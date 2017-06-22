Экспонат: Музейно-выставочный центр «Самара космическая»
Экспозиция рассказывает об освоении человеком околоземного пространства
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Главный экспонат музея - ракета-носитель «Союз» - виден издалека. Она была изготовлена на куйбышевском заводе «Прогресс» в 1984 году и в течение 15 лет служила в качестве учебной на космодроме Плесецк в Архангельской области. После этого ракета вернулась в РКЦ «Прогресс», была существенно доработана до выставочного макетного варианта и установлена в 2001 как памятник. Уже позже вокруг нее был построен музейно-выставочный центр «Самара космическая», который впервые распахнул свои двери для посетителей в День космонавтики 12 апреля 2007 года. И единственная в Европе вертикально установленная ракета стала центральной частью музейно-выставочного комплекса. Общая высота монумента - 68 метров, вес удерживающей конструкции - 53 тонны.
Музей быстро приобрел статус визитной карточки города, став многократным победителем конкурса «Туристический бренд Самарской области» и обязательным объектом в экскурсионных программах. Молодой, динамично развивающийся музей с оригинальным дизайнерским решением выставочного пространства, современными экспозициями и интерактивными элементами, уникальными космическими артефактами и музейными коллекциями. Становление Куйбышева-Самары в качестве центра ракетно-космической промышленности показано в увлекательной, доступной и наглядной форме.
О ТЕХНИКЕ И ЖИТЕЛЯХ ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
Основная экспозиция демонстрирует отечественную космическую технику, а также масштабированные макеты ракет. Здесь же подробная информация о работниках отрасли, подготовке покорителей вселенной к полетам и их пребывании на орбите.
- Представлен подлинный спускаемый аппарат спутника «Янтарь-2К» периода 70 - 80-х годов, часто именуемый спутником-разведчиком. И это не случайно, ведь этот космический «фотоаппарат» был способен заменить 20 самолетов-шпионов, - говорит экскурсовод музея Лариса Маркелова.
Здесь же космические аппараты серии «Ресурс» Ф1 и Ф2, используемые для изучения природных ресурсов Земли, наблюдения за экологической обстановкой. И подлинный жидкостный ракетный двигатель НК-33, разработанный для свернутой лунной программы, а также унифицированная камера сгорания, солнечные батареи первых спутников и многое другое, что отражает мощь российской космонавтики.
В центре зала - вращающаяся модель космонавта в кресле-ложементе, показывающая положение человека при старте и посадке корабля. На нем подлинный спасательный скафандр «Сокол», побывавший на орбите.
Отдельно внимание привлекает интерактивный модуль с тремя сенсорными экранами, похожий на элемент фантастического космического корабля - проект «Spacebook - карманный космос». На экранах показана работа космических систем и станций, включая советско-российскую «МИР», можно увидеть фотографии Земли со спутников. Анимационные ролики поясняют, как звездные технологии внедрены в нашу повседневную жизнь: функционирование сотовой связи, составление прогноза погоды, а также работа навигационной системы при моделировании различных чрезвычайных ситуаций.
Еще один интерактивный дизайнерский проект - «Ракета - это просто», отражающий основные предприятия и города, работающие над созданием российских ракет. И отдельный стенд, посвященный полету Юрия Гагарина. О его подготовке, полете и триумфальном возвращении на Землю. В музее посетитель узнает подробную историю начала космической эры.
КОСМИЧЕСКАЯ ЕДА
В основном зале вызывает интерес стенд с реальными продуктами питания космонавтов. Не совсем съедобного вида порошок в вакуумной упаковке на деле оказывается соком и молоком, а бордовая субстанция - борщом.
Перед полетом космонавтам устраивают дегустацию. Они оценивают каждое блюдо по 10-балльной шкале, заполняют анкету. Затем для каждого из них на две недели составляют индивидуальное меню.
- В музее представлены самые популярные варианты космического питания. Здесь и традиционные тубы, консервы, а также продукты, приготовленные методом сублимационной сушки. Перед употреблением в них заливают воду, и абсолютно натуральное блюдо готово, - отметила Лариса Маркелова.
Здесь же миниатюрный хлеб, который пользуется успехом у временных жителей международной космической станции, - 23-граммовые буханочки на один укус. От них не бывает крошек, которые в условиях невесомости представляют опасность как для дыхательных путей экипажа, так и для стабильной работы оборудования.
НАИВНОСТЬ И ПРОРОЧЕСТВО
Отдельная экспозиция «Ожидание космоса» основана на фантастических кинокартинах XX века. В ней собраны ожидания и предположения фантастов и художников о первом полете человека в космос, задолго до того, как это произошло в действительности. По всему залу транслируют фильмы 1902 - 1969 годов - от самых комичных и наивных до отчасти пророческих.
