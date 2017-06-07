Экспонат: Самарский епархиальный церковно-исторический музей





Экспозиция рассказывает об истории Русской православной церкви на самарской земле.

О МУЗЕЕ



Свой просветительский путь церковно-исторический музей начал с 1997 года, прочно обосновавшись в Самарской духовной семинарии. Инициатором его создания выступил Владыка Сергий. Благодаря его активному участию, а также помощи меценатов, коллекционеров и совета попечителей вот уже 20 лет музей повествует об истории Русской православной церкви в Самарском крае и не перестает удивлять посетителей все новыми уникальными экспонатами и реликвиями. Музей официально является учреждением культуры и входит в состав Союза музеев России.



Свой просветительский путь церковно-исторический музей начал с 1997 года, прочно обосновавшись в Самарской духовной семинарии. Инициатором его создания выступил Владыка Сергий. Благодаря его активному участию, а также помощи меценатов, коллекционеров и совета попечителей вот уже 20 лет музей повествует об истории Русской православной церкви в Самарском крае и не перестает удивлять посетителей все новыми уникальными экспонатами и реликвиями. Музей официально является учреждением культуры и входит в состав Союза музеев России.



В фонде музея хранится свыше семи тысяч экспонатов, некоторые из них датируются XII-XIII веками. Экспозиции, демонстрирующие наследие православной культуры, занимают три просторных зала. Два из них отведены под постоянную выставку, один - для временных. Ежегодно музей посещает более пяти тысяч человек, для которых экскурсии проводят семинаристы.







ИСТОРИЯ ЕПАРХИИ



Первый зал посвящен вехам исторического пути православной церкви на самарской земле. Представлены коллекции фотографий, документов, книг и реликвии, сопровождающие верующего человека на протяжении всей его жизни. Здесь же расскажут о людях, возглавлявших местную епархию, а также о судьбах священников и старцев, которые оказали особое влияние на горожан. В серии фотографий запечатлены храмы, которые в 1930-е годы потеряла Самара.







Особое место занимает экспонат с необычной историей - серебряный потир. Эта чаша для богослужений была изготовлена в конце XIX века в московской ювелирной мастерской братьев Овчинниковых.



- Во время Великой Отечественной войны потир был вывезен фашистами из храма на Волге в Германию. Спустя много лет немецкая делегация из Штутгарта передала его Владыке Сергию, отметив, что потомки причастного к тому случаю немецкого офицера решили вернуть потир на родину, - рассказала бессменный директор Самарского епархиального церковно-исторического музея Ольга Радченко.







Главная экспозиция этого зала - мемориальная келья митрополита Мануила (Лемешевского), одного из известнейших иерархов Русской православной церкви ХХ века. Около 25 лет он провел в ссылках, тюрьмах и лагерях, оставаясь до конца верным своим монашеским обетам, и не переставал при этом заниматься научно-исследовательской деятельностью. Самым знаменитым его трудом стал «Биографический словарь архиереев Русской православной церкви, начиная с Крещения Руси до 50-х годов XX века». В музее представлена его картотека с библиографическими ссылками к этому труду.



ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО



Экспозиция следующего зала знакомит с традиционной православной культурой.







Представлена коллекция литья с уникальными крестами - энколпионами, самые ранние из которых датируются XII-XIII веками. Здесь же - богатое собрание икон XV-XX веков как известных мастерских, так и отдельных иконописцев. Каждая имеет свою удивительную историю. Стоит отдельно сказать о работах знаменитого в России Григория Журавлева из Самарской губернии. Родившийся без рук и ног, он писал иконы, держа кисть в зубах. В зале есть даже икона, которая побывала в космосе. Кроме того, в изобилии представлены изделия декоративно-прикладного искусства монастырских мастерских, иллюстрированные рукописные и старопечатные книги, а также необычная коллекция паломнических реликвий, привезенных из заброшенных келий старцев с горы Афон, Иерусалима и других священных мест.







Одна из самых молодых коллекций музея, но не менее интересная показывает развитие христианства через нумизматику.



- Среди монет есть две, бытовавшие при земной жизни Иисуса Христа. Есть монеты периода расцвета Византии, царствования Бориса Годунова, Лжедмитрия, а также с изображением правителей Российской империи, - отметила Ольга Радченко.







В этом же зале отражено отношение церкви к воинскому подвигу защитников Отечества. Показаны доспехи воина ратника: кольчуга весом 25 кг, шлем, малый щит, датируемые XVII веком. А также наконечник копья и топорика XIII века, которые были найдены на территории Самарской губернии.



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ



Каждые два-три месяца в музее открываются новые выставки, привозимые из центральных российских или зарубежных музеев, частных коллекций. Например, «Просвещение через образ», «А.С. Пушкин и митрополит Филарет» были организованы совместно с государственными музеями. «Традиции русского паломничества в паломнических реликвиях X-XIX веков» - выставка из частных коллекций. Всего с момента открытия выставочного зала музей провел 57 выставок. Открытая в мае 2017 года стала своего рода подведением итогов 20-летней работы музея.



