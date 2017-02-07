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Главная/Проекты/«Экспонат»/

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького

Экспозиция музея расскажет о жизни и творчестве выдающихся писателей и влиянии Самары на их судьбы.



ВООБРАЖАРИУМ ГОРЬКОГО

Литературно-мемориальный музей имени Максима Горького был открыт в 1941 году, изначально в доме 126 по улице Степана Разина. Именно там в подвальной комнате одноэтажного дома с мая по декабрь 1895 года жил не особо известный поначалу сотрудник «Самарской газеты» Алексей Максимович Пешков. Самарцам он был знаком как фельетонист Иегудиил Хламида, позже он получил мировую известность как Максим Горький. Хотя музей поменял свое месторасположение, возможность увидеть, как жил известный литератор, осталась. Скромная комната писателя была восстановлена по воспоминаниям людей, знавших его много лет назад.

- Мы не можем сейчас претендовать на то, что доподлинно восстановили квартиру: вещей, которыми пользовался писатель в свой самарский период, не осталось. Поэтому мы назвали ее «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре». Тем не менее она позволяет нам представить достаточно аскетичный образ жизни Горького в то время, - рассказала Алеся Атрощенко, заместитель директора музея по научной работе.


В современной экспозиции сотрудники музея постарались раскрыть натуру писателя через его художественные произведения и любимых героев, публицистические очерки о Самаре, через круг общения, быт, мечты и планы. Описаны взаимоотношения Горького с близкими людьми, показаны заведенные на него полицейские дела, а также подлинные личные вещи, переданные музею его первой и единственной официальной женой Екатериной Пешковой, с которой он познакомился в Самаре и до конца своей жизни сохранял дружеские отношения.

Отдельно представлена деятельность Алексея Пешкова сначала как фельетониста, а затем и редактора «Самарской газеты», которая была первым качественным печатным изданием в нашем городе. Для Горького работа в ней стала трамплином в успешную жизнь.


Оригинально изображена часть экспозиции, посвященная художественным произведениям писателя. Любой желающий может пройти литературно-психологический тест, отвечая на вопросы которого, он глубже знакомится с натурой горьковских персонажей и отчасти узнает в них себя.


- Например, стартовый вопрос «Все прекрасно или чего-то не хватает?». Стоит заглянуть внутрь себя и честно ответить. Если у вас все хорошо, то этот тест не для вас, потому что Горький писал про тех, у кого в душе есть ощущение неблагополучия, тоски и смятения, - отметила Алеся Атрощенко.

В зале также представлена интересная инсталляция - нары ночлежки из произведения Горького «На дне». Чтобы лучше прочувствовать пьесу, можно примерить костюмы героев.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

Первый в стране музей А.Н. Толстого был открыт в Самаре в январе 1983 года. Он же - филиал Литературно-мемориального музея им. М. Горького. Место выбрано не случайно. Музей разместился в городской усадьбе на улице Фрунзе, 155. В этом здании второй половины XIX века в квартире на втором этаже жил молодой Алексей Толстой со своей семьей: матерью Александрой Толстой и отчимом Алексеем Бостромом.
 

Усадьба включала в себя два деревянных дома, каменный флигель с мезонином и садовые постройки. Отчим Толстого выкупил её у отставного военного и занялся предпринимательской деятельностью, сдавая свободные квартиры в наем. После революции 1917 года усадьба была национализирована и стала коммунальным домом.


Сегодня у посетителей есть уникальная возможность увидеть этот единый исторический комплекс. Сотрудникам удалось сохранить основные строения и главное – максимально точно восстановить убранство квартиры семьи писателя, включающее ряд подлинных вещей. Проходя через столовую, где собирались домочадцы за большим круглым столом, посетители попадают в комнату будущего писателя. Здесь, как и раньше, стоит шкаф с книгами его любимых авторов, а на столе фотоаппарат «Кодак», подаренный родителями на 16-летие. Рядом комната Александры Толстой и отдельно кабинет Алексея Бострома, в котором на подлинном столе лежит подшивка журнала «Вселенная и человечество» с автографом владельца и реферат, который он публиковал в журнале «Образование». В уютной гостиной стоит культовый предмет - бюро из красного дерева, принадлежащее матери Толстого. За ним она писала свои литературные произведения. После ее смерти Толстой возил это бюро с собой в память о матери.


