Культурно-выставочный центр «Радуга»









- У нас представлены не артефакты и археологические находки. Экспонаты созданы современными мастерами, но при этом они в полной мере отражают ту или иную культуру. В первую очередь все задумывалось для того, чтобы приобщить людей к живописи, познакомить с культурой отдельных народов и сделать это доступным для каждого. Поэтому вход и экскурсии в центре бесплатны, - отмечает экскурсовод Татьяна Китаева.















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