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Музей «Непокоренные»

Экспозиция рассказывает об узниках фашистских концентрационных лагерей в военные 1941-1945 годы.


ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ

Музеев, экспозиции которых рассказывают об истории Великой Отечественной войны, в Самаре немало. Но, пожалуй, этот единственный, который столь подробно обнажает самые антигуманные страницы военного времени.

«Непокоренные» - музей, который рассказывает о многочисленных фашистских концентрационных лагерях и их узниках. На экскурсии посетитель узнает о возникновении и методах организации концлагерей, различных системах наказаний и судьбах пленных. Все сказанное подкрепляется фотографиями, авторскими книгами, видеозаписями, архивными газетными вырезками и письмами. Здесь же представлены личные вещи бывших узников и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Кроме историй военного времени музей повествует о деятельности Самарской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В музее есть книги, выпущенные и самим объединением, и подаренные коллегами по общественной работе из других регионов.


Сильное впечатление производит оформление музея. В экспозиции использованы картины бывшего узника концлагеря Бухенвальд, белорусского художника Михаила Савицкого. В центральной части экспозиции - его картина «Мадонна Биркенау», олицетворение защитницы детей. Надолго в памяти остается и черная птица с гигантскими расправленными крыльями, смотрящая с потолка, - символ фашизма, парящий над миром.


Музей «Непокоренные» имеет многолетнюю историю. В 2006 году региональная общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей выиграла президентский грант на его создание. И уже через два года состоялось торжественное открытие музея. С тех пор книга отзывов не перестает пополняться все новыми благодарственными записями за его создание. В ней можно найти отзывы не только наших соотечественников, но и иностранцев.

ТЕ, КТО УЖАС СМОГЛИ ПЕРЕЖИТЬ

Председатель общественной организации - Зинаида Галушко - в 1943 году вместе со своей матерью была вывезена фашистами в Германию на сельскохозяйственные работы и во время наступления Красной Армии случайно избежала расстрела немецкими солдатами.

В создании музея принимала участие также Алина Раводина, которая прошла концлагерь Саласпилс, затем была вывезена в Ригу в распределительный лагерь Троице-Сергиевского монастыря, а позже попала «донором» в немецкий госпиталь. В августе 1945 года ее разыскала сестра и привезла на Родину. Алина Раводина была организатором и фактически первым председателем областной организации бывших малолетних узников в Самаре.

- Подробную карту с местоположением концлагерей и гетто, созданных фашистами, сделала Людмила Голодяевская. Эта карта особенно ценна для нас. По ней видно, как Гитлер хотел распорядиться нашей страной и не только, - поясняет экскурсовод Ирина Паршикова.

Людмила Голодяевская родилась в 1941 году в концлагере Димитравас в Литве. Весной 1943-го вместе с матерью была вывезена в Польшу, в лагерь Майданек, затем в Освенцим, осенью того же года - в Германию, в концлагерь Макиндорф. В 1945-м Людмила с матерью и другими узниками концлагеря были освобождены советскими танкистами.

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ

Система концлагерей в Германии возникла еще в 1933 году для борьбы с противниками нацистского режима. В музее на большой интерактивной карте отмечены наиболее известные «учреждения», функционировавшие на германской территории и оккупированных фашистами странах Европы. Среди них созданный одним из первых и ставший «опытным полигоном» в Германии - Дахау (1933 - 1945). А также Заксенхаузен (1936 - 1945), Бухенвальд (1937 - 1945), Маутхаузен (1938 - 1945), Равенсбрюк (1938 - 1945), Майданек (1941 - 1944), Саласпилс (1941 - 1944) и многие другие. Всего же, как отмечают сотрудники музея, фашистами было организовано более 14 тысяч пунктов принудительного содержания людей, в которых находилось более 20 миллионов пленных из разных стран мира.


Один из центральных экспонатов музея - панорама концентрационного лагеря уничтожения, точнее, его собирательный образ. По документальным данным и со слов чудом оставшихся в живых бывших малолетних узников были воссозданы все структурные элементы «территории смерти». На макете, например, можно увидеть железнодорожный тупик. Для большинства ничего не подозревающих людей, думающих, что едут на работы, это в буквальном смысле была последняя станция.

БЕЗ ИМЕНИ, БЕЗ ОТЧЕСТВА

У узников фашистских концлагерей отбирали все, вплоть до имени. Взамен присваивали номер. Его пришивали на робу вместе со специальным знаком, указывающим принадлежность к той или иной категории. В начале экспозиции посетителей встречает образ малолетнего узника концлагеря Бухенвальд с номером 171819 на груди. Он принадлежал маленькому мальчику Данииле Кловскому. Он прошел не один концлагерь, выжил и, несмотря ни на что, стал одним из крупнейших отечественных ученых в области телекоммуникаций. В 1960 году Даниил Давидович переехал в Куйбышев и больше 40 лет проработал в Куйбышевском электротехническом институте связи (ныне ПГУТИ).

- Когда школьникам проводим экскурсии, всегда им советуем посмотреть фильм «Мальчик в полосатой пижаме», - говорит Ирина.



НА МЕСТЕ МЕМОРИАЛА

Музей «Непокоренные» не случайно открылся именно во Дворце ветеранов. Кроме того, что в нем непосредственно размещается общественная организация бывших малолетних узников, само здание располагается в парке Победы, который сохраняет свой мемориальный облик и военно-историческую направленность. В парке установлены памятники матерям и жертвам фашистских концлагерей, а также генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву.

Сегодня Дворец ветеранов - культурный, полифункциональный центр по работе с пожилыми людьми, инвалидами и ветеранами. Параллельно он является городским центром патриотического воспитания детей и молодежи. Дворец активно сотрудничает со школами города, привлекая ребят к памятным мероприятиям. Поддерживает музейную и выставочную деятельность. В холлах Дворца ветеранов постоянно обновляются тематические выставки.

Экскурсии в музее проводятся для посетителей всех возрастов - приходят организованные группы школьников, семьи с детьми. Раньше их часто проводили сами бывшие малолетние узники концлагерей, но с годами эта работа дается им все трудней. Этот проект дает возможность узнать из первых уст о том, каким был «обыкновенный фашизм» и какие уроки Второй мировой никогда не должны забываться.


Адрес музея: ул. Мориса Тореза, 103а, Дворец ветеранов, парк Победы.
График работы: понедельник - пятница с 10:00 до 17:00.
Стоимость: бесплатно.
На экскурсию необходима предварительная запись по тел. 261-49-22.
Дата: 16 мая 2017 , 07:22
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Автор текста: Екатерина Ершова
Автор фото: Екатерина Ершова
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