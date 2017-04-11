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Музей археологии Поволжья

В музее можно ознакомиться с уникальными экспонатами каменного века, датируемыми 10 - 5 тысячелетиями до нашей эры. А также полюбоваться предметами бронзового века, охватывающего период с 4 по 2 тысячелетие до нашей эры.




ПРЕДЫСТОРИЯ

В 1974 году в Куйбышевском педагогическом институте (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет) на историческом факультете открывается кабинет археологии. Благодаря научно-исследовательским экспедициям всего за год удается собрать немало археологических материалов. Со временем выставка развивалась, ширилась и в итоге выросла до полноценного музея. Официальный статус «музей археологии» закрепляется за собранием в 1979 году, когда на факультете открывается научно-исследовательская археологическая лаборатория. А в 1987 году музей обзаводится собственным помещением - переезжает в двухэтажное здание постройки XIX века. Еще через три года Музей археологии Поволжья открывает свои двери для всех желающих и становится обособленным учебным подразделением института. И по сей день там проводятся экскурсии, учебные занятия со школьниками и студентами по археологии, музееведению, экскурсионному делу, истории древнего мира и многим другим направлениям. Музей интересен и профессионалам - ежегодно он привлекает внимание специалистов всего мира.


Cегодня в СГСПУ функционирует научно-исследовательская археологическая школа. Студенты и школьники старших классов активно принимают участие в научных экспедициях, география которых достаточно обширна. Охват исследуемой территории на данный момент составляет с севера на юг - от Марийского края до Астраханской области, а с запада на восток - от Пензенской и Ульяновской областей до Челябинской области и Башкирии.

В музее можно ознакомиться с уникальными экспонатами каменного века, датируемыми 10 - 5 тысячелетиями до нашей эры. А также полюбоваться предметами бронзового века, охватывающего период с 4 по 2 тысячелетие до нашей эры.

КАМЕННЫЙ ВЕК

Вся экспозиция музея построена по технологическому принципу: каждый временной шаг привязывается к определенному открытию.

«Перемещение в прошлое» для посетителей начинается древним каменным веком, когда люди в совершенстве начали овладевать обработкой наиболее удобного и доступного материала - кремня. Его легко было найти на берегах Волги. Представлены найденные при раскопках изделия из кремня: от наконечников копий до очень тонких ножей, напоминающих скальпели.


Находки среднего каменного века - лук и стрелы. Причем лук был особо ценен не как охотничье оружие, а как приспособление для розжига огня.

- Именно благодаря луку со стрелами люди научились сами добывать огонь. Раньше - в древнем каменном веке - они могли его только хранить и передавать, - отметил заведующий музеем археологии Поволжья Павел Кузнецов, неоднократно руководивший исследовательскими экспедициями.


Тогда же появляется глиняная посуда, которая дала людям возможность осуществлять консервацию и длительный запас продуктов питания. В экспозиции представлены глиняные сосуды и чаши, в том числе работы экспериментальной экспедиции. В ходе этого интереснейшего эксперимента группа людей изготавливает посуду в тех условиях и теми техническими приемами, которые были доступны в то время древним людям.

Территория Поволжья сочетает лесную и степную зоны. Поэтому, когда научные сотрудники при раскопках обнаруживали стоянки древних племен, там были материалы, отражающие традиции как лесных, так и степных культур. Среди них предметы для обработки дерева, сверло, массивные рыболовные крючки. А еще украшения из камней, створок раковин и клыков животных - медведей, волков. Кстати, тогда они были не просто модными вещами, а служили отличительными знаками - указывали на принадлежность к роду, на социальный статус владельца, а также являлись оберегами.


НОВЫЙ ПЕРИОД, НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Экспозиция продолжается, повествуя об истории бронзового века, когда открываются свойства металлов. Первые изделия - украшения из золота, серебра, олова, а затем меди и бронзы. Некоторые из них представлены в открытом доступе в музее, некоторые хранятся в фондах.

Бронзовый век характерен также специфичной формой обрядов - сооружением курганов. Довольно внушительных размеров насыпи являлись погребальными памятниками. Изначально курган предназначался для захоронения только одного человека. И вместе с ним погребали воинские атрибуты: наконечники копий, кинжалы, боевые топоры. Сегодня эти находки можно увидеть в витринах музея.


Нельзя не заметить воссозданные по черепам реконструкции лиц древних людей. Демонстрируется облик представителя протофинно-угорского народа. Его останки обнаружили при раскопках могильника позднего каменного века. А рядом - реконструкция женского лица, которое имеет уже более стандартные европейские черты. Ее останки были найдены при раскопках могильника в Саратовской области.


Переходя к очередной части экспозиции, заведующий музеем рассказывает о важном достижении человечества - приручении лошадей и изобретении боевой колесницы.

- На территории Восточной Европы в степях длительное время люди жили рядом с лошадьми. Очень долго на них просто охотились, затем удалось приручить. Люди изобрели повозку с легким плетеным кузовом и колесами со спицами, что послужило созданию боевой колесницы и выведению домашней породы лошадей. У нас представлена одна из самых больших коллекций деталей древней конской узды в мире. Это, можно считать, фантастическое изобретение волго-уральских людей бронзового века, которое оказало колоссальное влияние на развитие человечества. Для подобных открытий на нашей территории мы сейчас используем термин «Волго-уральский очаг культурогенеза». То есть место, где рождаются технические новации, реализуются в определенную форму и распространяются по всему миру, - рассказал Павел Федорович.


В музее также даются сведения о медных рудниках Поволжья. При раскопках были найдены древние молоты, которыми дробили в то время медную руду. Стоит только вообразить, какую долгую жизнь прожили экспонаты, какую интересную историю хранит каждый из них, - и вы навсегда влюбитесь в этот уникальный музей, открывающий пытливым умам дорогу в далекое прошлое.



Адрес музея: ул. Ленинская, 123
График работы: вторник - воскресенье с 14 до 18 часов
Стоимость: бесплатно
Посещение музея только организованной группой (до 20 человек) и по предварительной записи по тел. 332-80-48
Дата: 11 апреля 2017 , 10:23
102
Автор текста: Екатерина Ершова
Автор фото: архив "СГ"
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