Фонд музея, посвященный А.Н. Толстому, насчитывает более 10 тысяч подлинных архивных материалов: это документы, фотографии, письма, дневники, книги и личные вещи. Они в хронологическом порядке представлены в залах, повествующих об отдельных периодах жизни и творчества Алексея Николаевича и его семьи.


Одна из комнат посвящена в целом образованию в Самаре и Алексею Толстому, как ученику. Здесь его документы об успеваемости, свидетельства об окончании учебных заведений, а также игры, тетрадки, учебники и развивающие элементы, которыми пользовались ребята в конце XIX – начала XX вв.

Стоит отметить, что юность Алексея Толстого неразрывно связана с Самарой. Его воспоминания о городе ярко проявились в произведениях «Детство Никиты», «Хождение по мукам» и даже в романе «Петр I». В экспозиции можно увидеть роман «Хождение по мукам» издания 1935 года - пятый том собрания сочинений А.Н. Толстого с автографом писателя, и даже подлинную записку, в которой он пишет, что закончил очередной том «Петра I» в половине третьего утра.


В пополнении музейного фонда активное участие принимали друзья и родственники писателя, включая его последнюю жену Людмилу Толстую и сыновей.

ПО СЛЕДАМ БУРАТИНО

Посетители музея, открывая с виду обычную дверь с надписью «Золотой ключик, или приключения Буратино», зачастую не догадываются, что за ней их ожидает полное погружение в атмосферу сказки. Перемещаясь по экспозиции, будто открываешь главу за главой и переживаешь приключения главного героя: вот мастерская Джузеппе, кукольный театр Карабаса-Барабаса, Страна дураков, харчевня «Три пескаря». И, конечно, потайная дверца за нарисованным очагом, ведущая в волшебный мир театра.


Интерактивная экспозиция пользуется большой популярностью у ребят младшего и среднего школьного возраста. Визуальный ряд выстроен на основе иллюстраций к книге «Золотой ключик», подлинники которых долгие годы сотрудники музея закупали у художников. Автором дизайн-проекта выступил финский художник русского происхождения Александр Райхштейн, благодаря которому удалось создать эффект присутствия «внутри книги».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ - ЭТО ГЛАВНОЕ

Деятельность музея не ограничивается экспонированием комнаты Горького и квартиры Толстого. Со дня основания музей собирает информацию о писателях XX века, имеющих прямое отношение к Самарской губернии.

- Есть архив одного из представителей новокрестьянских поэтов Александра Абрамова, известного под псевдонимом Александр Ширяевец. Скоро мы планируем открыть новую экспозицию, посвященную проблеме поиска русской идентичности. Как раз на основе творчества Ширяевца и ряда других ярких представителей плеяды поэтов, писавших о красотах родных краев и судьбе русского народа, попытаемся показать, что именно в предреволюционные годы принималось за русскую ментальность с точки зрения интеллектуалов того времени. Выставка продлится около года, - рассказала о планах Алеся Атрощенко.


Отметим, что музей имеет большой набор развлекательных и обучающих программ для детей.

Адрес музея: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 155
График работы: вторник, среда и пятница - воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 20.00
Стоимость: осмотр экспозиции - 150 руб., для школьников и пенсионеров - 70 руб., для льготных категорий граждан - бесплатно.
Стоимость экскурсий и игровых программ необходимо уточнять. Обязательна предварительная запись по тел. (846) 332-11-22
Сайт музея: www.samlitmus.ru
 
 


Дата: 7 февраля 2017 , 13:17
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Автор текста: Екатерина Ершова
Автор фото: архив "СГ"
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