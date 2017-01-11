Культурно-выставочный центр «Радуга»
- У нас представлены не артефакты и археологические находки. Экспонаты созданы современными мастерами, но при этом они в полной мере отражают ту или иную культуру. В первую очередь все задумывалось для того, чтобы приобщить людей к живописи, познакомить с культурой отдельных народов и сделать это доступным для каждого. Поэтому вход и экскурсии в центре бесплатны, - отмечает экскурсовод Татьяна Китаева.
ОСОБЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Культурно-выставочный центр «Радуга» открылся 24 марта 1998 года. На протяжении почти двух десятков лет он знакомит посетителей с историей и культурой древних цивилизаций, рассказывает о шедеврах мировой живописи и их авторах. Большая часть залов имеет оригинальные интерьеры в духе той или иной эпохи. Над оформлением работала группа дизайнеров при активном участии сотрудников центра и волонтеров.
НЕ ПРОСТО КАМНИ
Главная достопримечательность «Радуги» - коллекция минералов. Экспозиция насчитывает более 1000 образцов из разных уголков мира. Это метеориты и тектиты, кристаллы, окаменелости, самоцветы и цветные камни различных размеров.
Есть и уникальная коллекция чароита - самого редкого и экзотического минерала в мире, имеющего единственное месторождение в Якутии, в районе реки Чары. Цвет минерала - удивительное смешение оттенков фиолетового и сиреневого, что делает камень объектом повышенного интереса коллекционеров и ценителей самоцветов.
ШЕДЕВРЫ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Есть и уникальная коллекция чароита - самого редкого и экзотического минерала в мире, имеющего единственное месторождение в Якутии, в районе реки Чары. Цвет минерала - удивительное смешение оттенков фиолетового и сиреневого, что делает камень объектом повышенного интереса коллекционеров и ценителей самоцветов.
ШЕДЕВРЫ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Репродукции картин известных мастеров с поразительным эффектом подлинника были созданы в центре в 1996 году с помощью новейших на тот момент технологий. Цель - познакомить молодое поколение самарцев с мировыми шедеврами живописи.
В нескольких залах «Радуги» можно увидеть копии фресок и картин русских и зарубежных мастеров, представителей художественных школ и направлений от эпохи Возрождения и до середины ХХ века. Представлены работы Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Ренуара, Дега, Ван Гога, Айвазовского, Нестерова и многих других.
Отдельный зал посвящен художнику Николаю Рериху, основным этапам его творчества. Здесь представлены серии работ «Санкта» («Святые»), написанная Рерихом в Америке и посвященная русской духовной культуре. А также серия «Знамена Востока», в которой автор изобразил мыслителей и духовных учителей различных культурных традиций. Экспозиция также включат подлинные личные вещи Николая Рериха и его научные труды по искусству, истории и археологии.
- Картины Рериха похожи на окно в прекрасный высший мир, который увидел художник своими глазами, - отмечает Татьяна Китаева.
В другом зале можно увидеть серии работ знаменитого импрессиониста Клода Моне, первая из которых называлась «Стога сена». Когда центр посетили французы, они были поражены, увидев эти работы, расположенные вместе, так как оригиналы полотен разрознены по частным коллекциям и музеям и рядом их можно увидеть разве что в каталогах.
Особо стоит отметить оформление зала итальянского Возрождения. Во всю стену посетителям демонстрируется копия крупнейшего живописного произведения Микеланджело «Страшный суд» - фреска на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане. А в верхней части зала - элементы росписи потолка капеллы, иллюстрирующие сцены из Священного Писания.
В нескольких залах «Радуги» можно увидеть копии фресок и картин русских и зарубежных мастеров, представителей художественных школ и направлений от эпохи Возрождения и до середины ХХ века. Представлены работы Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Ренуара, Дега, Ван Гога, Айвазовского, Нестерова и многих других.
Отдельный зал посвящен художнику Николаю Рериху, основным этапам его творчества. Здесь представлены серии работ «Санкта» («Святые»), написанная Рерихом в Америке и посвященная русской духовной культуре. А также серия «Знамена Востока», в которой автор изобразил мыслителей и духовных учителей различных культурных традиций. Экспозиция также включат подлинные личные вещи Николая Рериха и его научные труды по искусству, истории и археологии.
- Картины Рериха похожи на окно в прекрасный высший мир, который увидел художник своими глазами, - отмечает Татьяна Китаева.
В другом зале можно увидеть серии работ знаменитого импрессиониста Клода Моне, первая из которых называлась «Стога сена». Когда центр посетили французы, они были поражены, увидев эти работы, расположенные вместе, так как оригиналы полотен разрознены по частным коллекциям и музеям и рядом их можно увидеть разве что в каталогах.
Особо стоит отметить оформление зала итальянского Возрождения. Во всю стену посетителям демонстрируется копия крупнейшего живописного произведения Микеланджело «Страшный суд» - фреска на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане. А в верхней части зала - элементы росписи потолка капеллы, иллюстрирующие сцены из Священного Писания.
ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Экспозиции, посвященные культурам разных стран, создавались при тесном сотрудничестве с посольствами и представителями духовных центров.
Особой популярностью среди маленьких посетителей пользуется зал Древнего Египта. Вход в него выполнен аналогично входу в храм бога Солнца Амон Ра. Проникнуться атмосферой этой цивилизации помогают декорации и цветовое оформление зала.
