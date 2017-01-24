Зоологический музей им. Д.Н. Флорова

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ





Зарождение музея началось в 1929 году в Средневолжском педагогическом институте, а ныне Самарском государственном социально-педагогическом университете, когда была основана кафедра зоологии. Ее сотрудники начали собирать зоологический материал и использовать его в процессе обучения. Кабинет зоологии быстро пополнялся новыми экземплярами и стал прообразом нынешнего музея. Но свои коррективы внесла Великая Отечественная война и обстоятельства послевоенного времени. Институт был перемещен в здание на ул. Льва Толстого, 47, где ранее располагалась Морская школа, а зоологический музей был расформирован. В результате часть экспонатов была потеряна, часть утратила свое назначение как учебный материал, некоторые были переданы в другие учреждения. Сегодня от той первой музейной коллекции остались лишь единичные экземпляры.Возрождение музея происходит в 1955 году, когда главой кафедры зоологии становится доктор биологических наук и профессор Дмитрий Флоров. Из преподавателей и студентов им была сформирована рабочая группа, которая восстановила большую часть коллекции животных Среднего Поволжья. Были получены уникальные материалы фауны озера Байкал, Баренцева и Черного морей, Астраханского, Кандалакшского и других заповедников. Из-за недостатка площади музей не раз менял свое местоположение. В 1978 году обосновался в корпусе на ул. Антонова-Овсеенко, 24, где находится и по сей день.



«ЖИВЫЕ» ЭКСПОНАТЫ





В основе экспозиционной концепции лежит отражение систематической и экологической составляющей животного мира.



Коллекция музея насчитывает порядка 20 тысяч единиц, собранных с разных уголков мира, из которых 60 видов животных занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Значительная доля экспонатов представлена в виде чучел. Часть приобретена в готовом виде, часть - в виде шкур, над которыми работали таксидермисты, включая Валерия Шведова, заведующего зоологическим музеем. Некоторые экспонаты найдены во время поисковых экспедиций, экзотические экземпляры куплены, что-то получено от коллекционеров. Благодаря сотрудничеству музея с зоопарками, зверинцами, природоохранными организациями и животноводческими хозяйствами разных городов, а также энтузиазму студентов экспозиция не перестает пополнятся.



Музей насчитывает четыре зала, каждый из которых повествует об одной или нескольких групп животных.



В зале беспозвоночных обращает на себя внимание гигантский кальмар длиной 14 метров и макет «Коралловый риф», сделанные сотрудниками музея. В витринах - собрания представителей животного мира морского дна и побережья. Богатые коллекции раковин древних и современных моллюсков, представители класса ракоскорпионов, местные и экзотические насекомые, включая тропических бабочек.



- Когда мы начинали собирать коллекцию насекомых, где мы только не пробовали их найти. Местные-то у нас были, но хотелось экзотику показать, особенно в 1990-х годах. Покупал их в Москве у любителей. Продавались они в пакетиках аккуратно сложенными. Чтобы придать им естественный вид, приходилось размачивать и расправлять. Тогда это стоило больших денег. Сейчас находить экземпляры стало гораздо проще, - рассказывает Валерий Шведов. Любопытный факт - Валерий Геннадиевич, будучи еще студентом этого педагогического института, входил в зоологический кружок и принимал активное участие в становлении музея. А в 1988 году по его эскизам была произведена полная перестройка экспозиции.

Коллекция музея насчитывает порядка 20 тысяч единиц, собранных с разных уголков мира, из которых 60 видов животных занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Значительная доля экспонатов представлена в виде чучел. Часть приобретена в готовом виде, часть - в виде шкур, над которыми работали таксидермисты, включая Валерия Шведова, заведующего зоологическим музеем. Некоторые экспонаты найдены во время поисковых экспедиций, экзотические экземпляры куплены, что-то получено от коллекционеров. Благодаря сотрудничеству музея с зоопарками, зверинцами, природоохранными организациями и животноводческими хозяйствами разных городов, а также энтузиазму студентов экспозиция не перестает пополнятся.Музей насчитывает четыре зала, каждый из которых повествует об одной или нескольких групп животных.В зале беспозвоночных обращает на себя внимание гигантский кальмар длиной 14 метров и макет «Коралловый риф», сделанные сотрудниками музея. В витринах - собрания представителей животного мира морского дна и побережья. Богатые коллекции раковин древних и современных моллюсков, представители класса ракоскорпионов, местные и экзотические насекомые, включая тропических бабочек.- Когда мы начинали собирать коллекцию насекомых, где мы только не пробовали их найти. Местные-то у нас были, но хотелось экзотику показать, особенно в 1990-х годах. Покупал их в Москве у любителей. Продавались они в пакетиках аккуратно сложенными. Чтобы придать им естественный вид, приходилось размачивать и расправлять. Тогда это стоило больших денег. Сейчас находить экземпляры стало гораздо проще, - рассказывает Валерий Шведов. Любопытный факт - Валерий Геннадиевич, будучи еще студентом этого педагогического института, входил в зоологический кружок и принимал активное участие в становлении музея. А в 1988 году по его эскизам была произведена полная перестройка экспозиции.



Зал рыб, земноводных и пресмыкающихся оформлен красочными витринами, где можно увидеть внушительное разнообразие рептилий: змеи, ящерицы и даже крокодил. Здесь же - представители водного мира: рыба-луна, скаты, акулы, рыба-молот и многие другие. Отметим, что в зале есть и живые представители этих групп - две черепахи и маленький удав.





Экспонаты расположены по принципу «от простого к сложному» и сопровождаются диорамами, иллюстрирующими естественную среду обитания видов.