедиций, экзотические экземпляры куплены, что-то получено от коллекционеров. Благодаря сотрудничеству музея с зоопарками, зверинцами, природоохранными организациями и животноводческими хозяйствами разных городов, а также энтузиазму студентов экспозиция не перестает пополнятся.
Музей насчитывает четыре зала, каждый из которых повествует об одной или нескольких групп животных.
В зале беспозвоночных обращает на себя внимание гигантский кальмар длиной 14 метров и макет «Коралловый риф», сделанные сотрудниками музея. В витринах - собрания представителей животного мира морского дна и побережья. Богатые коллекции раковин древних и современных моллюсков, представители класса ракоскорпионов, местные и экзотические насекомые, включая тропических бабочек.
- Когда мы начинали собирать коллекцию насекомых, где мы только не пробовали их найти. Местные-то у нас были, но хотелось экзотику показать, особенно в 1990-х годах. Покупал их в Москве у любителей. Продавались они в пакетиках аккуратно сложенными. Чтобы придать им естественный вид, приходилось размачивать и расправлять. Тогда это стоило больших денег. Сейчас находить экземпляры стало гораздо проще, - рассказывает Валерий Шведов. Любопытный факт - Валерий Геннадиевич, будучи еще студентом этого педагогического института, входил в зоологический кружок и принимал активное участие в становлении музея. А в 1988 году по его эскизам была произведена полная перестройка экспозиции.
Зал рыб, земноводных и пресмыкающихся оформлен красочными витринами, где можно увидеть внушительное разнообразие рептилий: змеи, ящерицы и даже крокодил. Здесь же - представители водного мира: рыба-луна, скаты, акулы, рыба-молот и многие другие. Отметим, что в зале есть и живые представители этих групп - две черепахи и маленький удав.
В зале птиц более двухсот экспонатов: от коллекции яиц до страуса. Главный - африканский страус двухметрового роста, который является на сегодняшний день самой большой птицей в мире. Рядом - самый большой в мире императорский пингвин из Российского музея Арктики и Антарктики, розовые фламинго, утка-мандаринка, хищные орланы и другие птицы нашей планеты.
Самый большой зал музея рассказывает о млекопитающих. Его оформление позволяет посетителю «переместиться» в африканскую саванну и оказаться в окружении многочисленных животных со всех климатических зон и континентов. Самый крупный, упирающийся в потолок, - жираф. Рядом зебры, антилопы, а на деревьях и камнях - леопард, гепард, ягуар и тигры. В диорамах можно увидеть крупного белого медведя, лиса и волки на охоте, барсуки. Привлекает также внимание двухметровый макет флоридского ламантина. Обособленно выставлены и мелкие млекопитающие, включающие 16 видов летучих мышей, живущих в Самарской области, крота, бобров, ондатру и других известных представителей.
Есть и особо ценные экспонаты, которые сохранились с начала XX столетия. Например, чучело утконоса, вывезенное из Австралии в 1912 году самарскими купцами Шихобаловыми, а также кенгуру и ехидны. Есть чучело бурого медведя, изготовленное тогда же, и удивительный экспонат - чучело двухголового теленка. Из редчайших - щука-альбинос, пойманная в Волге студентом института и вымирающий вид, занесенный в Красную книгу России - русская выхухоль.
Все перечисленные виды животного мира, лишь малая часть экспонатов, входящих в фонд зоологического музея и представленных вниманию посетителей.
НЕПРОСТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАБОЧЕК
Дмитрий Флоров, ставший в 1955 году заведующим кафедрой зоологии в институте, был лепидоптерофилистом. Из Сибири он привез свою огромную коллекцию бабочек, которую после его смерти приемная дочь Галина передала в зоологический музей. К сожалению, коллекция на тот момент была в полуразрушенном состоянии, и восстановить удалось только малую ее часть - около 4500 экземпляров особей. Ящики из орехового дерева для их хранения также пришлось реставрировать. Занимательный факт - восстановлением коллекции занимался студент политехнического института, для которого это было увлечением. В собрании Флорова представлены экземпляры 1911, 1914 годов. Есть гигантская бабочка «Атлас» из семейства павлиноглазок, а также крупные особи семейства Морфиды, крылья которых имеют насыщенный перламутрово-синий цвет. Сегодня коллекция Флорова бережно хранится в отдельной комнате музея и не представлена широкой публике, ознакомиться с ней можно по запросу.
Адрес музея: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 24, корпус Самарского государственного социально-педагогического университета
График работы: понедельник - пятница с 10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 13.00
Стоимость: осмотр экспозиции - 100 руб., для детей - 50 руб.
На экскурсию для групп необходима предварительная запись по тел. (846) 207-43-13
Самый большой зал музея рассказывает о млекопитающих. Его оформление позволяет посетителю «переместиться» в африканскую саванну и оказаться в окружении многочисленных животных со всех климатических зон и континентов. Самый крупный, упирающийся в потолок, - жираф. Рядом зебры, антилопы, а на деревьях и камнях - леопард, гепард, ягуар и тигры. В диорамах можно увидеть крупного белого медведя, лиса и волки на охоте, барсуки. Привлекает также внимание двухметровый макет флоридского ламантина. Обособленно выставлены и мелкие млекопитающие, включающие 16 видов летучих мышей, живущих в Самарской области, крота, бобров, ондатру и других известных представителей.
Есть и особо ценные экспонаты, которые сохранились с начала XX столетия. Например, чучело утконоса, вывезенное из Австралии в 1912 году самарскими купцами Шихобаловыми, а также кенгуру и ехидны. Есть чучело бурого медведя, изготовленное тогда же, и удивительный экспонат - чучело двухголового теленка. Из редчайших - щука-альбинос, пойманная в Волге студентом института и вымирающий вид, занесенный в Красную книгу России - русская выхухоль.
Все перечисленные виды животного мира, лишь малая часть экспонатов, входящих в фонд зоологического музея и представленных вниманию посетителей.
НЕПРОСТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАБОЧЕК
Дмитрий Флоров, ставший в 1955 году заведующим кафедрой зоологии в институте, был лепидоптерофилистом. Из Сибири он привез свою огромную коллекцию бабочек, которую после его смерти приемная дочь Галина передала в зоологический музей. К сожалению, коллекция на тот момент была в полуразрушенном состоянии, и восстановить удалось только малую ее часть - около 4500 экземпляров особей. Ящики из орехового дерева для их хранения также пришлось реставрировать. Занимательный факт - восстановлением коллекции занимался студент политехнического института, для которого это было увлечением. В собрании Флорова представлены экземпляры 1911, 1914 годов. Есть гигантская бабочка «Атлас» из семейства павлиноглазок, а также крупные особи семейства Морфиды, крылья которых имеют насыщенный перламутрово-синий цвет. Сегодня коллекция Флорова бережно хранится в отдельной комнате музея и не представлена широкой публике, ознакомиться с ней можно по запросу.
Адрес музея: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 24, корпус Самарского государственного социально-педагогического университета
График работы: понедельник - пятница с 10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 13.00
Стоимость: осмотр экспозиции - 100 руб., для детей - 50 руб.
На экскурсию для групп необходима предварительная запись по тел. (846) 207-43-13
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