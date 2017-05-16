Музей «Непокоренные»





Экспозиция рассказывает об узниках фашистских концентрационных лагерей в военные 1941-1945 годы.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ



Музеев, экспозиции которых рассказывают об истории Великой Отечественной войны, в Самаре немало. Но, пожалуй, этот единственный, который столь подробно обнажает самые антигуманные страницы военного времени.



«Непокоренные» - музей, который рассказывает о многочисленных фашистских концентрационных лагерях и их узниках. На экскурсии посетитель узнает о возникновении и методах организации концлагерей, различных системах наказаний и судьбах пленных. Все сказанное подкрепляется фотографиями, авторскими книгами, видеозаписями, архивными газетными вырезками и письмами. Здесь же представлены личные вещи бывших узников и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны. Музеев, экспозиции которых рассказывают об истории Великой Отечественной войны, в Самаре немало. Но, пожалуй, этот единственный, который столь подробно обнажает самые антигуманные страницы военного времени.«Непокоренные» - музей, который рассказывает о многочисленных фашистских концентрационных лагерях и их узниках. На экскурсии посетитель узнает о возникновении и методах организации концлагерей, различных системах наказаний и судьбах пленных. Все сказанное подкрепляется фотографиями, авторскими книгами, видеозаписями, архивными газетными вырезками и письмами. Здесь же представлены личные вещи бывших узников и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны.



Кроме историй военного времени музей повествует о деятельности Самарской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В музее есть книги, выпущенные и самим объединением, и подаренные коллегами по общественной работе из других регионов.







Сильное впечатление производит оформление музея. В экспозиции использованы картины бывшего узника концлагеря Бухенвальд, белорусского художника Михаила Савицкого. В центральной части экспозиции - его картина «Мадонна Биркенау», олицетворение защитницы детей. Надолго в памяти остается и черная птица с гигантскими расправленными крыльями, смотрящая с потолка, - символ фашизма, парящий над миром.







Музей «Непокоренные» имеет многолетнюю историю. В 2006 году региональная общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей выиграла президентский грант на его создание. И уже через два года состоялось торжественное открытие музея. С тех пор книга отзывов не перестает пополняться все новыми благодарственными записями за его создание. В ней можно найти отзывы не только наших соотечественников, но и иностранцев.



ТЕ, КТО УЖАС СМОГЛИ ПЕРЕЖИТЬ



Председатель общественной организации - Зинаида Галушко - в 1943 году вместе со своей матерью была вывезена фашистами в Германию на сельскохозяйственные работы и во время наступления Красной Армии случайно избежала расстрела немецкими солдатами.



В создании музея принимала участие также Алина Раводина, которая прошла концлагерь Саласпилс, затем была вывезена в Ригу в распределительный лагерь Троице-Сергиевского монастыря, а позже попала «донором» в немецкий госпиталь. В августе 1945 года ее разыскала сестра и привезла на Родину. Алина Раводина была организатором и фактически первым председателем областной организации бывших малолетних узников в Самаре.



- Подробную карту с местоположением концлагерей и гетто, созданных фашистами, сделала Людмила Голодяевская. Эта карта особенно ценна для нас. По ней видно, как Гитлер хотел распорядиться нашей страной и не только, - поясняет экскурсовод Ирина Паршикова.



Людмила Голодяевская родилась в 1941 году в концлагере Димитравас в Литве. Весной 1943-го вместе с матерью была вывезена в Польшу, в лагерь Майданек, затем в Освенцим, осенью того же года - в Германию, в концлагерь Макиндорф. В 1945-м Людмила с матерью и другими узниками концлагеря были освобождены советскими танкистами.



ЛАГЕРЯ СМЕРТИ



Система концлагерей в Германии возникла еще в 1933 году для борьбы с противниками нацистского режима. В музее на большой интерактивной карте отмечены наиболее известные «учреждения», функционировавшие на германской территории и оккупированных фашистами странах Европы. Среди них созданный одним из первых и ставший «опытным полигоном» в Германии - Дахау (1933 - 1945). А также Заксенхаузен (1936 - 1945), Бухенвальд (1937 - 1945), Маутхаузен (1938 - 1945), Равенсбрюк (1938 - 1945), Майданек (1941 - 1944), Саласпилс (1941 - 1944) и многие другие. Всего же, как отмечают сотрудники музея, фашистами было организовано более 14 тысяч пунктов принудительного содержания людей, в которых находилось более 20 миллионов пленных из разных стран мира.