В центральной части экспозиции - фантастическая космическая станция. Заглянув в один из иллюминаторов, можно, например, увидеть центр управления. Также в зале представлен и макет возможной лунной станции.
Особой популярностью у ребят пользуется интерактивный макет, с помощью которого можно совершить виртуальный запуск ракеты. То и дело слышишь детские восторженные крики: «Три, два, один, пуск!» Выбрав необходимые характеристики в соответствии с математической формулой, можно самостоятельно запустить ракету вокруг Земли, вокруг Солнца или за пределы Солнечной системы.
Еще один тематический раздел экспозиции показывает посетителям, как совершенствовался скафандр. Здесь выставлен подлинный образец, которым пользовался летчик-космонавт Юрий Лончаков. Рядом для сравнения представлены схематические его изображения из художественных и фантастических фильмов, а также воспроизведены наскальные изображения, на которых можно увидеть силуэты, напоминающие скафандры. Примечательно, что изображения датируются 12 -10 тыс. лет до н.э. и были обнаружены в различных уголках земного шара.
«КОСМОС-НЕ ИГРУШКИ!»
Так называется выставочный художественный проект, посвященный эпохе освоения космоса начиная с идей Константина Циолковского. Все основные вехи истории космонавтики представлены зрителю в совершенно неожиданной форме - через знакомую всем с детства русскую матрешку.
Авторы проекта художники Александр и Ольга Филимоновы создали целую коллекцию этих кукол, на которых изображены важнейшие достижения человечества в области космонавтики. Например, события, персонажи, космические аппараты. Подарочный набор «Космический корабль «Восток» с первым космонавтом Ю.А. Гагариным на борту» можно приобрести в музее в качестве сувенира. Сейчас коллекция экспонируется в Москве и вернется в родные стены не ранее сентября 2017 года.
Адрес музея: пр. Ленина, 21. График работы: вторник - пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 17.00, воскресенье с 11.00 до 15.00.
Стоимость: осмотр основной экспозиции «Самара космическая» и «Ожидание космоса» - 50-150 рублей в зависимости от категории граждан. Дошкольники, солдаты срочной службы, инвалиды, ветераны всех войн - бесплатно. На групповую экскурсию обязательна предварительная запись по тел. 263-39-35.
Сайт: www.samaracosmos.ru.
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Главный экспонат музея - ракета-носитель «Союз» - виден издалека. Она была изготовлена на куйбышевском заводе «Прогресс» в 1984 году и в течение 15 лет служила в качестве учебной на космодроме Плесецк в Архангельской области. После этого ракета вернулась в РКЦ «Прогресс», была существенно доработана до выставочного макетного варианта и установлена в 2001 как памятник. Уже позже вокруг нее был построен музейно-выставочный центр «Самара космическая», который впервые распахнул свои двери для посетителей в День космонавтики 12 апреля 2007 года. И единственная в Европе вертикально установленная ракета стала центральной частью музейно-выставочного комплекса. Общая высота монумента - 68 метров, вес удерживающей конструкции - 53 тонны.
Музей быстро приобрел статус визитной карточки города, став многократным победителем конкурса «Туристический бренд Самарской области» и обязательным объектом в экскурсионных программах. Молодой, динамично развивающийся музей с оригинальным дизайнерским решением выставочного пространства, современными экспозициями и интерактивными элементами, уникальными космическими артефактами и музейными коллекциями. Становление Куйбышева-Самары в качестве центра ракетно-космической промышленности показано в увлекательной, доступной и наглядной форме.
О ТЕХНИКЕ И ЖИТЕЛЯХ ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
Основная экспозиция демонстрирует отечественную космическую технику, а также масштабированные макеты ракет. Здесь же подробная информация о работниках отрасли, подготовке покорителей вселенной к полетам и их пребывании на орбите.
- Представлен подлинный спускаемый аппарат спутника «Янтарь-2К» периода 70 - 80-х годов, часто именуемый спутником-разведчиком. И это не случайно, ведь этот космический «фотоаппарат» был способен заменить 20 самолетов-шпионов, - говорит экскурсовод музея Лариса Маркелова.
Здесь же космические аппараты серии «Ресурс» Ф1 и Ф2, используемые для изучения природных ресурсов Земли, наблюдения за экологической обстановкой. И подлинный жидкостный ракетный двигатель НК-33, разработанный для свернутой лунной программы, а также унифицированная камера сгорания, солнечные батареи первых спутников и многое другое, что отражает мощь российской космонавтики.