Еще один зал посвящен японской культуре. В нем посетители знакомятся с живописью и посудой, а также с передававшимися по наследству куклами. На манекенах можно увидеть традиционный наряд кимоно, а также облачение самурая. В экспозиции представлен любопытный экспонат – японская кукла Дарума, олицетворяющая стойкость. Напоминает она русскую неваляшку без рук и ног. В таком виде был изображен монах, живший в VI веке до н.э. Он просидел в медитации 9 лет, после чего у него отнялись руки и ноги.
Один из самых зрелищных залов повествует о культуре Древней Греции. Вход в него оформлен в виде храма в Олимпии, построенного в V веке до н.э. Гостей встречает внушительного размера статуя бога Зевса - уменьшенная в семь раз копия творения скульптора Фидия. Отметим, что оригинал, по разным оценкам, достигал 12-17 метров и был причислен к 7 чудесам света, но, к сожалению, не сохранился до наших дней. Экспозицию составляют образы философов и мудрецов, миниатюрный макет храма Афины, копии метопов (в архитектуре - элемент фриза дорического ордера в виде каменных или керамических плит) с двенадцатью подвигами Геракла, которыми в реальности был украшен храм Зевса.
О культуре буддизма расскажет один из самых сложный в плане исполнения залов. Его центральный экспонат - двухметровый образ Майтреи, грядущего Будды, владыки справедливости, любви и сострадания. В другом конце зала возвышается ступа - сооружение, символизирующее строение Вселенной. Изначально ступы являлись памятниками на могилах правителей, но со временем стали иметь более широкое значение, их начали строить в честь каких-либо событий или в качестве подношения.
На входе в следующий зал посетителей встречают деревянные фигуры раджпутов из штата Раджастхан, привезенные из северной Индии. При знакомстве с культурой этой страны посетителей ждет рассказ о божествах и традиционных нарядах разных штатов Индии. Экспозицию гармонично дополняют картины Святослава Рериха, сына известного художника Николая Константиновича, который продолжительное время жил в Индии. Святослав Рерих восхищался красотой этой страны и ее жителей, что нашло отражение в его ярких полотнах.
ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Значительная часть экспозиции посвящена эпохе Средневековья. Все пространство оформлено в готическом стиле. Особо привлекают внимание витражные окна, одно из которых сделано по аналогии с витражом знаменитого собора Парижской Богоматери. Воссоздана немецкая скульптура основателей собора в Наумбурге второй половины XIII в. А также - знаменитый многостворчатый Гентский алтарь, выполненный братьями Губертом и Яном ван Эйк в XV столетии для кафедрального собора святого Бавона. По праздникам подлинный алтарь раскрывался, и тогда его размер составлял около 3,5 х 4,5 метра. Повествуя о Средневековье, нельзя не упомянуть о рыцарях. В экспозиции представлены новодельные доспехи из цинко-магниевого сплава весом 35-40 кг, а также 20-киллограмовая кольчуга.
ВНИМАНИЕ, ПОДЛИННИК!
В рамках совместного с площадкой «Центр искусств. Москва» проекта под названием «Художественные сокровища России» в «Радуге» открыта временная выставка западноевропейской живописи XIX - начала XX вв. Ее уникальность в том, что все произведения подлинные и собраны из частных коллекций. У самарцев есть возможность увидеть ранее не представленные широкой публике художественные полотна именитых авторов, среди которых Франц Крюгер, Андреас Ахенбах, Огюст Тульмуш, Петрус ван Шендель и другие.
До марта 2017 года продлится выставка первой части коллекции. Как сообщили сотрудники центра, после нее зрителям представят вторую часть подлинников этой серии. Выставка также пробудет в Самаре около четырех месяцев.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
Центр «Радуга» активно занимается культурно-просветительской деятельностью. При обновлении и расширении экспозиций учитываются школьные и вузовские программы по мировой художественной культуре, т.к. преподаватели учебных заведений периодически проводят занятия со школьниками и студентами в выставочных залах центра.
Экскурсии в основном проводятся только для групп по предварительной записи, но для всех желающих дополнительно организуются экскурсии выходного дня. Время от времени проводятся мастер-классы и квесты по экспозициям культурно-выставочного центра.
В качестве интерактива на экскурсиях ребята расшифровывают древнее египетское послание по знакам и иероглифам, угадывают богов по атрибутам, или же по форме греческого сосуда определяют его название. Девочки примеряют сари в зале индийской культуры, а мальчики - шлем от кольчуги в зале Средневековья. Для самых маленьких проводятся экскурсии по выставке живописи Виктора Васнецова – «Герои русских сказок и былин» с физкультминуткой и с полным погружением в знакомые всем нам сюжеты.
Экскурсии в основном проводятся только для групп по предварительной записи, но для всех желающих дополнительно организуются экскурсии выходного дня. Время от времени проводятся мастер-классы и квесты по экспозициям культурно-выставочного центра.
В качестве интерактива на экскурсиях ребята расшифровывают древнее египетское послание по знакам и иероглифам, угадывают богов по атрибутам, или же по форме греческого сосуда определяют его название. Девочки примеряют сари в зале индийской культуры, а мальчики - шлем от кольчуги в зале Средневековья. Для самых маленьких проводятся экскурсии по выставке живописи Виктора Васнецова – «Герои русских сказок и былин» с физкультминуткой и с полным погружением в знакомые всем нам сюжеты.
Адрес центра: г. Самара, ул. Мичурина, д. 23
График работы: вторник – воскресенье с 10.00 до 18.00
Стоимость: бесплатно
На экскурсию для групп необходима предварительная запись по тел. (846) 270-32-91, 270-32-89, 270-32-87
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