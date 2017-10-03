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Экспонат: Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева

В экспозиции представлена богатая коллекция образцов летательных аппаратов, ракетно-космической техники, а также уникальные исторические документы и научно-технические разработки самарских ученых.


ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕХ УВЛЕЧЕННЫХ

Проектирование музея, который располагается в третьем корпусе Самарского университета, началось в 1975 году. Первых гостей он принял спустя два года - в день, когда отмечали 70-летие главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева.

- Инициатором выступил ректор вуза Виктор Лукачев, его поддержали сотрудники и студенты факультета самолетостроения. Позже подключились остальные. Можно сказать, здесь была народная стройка, - рассказала директор музея Надежда Богданова.


Художественная особенность музея - яркий витраж «Путь к звездам», а также панно и горельеф академика Королева. Экспозиция делится на два основных раздела: этапы развития авиации в России и этапы освоения космического пространства. Особое внимание - истории Самарского национального исследовательского университета (ранее - аэрокосмический университет). Представлены результаты исследований, научные и технические разработки сотрудников и студентов вуза.


В фонде более шести тысяч экспонатов. Это многочисленные макеты летательных аппаратов, реальная авиационная и ракетно-космическая техника, произведенная в Самаре-Куйбышеве, фото и видеоархивы, исторические документы конца ХIХ - начала ХХ века и многое другое.

Сотрудники музея проводят интерактивные и обзорные экскурсии, некоторые из них - с посещением лаборатории авиационной и ракетно-космической техники. Кроме того, организуют автобусные экскурсии на предприятия и учебный аэродром университета.

ИЗ КАБИНЫ САМОЛЕТА

Часть экспозиции, посвященная развитию отечественной авиации, начинается с демонстрации воздухоплавательных аппаратов конца XIX века. Представлены модели первых самолетов - Александра Можайского и Альберто Сантос-Дюмона.


- У нас точная уменьшенная копия аэроплана 14-bis бразильского авиатора Сантос-Дюмона. Таких моделей всего пять в мире: четыре в Бразилии и единственный в России. Он выполнен из тех же материалов, что и оригинал - китайский шелк и бамбук, - говорит Надежда Богданова.

Посетители узнают об отечественных достижениях в области производства воздушного транспорта и вооружения. Среди экспонатов - авиационная автоматическая пушка Н-37Л, авиационные двигатели и фотоаппараты, бортовые самописцы, высотное снаряжение летчиков, радиолокаторы.


- Есть чудом сохранившийся фрагмент межконтинентальной крылатой ракеты «Буря», строившейся в конце 1950-х годов. Кстати, на этой конструкции видна качественная работа наших специалистов, которые еще в те годы успешно освоили и применяли сложнейшую технологию - сварку титана, - рассказала директор музея.

Большой интерес у посетителей вызывает настоящая кабина самолета Су-9. Самые любознательные могут изучить ее изнутри, представив себя пилотом, посидеть в катапультируемом кресле и примерить гермошлем.


ПОКОРИЛИ КОСМОС

С основными этапами освоения околоземного пространства познакомит следующая часть экспозиции.


Гордость музейной коллекции - образцы авиакосмической техники, созданной в нашем городе. Среди них - испытательный пульт первых космических аппаратов серии «Зенит», ракетный двигатель НК-33, который был произведен в 1970-х годах для лунного ракетно-космического комплекса Н1-Л3, малые космические аппараты «ПИОН» и группировка спутников серии «АИСТ», созданные в университете. А также космический аппарат «Фотон», малая спускаемая капсула фоторазведки «Янтарь-2К» и другие ценные экземпляры.


- Фактически создание аппарата «Янтарь-2К» в конце 1970-х позволило заключить первый договор о сокращении вооружений, поскольку появилось надежное средство контроля из космоса. Это большая заслуга коллектива генерального конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, - отметила Надежда Богданова.


В центре выставочного зала возвышается макет ракеты-носителя «Восток» высотой около четырех метров, здесь же - чуть меньше - ракеты Н-1, «Союз», ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран» и многих других. А подняв голову к потолку, можно увидеть макеты первого искусственного спутника Земли и орбитального комплекса «МИР».

В экспозиции можно также увидеть прижизненные издания трудов Циолковского, подаренные музею его правнучкой, скафандр летчика-космонавта СССР Юрия Романенко, образцы «космической» еды, инструменты для работы на международной космической станции.


В музее создан мемориальный уголок, посвященный Сергею Павловичу Королеву, отдельные витрины посвящены генеральному конструктору авиационных и ракетных двигателей Николаю Кузнецову и создателю авиационной и ракетно-космической техники Виктору Литвинову, который около 20 лет руководил авиазаводом №1 (ныне РКЦ «Прогресс»). Представлены их личные вещи, документы, фотографии и письма. Кроме того, музей располагает большой коллекцией автографов выдающихся российских ученых и космонавтов.

- 2017 год для нас особенный, много юбилейных дат. 160 лет со дня рождения Циолковского, 110 лет Королеву, 60 лет начала космической эры, 75 лет нашему университету и 40 лет музею авиации и космонавтики, - подытожила директор музея.

Адрес музея: Московское шоссе, 34, Самарский университет, корпус 3.
График работы: понедельник - пятница с 10 до 16 часов.
Посещение музея только по предварительной записи по тел. 267-48-49. Желательно группой.
Стоимость: бесплатно. 


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Дата: 3 октября 2017 , 09:57
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Автор текста: Екатерина Ершова
Автор фото: Екатерина Ершова
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