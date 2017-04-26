Музей истории Куйбышевской железной дороги





Экспозиция рассказывает о строительстве стальной магистрали через Самару



ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО



Первая железная дорога для общественного пользования была открыта в Англии в 1825 году. Ее построил и запатентовал инженер и изобретатель Джордж Стефенсон. В царской России о создании железной дороги задумались с приездом чешского инженера Франца Антони фон Герстнера в 1834 году. Первая Царскосельская железная дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Царское Село, торжественно открылась в 1837-м. Первым машинистом стал сам Герстнер, а пассажирами - император Николай I с семьей и другие почетные гости. Уже через 38 лет на карте путей железнодорожного сообщения появляется станция Самара, которая начинает принимать первых пассажиров.



Первая железная дорога для общественного пользования была открыта в Англии в 1825 году. Ее построил и запатентовал инженер и изобретатель Джордж Стефенсон. В царской России о создании железной дороги задумались с приездом чешского инженера Франца Антони фон Герстнера в 1834 году. Первая Царскосельская железная дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Царское Село, торжественно открылась в 1837-м. Первым машинистом стал сам Герстнер, а пассажирами - император Николай I с семьей и другие почетные гости. Уже через 38 лет на карте путей железнодорожного сообщения появляется станция Самара, которая начинает принимать первых пассажиров.



- Первый гудок паровоза в Самаре прозвучал 12 августа 1875 года при строительстве Оренбургской железной дороги. Наша Куйбышевская - очень интересная с исторической точки зрения. Она 16 раз меняла наименование и границы, - рассказывает директор музея Куйбышевской железной дороги Юрий Менчик.







Сегодня Куйбышевская железная дорога является одной из крупнейших в России. Она обслуживает 10 регионов: три республики (Башкортостан, Татарстан и Мордовию) и семь областей (Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую, Тамбовскую, Челябинскую, Рязанскую и Оренбургскую).



ДВА ВОКЗАЛА



История российской железной дороги и станции Самара, впечатляющие судьбы героев и тружеников, служивших на благо ее развития, малоизвестные факты, шокирующие моменты и анекдотичные истории - об этом можно узнать в музее Куйбышевской железной дороги. Он был основан в 1973 году. Инициатором выступил бывший главный инженер дороги Алексей Пестрово, который сам начал собирать ценные предметы и экспонаты. Его поддержало руководство КбшЖД и ветераны-железнодорожники. Музей по разным причинам неоднократно менял свое местонахождение. Лишь когда был введен в эксплуатацию новый вокзальный комплекс Самары, дорожный музей получил постоянную прописку. Его удобное расположение позволяет пассажирам интересно и с пользой провести время ожидания.







Площадь музейного пространства - более 450 квадратных метров. Яркие тематические экспозиции отражают эпоху за эпохой. С каждым шагом - все ближе к нашему времени, от истории возникновения до последних достижений железнодорожной отрасли.



Официальное открытие обновленного музея Куйбышевской железной дороги и в целом вокзального комплекса Самары состоялось 16 июля 2003 года. В торжественном мероприятии участвовали министр путей сообщения РФ и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев, о чем свидетельствует запись, с которой начинается книга почетных гостей.



Сотрудники ведут постоянную работу по обновлению и совершенствованию экспозиций, а фонд не перестает пополняться новыми экспонатами.







ДОРОГА ДЛИНОЙ В ПОЛТОРА ВЕКА



Сейчас основной фонд музея насчитывает более 3000 экспонатов. Это подлинные документы и фотографии, многочисленные макеты передвижных составов, реальные инструменты, техническое оборудование - все, что отражает трудовые будни железнодорожника в рамках исторически значимых периодов.



В начале экспозиции, которая повествует о строительстве и развитии железной дороги, вниманием посетителей завладевает немалых размеров экспонат - макет первого паровоза в России в масштабе 1:3.







Первое здание самарского вокзала было построено в 1876 году. Со временем, когда увеличились объемы железнодорожных перевозок, было принято решение его снести. Он уже не справлялся с такой нагрузкой. На его месте было возведено здание оригинальной архитектуры - нынешний вокзальный комплекс. В экспозиции представлены макеты обоих самарских вокзалов. Здесь же можно увидеть подлинные открытки пассажиров, в которых они передавали приветы своим родным и сообщали, что находятся на станции Самара. Выставлена документация, начиная с 1876 года, и проездные билеты 1881 - 1937 годов.







Особо выделены в экспозиции периоды революции 1917 года и Великой Отечественной войны. Куйбышевская железная дорога имела тогда важное стратегическое значение. Во время войны 14 тысяч ее работников ушли на фронт, из них 30 стали Героями Советского Союза. Были среди железнодорожников и жертвы репрессий, узники концлагерей, все они перечислены поименно.







В непростое время, когда промышленность работала на фронт, для обеспечения паровозных бригад их товарищи слесари мастерили бытовые предметы. В экспозиции можно увидеть кустарно изготовленные чайник, кружку, тарелку, масленку. Кроме того, во время войны была введена и специальная форма для железнодорожников: для прокуратуры, трибунала. Образцы формы выставлены, как на подиуме, в центре одной из музейных комнат.







Залы музея изобилуют макетами подвижного состава самых разных времен, модификаций и размеров. Среди них есть модель паровоза Черепановых, макет паровоза П-36, которых было выпущено всего 251 на весь Советский Союз. А также вагон-ледник образца 1970-х годов, в котором перевозили скоропортящиеся продукты. И о каждом из них - отдельная история.







Долго можно рассматривать уникальную коллекцию оборудования. Средства, применявшиеся для связи между станциями: жезловый аппарат системы Трегера 1954 года, прибор для передачи сообщений при помощи азбуки Морзе. Лепестковая справочная для пассажиров, звукозаписывающее оборудование для селекторных совещаний, пульт управления поездами. А еще аппараты сигнализации, телефонная станция, через которую абонентов связывала между собой так называемая «телефонная барышня», и многое другое.







В музее отражены все этапы строительства и развития Куйбышевской магистрали с акцентом на персоналии, которые оставили заметный след в ее истории: наркомы и министры путей сообщения, а также все начальники Куйбышевской железной дороги.



ЖИВОЙ МУЗЕЙ



Музей активно посещают школьники, студенты техникумов и вузов. Для них организуют специальные обучающие мероприятия, проводятся конференции, встречи ветеранов-железнодорожников с молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию. Кроме того, к сотрудникам музея периодически обращаются специалисты при поиске научно-исторического материала.



