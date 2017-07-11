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Экспонат: Секреты бункера Сталина

Пожалуй, главная достопримечательность некогда закрытого города Куйбышева, доставшаяся нам в наследство, это бункер Сталина.


 



Объект, существование которого держалось в секрете почти 50 лет. Про него все знают, но вот точно подсказать дорогу туристу сможет не каждый местный житель. Секретность, так сказать, в действии.

Легендарный бункер, который был построен как резерв для Ставки Верховного Главнокомандования, находится в Ленинском районе на улице Фрунзе. В глаза не бросается, так как один вход в него расположен во дворе Самарского государственного института культуры, а второй - в холле вуза, здание которого ранее занимал Куйбышевский областной комитет партии.

Наше самое крупное и мощное из рассекреченных бомбоубежищ, построенных во время Второй мировой для высшего руководства стран - участниц войны. Как заявляют во время экскурсии, ни у Гитлера, ни у Черчилля, ни у Рузвельта подобного не было. Несмотря на статус музея, объект не потерял и своего оборонного значения. В случае чего в нем смогут укрыться студенты и преподаватели института культуры.

Совершенно секретно
В октябре 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление №801 сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». К тому времени в Куйбышев уже было эвакуировано советское правительство, аппарат ЦК ВКП(б) и 22 иностранные миссии. Для обеспечения безопасности руководящей элиты было решено построить бомбоубежище. Для этого из Москвы приезжают специалисты - 597 человек, которые c февраля по ноябрь 1942 года в обстановке полной секретности работали над грандиозным оборонительным сооружением. Люди, прожившие рядом всю жизнь, знать не знали о стройке, о существовании бункера не догадывались. Всего лишь четверть века назад, в мае 1991 года, по решению правительства СССР была рассекречена информация об объекте №1. Вскоре в этом некогда совершенно закрытом бомбоубежище первой категории был создан музей гражданской обороны, получивший название «Бункер Сталина».

Лифт для вождя
Сейчас бункер, в котором организован музей гражданской обороны, можно посетить по будням, предварительная запись обязательна. Работает только один вход - во дворе СГИК. Желающих попасть под землю немало, очередь выстраивается весьма солидная. Каждые 15-20 минут запускают группу из 30 человек. Экскурсия состоит из пяти остановок. Между ними - недолгий спуск по лестнице под звуки сирены. Экскурсовод сообщил, что лифт строили для Сталина, а раз его нет, значит, никто на подъемнике и не поедет. Но весь бункер-то тоже для него, а мы как раз в нем. Парадокс. Впрочем, для пожилых и инвалидов делают исключение - лифт запускают.

Все ниже и ниже
За входной дверью находится площадка, с которой начинается спуск в бункер как на лифте, так и по лестнице.





































На глубине 14 метров начинается длинный поперечный коридор-этаж, где сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные механизмы бункера.

























В случае необходимости этот этаж перекрывается массивными стальными гермодверями. Сразу за ними главная часть бункера - вертикальный ствол-убежище, уходящий в глубину еще на 23 метра. Во время бомбежки тут могли укрыться 130 человек. Сооружение было предназначено для кратковременного пребывания, никаких удобств в нем не предусмотрено. На верхних этажах бункера - помещения для охраны, складов, служб технического обеспечения. Ниже - рабочие комнаты и зал заседаний.

Схематически бункер - это уменьшенная копия московской станции метро «Аэропорт», поставленная в вертикальное положение. Его основа - мощные чугунные 500-килограмовые тюбинги, стянутые болтами, со свинцовой прокладкой, гидроизоляцией и бетонной «рубашкой». Стены толщиной от 1 до 1,6 метра. Над всем этим сооружением - монолитная бетонная плита толщиной три метра, песчаная прослойка и еще одна метровая бетонная плита.

























Экспозиция «Куйбышев - вторая столица СССР»
На стенах представлено несколько стендов. Среди них - «Местная противовоздушная оборона», «Государственный комитет обороны», «Управление страной из Куйбышева», «Куйбышев посольский», «Опора советского тыла», «Куйбышевский оборонительный рубеж», «Пушки гремели, музы не молчали» и «Военный парад 1941 года». Экспозиция в музее не меняется и не обновляется.

Комната отдыха
Комната отдыха, как и зал заседаний, находится на самой глубине. Счет этажей идет снизу. Где бы ни был Сталин, все делалось так, чтобы ему не казалось, что он уехал из Москвы. Дачи, секретные объекты - все в одном стиле. Если бы Москва была взята врагом, руководство военными действиями осуществлялось бы с волжских берегов из нашего бункера. Комната выполнена в духе кремлевского кабинета вождя: массивный стол с зеленым сукном, лампа под белым колпаком, настенные бра, паркет, дубовые панели по стенам, диван в белом чехле, а также портреты двух особо почитаемых Сталиным полководцев - Суворова и Кутузова. В целом все довольно скромно, вождь не любил роскошь. Большая голубая вставка на куполообразном потолке создает иллюзию пространства, так же, как и шесть дверей, из которых только две настоящие.

Зал заседаний
В просторном зале заседаний расположен огромный Т-образный стол, а вдоль него - такой же длинный стол для стенографисток, которые должны были сидеть спиной к выступавшим. В углу при входе, как поясняет экскурсовод, места для личного секретаря вождя Поскребышева и охраны вождя. За креслом лидера - огромная карта фронтов конца 1941 года, которая занимала все свободное пространство от потолка до пола. На стенах - портреты Маркса, Энгельса, Ленина. Завершается экскурсия просмотром кинохроники о параде, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

























Бывал ли Иосиф Виссарионович в куйбышевском бункере? Доподлинно это неизвестно. То, что Сталин посещал запасную столицу и объект №1, документально не подтверждено. По крайней мере пока. Многие бумаги того времени до сих пор не рассекречены.

Адрес музея: улица Фрунзе, 167.
График работы: понедельник - пятница с 11 до 15 часов, обед с 13 до 14, суббота и воскресенье - выходные дни.
Стоимость: билет для взрослого - 80 рублей, детский - 50.
На экскурсию обязательна предварительная запись по тел. 333-35-71. Сайт: bunkerstalina.com.
Дата: 11 июля 2017 , 10:23
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Автор текста: Виктория Лось
Автор фото: Екатерина Елизарова
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