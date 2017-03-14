Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ

Экспозиция музея расскажет о развитии городской финансовой системы.













ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ БАНК



20 декабря 1863 года, Российская империя. Император Александр II подписывает указ о создании Самарского отделения Государственного банка. И уже через год в нашем купеческом городе - одном из 12 узловых территорий - оно было открыто. И как предписано в указе, отделение приступает «к оживлению торговых оборотов и упрощению денежной кредитной системы».







Cегодня об истории банковского дела и о его развитии на Самарской земле повествует экспозиция музея. Здесь можно узнать все о клиентах первого самарского банка: организациях и знатных личностях, которых называли миллионщиками и хлебными баронами, и, конечно, о тех, кто посвятил себя банковской сфере и служил верой и правдой на благо Отечества. Да, именно так, ведь при вступлении в должность служащие банка торжественно клялись на Библии перед иконой и портретами императорской четы «верно и не лицемерно служить и во всем повиноваться не щадя живота своего до последней крови». Полный текст клятвенного обещания можно прочесть здесь же, в музее .







Раритетные фотографии, расчетно-денежные документы, ценные бумаги и денежные знаки вековой давности, банковское оборудование различных эпох, вычислительные устройства, а также служебная форма банковского сотрудника - все экспонаты подлинные и представляют историческую ценность.



ДВОРЕЦ ФИНАНСОВ



Самарское отделение Государственного банка первоначально арендовало помещение в особняке купца Ивана Санина. Но все-таки непрестижно учреждению, через которое проходят миллионные сделки, где обслуживаются городская управа и епархия, ютиться на съемных площадях. И управляющий банком Александр Ершов ходатайствовал о строительстве собственного здания. В 1899 году состоялся переезд на ул. Дворянскую, 122 (ныне - ул. Куйбышева, 112). В этом здании отделение размещается и по сей день.







Это одно из немногих самарских исторических зданий, сохранивших свое предназначение с момента возведения. Здание по проекту архитектора Александра Щербачева напоминает скорее дворец или богатый особняк, нежели административное здание. Здесь есть балконы, огромная зала, мансардная стеклянная крыша, высокие потолки с хрустальными люстрами и даже зимний и летний сады. Все это не прихоть, ведь в помещениях Госбанка служащие и работали, и жили, причем с семьями. Как говорится, без отрыва от производства. Предусмотрена была и конюшня - для инкассаторских лошадей.



ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ



Здание не раз ремонтировалось и меняло внутренне убранство. Сегодня посетители видят фактически новодел, но новодел грамотный: при последней глобальной реставрации, завершившейся в 2013 году, все, вплоть до садов, вернулось на свое место.



- Все-таки это объект культурного наследия регионального масштаба, и управляющий на тот момент банком Виктор Данилин радел за то, чтобы здание вернуло свой первозданный вид, - обратила внимание Марианна Шварц, эксперт первой категории административного отдела банка.







Воссозданы и возвращены на свои исторические места образ Спасителя и портреты императорской четы - Николая II и Александры Федоровны, которые в советское время были утеряны. Высоко оценила это решение глава императорского дома княгиня Мария Романова во время своего приезда в Самару.







Впрочем, кое-что сохранилось и после всех пережитых реставраций. Например, навершия молотков и газовые фонари, а также напольная плитка и кирпич 1890 года с клеймом купца, производившего его.



ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ



Музейная экспозиция повествует о судьбе главного самарского банка в историческом контексте. За время работы организации неоднократно менялся государственный строй, внедрялись новые методы работы, менялось и само название банка, но суть оставалась прежней.







Посетители экспозиции узнают интересные подробности из жизни банковских служащих разных эпох. Например, в годы Гражданской войны четверо работников Самарской конторы Народного банка РСФСР участвовали в спасении золотого запаса России. В части экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, выделяется фигура Валентина Крашенинникова. Именно он стоял у истоков создания в отделении банка корпоративной культуры. Еще 12-летним школьником Крашенинников пришел в банк работать курьером. Во время Великой Отечественной войны он вместе с другими 236 сотрудниками отделения пошел защищать Родину. Вернувшись с фронта, продолжил работу в банке. Будучи человеком активным, во многом самоучкой, он внедрил в отделении корпоративную культуру, а позже стал управляющим банком.



Самарское отделение принимало активное участие в развитии страны. В музее представлены сведения о знаковых объектах Самарской области, которые строились при содействии Куйбышевской областной конторы Госбанка СССР: от авиапромышленности и ракетного производства до Волжского автозавода и Тольяттинской ГРЭС.



БЕЗ ПРАВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Неподдельное любопытство вызывает один из экспонатов. Это измельченная ветхая наличность, спрессованная в брикеты.



Оказывается, старые деньги, как и ценные бумаги, нельзя уничтожить, просто порвав. Их необходимо пересчитать несколько раз по описи и только потом уничтожить, изрезав «в лапшу». Для этого даже существует специальное оборудование.



- Все удобно, красиво. Раздаем потом эти брикеты на память нашим посетителям, - рассказала Марианна Шварц.







Интересный факт: в год уничтожается порядка шести железнодорожных вагонов денег, вышедших из оборота. После печатаются новые. Все деньги Поволжья для уничтожения свозятся в отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Так что именно здесь дензнаки, которыми еще недавно расплачивались друг с другом люди и компании, обращаются в ничто. И выражение «деньги - мусор» обретает буквальное значение.



ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ



В 2017 году музею банка исполняется 10 лет. Сейчас его сотрудники активно работают над повышением финансовой грамотности населения. В частности, для школьников проводят игровые познавательные мероприятия. Для подрастающего поколения создан целый ряд игровых программ, связанных с историей возникновения денег. Посещение музея также включено в экскурсионные программы по теме истории банковского дела в Самарской области.