В центре зала - вращающаяся модель космонавта в кресле-ложементе, показывающая положение человека при старте и посадке корабля. На нем подлинный спасательный скафандр «Сокол», побывавший на орбите.
Отдельно внимание привлекает интерактивный модуль с тремя сенсорными экранами, похожий на элемент фантастического космического корабля - проект «Spacebook - карманный космос». На экранах показана работа космических систем и станций, включая советско-российскую «МИР», можно увидеть фотографии Земли со спутников. Анимационные ролики поясняют, как звездные технологии внедрены в нашу повседневную жизнь: функционирование сотовой связи, составление прогноза погоды, а также работа навигационной системы при моделировании различных чрезвычайных ситуаций.
Еще один интерактивный дизайнерский проект - «Ракета - это просто», отражающий основные предприятия и города, работающие над созданием российских ракет. И отдельный стенд, посвященный полету Юрия Гагарина. О его подготовке, полете и триумфальном возвращении на Землю. В музее посетитель узнает подробную историю начала космической эры.
КОСМИЧЕСКАЯ ЕДА
В основном зале вызывает интерес стенд с реальными продуктами питания космонавтов. Не совсем съедобного вида порошок в вакуумной упаковке на деле оказывается соком и молоком, а бордовая субстанция - борщом.
Перед полетом космонавтам устраивают дегустацию. Они оценивают каждое блюдо по 10-балльной шкале, заполняют анкету. Затем для каждого из них на две недели составляют индивидуальное меню.
- В музее представлены самые популярные варианты космического питания. Здесь и традиционные тубы, консервы, а также продукты, приготовленные методом сублимационной сушки. Перед употреблением в них заливают воду, и абсолютно натуральное блюдо готово, - отметила Лариса Маркелова.
Здесь же миниатюрный хлеб, который пользуется успехом у временных жителей международной космической станции, - 23-граммовые буханочки на один укус. От них не бывает крошек, которые в условиях невесомости представляют опасность как для дыхательных путей экипажа, так и для стабильной работы оборудования.
НАИВНОСТЬ И ПРОРОЧЕСТВО
Отдельная экспозиция «Ожидание космоса» основана на фантастических кинокартинах XX века. В ней собраны ожидания и предположения фантастов и художников о первом полете человека в космос, задолго до того, как это произошло в действительности. По всему залу транслируют фильмы 1902 - 1969 годов - от самых комичных и наивных до отчасти пророческих.
В центральной части экспозиции - фантастическая космическая станция. Заглянув в один из иллюминаторов, можно, например, увидеть центр управления. Также в зале представлен и макет возможной лунной станции.
Особой популярностью у ребят пользуется интерактивный макет, с помощью которого можно совершить виртуальный запуск ракеты. То и дело слышишь детские восторженные крики: «Три, два, один, пуск!» Выбрав необходимые характеристики в соответствии с математической формулой, можно самостоятельно запустить ракету вокруг Земли, вокруг Солнца или за пределы Солнечной системы.
Еще один тематический раздел экспозиции показывает посетителям, как совершенствовался скафандр. Здесь выставлен подлинный образец, которым пользовался летчик-космонавт Юрий Лончаков. Рядом для сравнения представлены схематические его изображения из художественных и фантастических фильмов, а также воспроизведены наскальные изображения, на которых можно увидеть силуэты, напоминающие скафандры. Примечательно, что изображения датируются 12 -10 тыс. лет до н.э. и были обнаружены в различных уголках земного шара.
«КОСМОС-НЕ ИГРУШКИ!»
Так называется выставочный художественный проект, посвященный эпохе освоения космоса начиная с идей Константина Циолковского. Все основные вехи истории космонавтики представлены зрителю в совершенно неожиданной форме - через знакомую всем с детства русскую матрешку.
Авторы проекта художники Александр и Ольга Филимоновы создали целую коллекцию этих кукол, на которых изображены важнейшие достижения человечества в области космонавтики. Например, события, персонажи, космические аппараты. Подарочный набор «Космический корабль «Восток» с первым космонавтом Ю.А. Гагариным на борту» можно приобрести в музее в качестве сувенира. Сейчас коллекция экспонируется в Москве и вернется в родные стены не ранее сентября 2017 года.
Адрес музея: пр. Ленина, 21. График работы: вторник - пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 17.00, воскресенье с 11.00 до 15.00.
Стоимость: осмотр основной экспозиции «Самара космическая» и «Ожидание космоса» - 50-150 рублей в зависимости от категории граждан. Дошкольники, солдаты срочной службы, инвалиды, ветераны всех войн - бесплатно. На групповую экскурсию обязательна предварительная запись по тел. 263-39-35.
Сайт: www.samaracosmos.ru.
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