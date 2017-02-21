Будет интересно и детям и взрослым.Экспозиции отражают все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом, рассказывают о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Практически каждая выставочная локация оснащена интерактивными элементами и мультимедийными технологиями.









ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ



Здание, в котором расположился музейно-выставочный центр, - объект культурного наследия регионального значения. Это была первая каменная пожарная часть в Самаре, построенная еще в XIX веке на Полицейской площади (ныне - Хлебная) по проекту самарского архитектора Александра Щербачева. Архитектурный комплекс включал здание правления с казармами и помещениями пожарного обоза с конюшнями, а также 20-метровую каланчу. В то время она была одной из самых высоких построек в городе и служила для пожарных наблюдательной площадкой. С каланчи открывался вид на весь город и окаймляющие его реки - Волгу и Самару.





В 1929 году на базе пожарной части был организован учебный центр, проводились областные пожарно-технические курсы. В середине XX века пожарная каланча была частично снесена. Однако несколько лет назад историческое здание было восстановлено по инициативе главного управления МЧС России по Самарской области при поддержке федеральных и региональных органов власти. В 2011 году начались реставрационные работы, а уже в 2014-м этому сооружению был возвращен исторический облик. Тогда же в нем дополнительно была открыта и просветительская площадка.





- Сейчас в здании располагается федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Самарский учебный центр федеральной противопожарной службы». И при нем создали музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области, - говорит заместитель начальника учебного центра Николай Кичайкин. - На достигнутом останавливаться не будем. Подключаем связи для пополнения экспозиций. Есть еще идея поставить перед нашим учебным заведением скульптуру пожарного (первый в Самаре подобный памятник - «российскому спасателю» - был открыт в 2015 году на ул. Молодогвардейской. - Прим. ред.).



Сегодня в учреждении проводится первоначальная подготовка пожарных, переподготовка и повышение квалификации спасателей и других категорий, а также обучение граждан судовождению.





О ЦЕНТРЕ, О ГЕРОЯХ



Музейно-выставочный центр размещен в учебно-административном корпусе №2 и занимает основные помещения на трех этажах здания площадью более 1000 кв. м. Экспозиции отражают все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом, рассказывают о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выставочное пространство выглядит очень современно и оригинально, практически каждая выставочная локация оснащена интерактивными элементами и мультимедийными технологиями.





Но есть в здании и особое пространство, где можно в буквальном смысле проникнуться историей. Здесь рассказывается о пожарной каланче как о памятнике архитектуры. При проведении реставрации специально оставили нетронутой кирпичную кладку XIX века, подлинность которой подтверждается клеймами на кирпичах.





Отдельный зал посвящен созданию и развитию МЧС в России. На многочисленных экранах показывается деятельность учебного центра и работа структурных подразделений МЧС Самарской области. Невозможно отвести взгляд от видеостены - это аналог интеллектуального многоуровневого управляющего комплекса нового поколения, позволяющего в реальном времени обрабатывать информацию и принимать решение по той или иной чрезвычайной ситуации. Официальное его название - Национальный центр управления в кризисных ситуациях.





Оригинально оформлена экспозиция, посвященная Волжскому спасательному центру. Здесь внимание притягивает фотомозайка во всю стену - сформированное из сотен фотографий изображение спасателей. После Зала Героев, который знакомит посетителей с первыми руководителями МЧС России, а также подвигами спасателей и пожарных, удостоенных высших наград нашей страны, экскурсанты переходят в Зал памяти. На его красных стенах кратко перечислены все случаи гибели пожарных и спасателей в Самаре и области с 1921 по 2008 год. Более подробное описание можно найти здесь же, в интерактивной электронной Книге памяти.







ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА



В экспозиционном зале глаза разбегаются. Представлены пожарное вооружение, средства индивидуальной защиты, экипировка и оборудования пожаротушения. Посетителям дают примерить костюм пожарного.





Из раритетных экземпляров - восстановленная пожарная труба на четырехколесном ходу 1904 года, по-другому - ручной пожарный насос. Любопытный факт: чтобы напор воды был более-менее серьезный, пожарным нужно было сделать 95 «качков» в минуту.





Почти в каждом зале используется интерактивная и мультимедийная техника. Например, на диораму города проецируется видеоряд, рассказывающий о развитии пожарного дела в Самаре. А на макете железнодорожного вокзала световыми эффектами показана работа автоматической системы обнаружения и тушения пожаров, которыми могут быть оборудованы общественные и административные здания.





Значительная часть экспозиции посвящена гражданской обороне. В центре зала - макет самого известного самарского бомбоубежища – бункера Сталина. Есть и макет сирены, осуществляющий знакомый каждому сигнал гражданской обороны. Здесь ее можно лицезреть в натуральную величину. Особое место отводится деятельности по защите населения от химического, бактериологического и радиационного заражения. Представлены советское оборудование химической и радиационной разведки, противогазы и маски , а также специальный бокс для переноски грудных детей из зараженной зоны и общевойсковой защитный комплект. И главное - все это в рабочем состоянии.







ЧТО ВИДЕЛ ПОЖАРНЫЙ ДОЗОР С КАЛАНЧИ



Завершает музейно-выставочную экспозицию выход на смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на город. Поднявшись по винтовой лестнице, состоящей из 77 ступеней, оказываешься на месте пожарного дозора в наблюдательной башне каланчи. Конечно, сегодня вид на город существенно отличается от того, что видели дежурные век назад, но и сегодня обзор впечатляющий. А значит, каланча при необходимости может выполнять и свои прямые функции.



