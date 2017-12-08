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Экспонат: Музей 5-го гусарского Александрийского полка

На цокольном этаже Военно-исторического музея Краснознаменного Центрального военного округа можно посетить залы еще одного музея. Отдельная экспозиция посвящена 5-му гусарскому Александрийскому полку. Чтобы посмотреть выставку, не надо покупать отдельный билет.


ПРЕСТИЖНЫЙ ПОЛК

Музей 5-го гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка открылся в Самаре по инициативе военно-исторического клуба «Бессмертные гусары». В экспозиции представлено множество оригинальных экспонатов. Полк начал свою историю в 1776 году и просуществовал до 1918-го. За это время его бойцы сражались практически во всех войнах, которые вела Российская империя.

 

- В этом музее представлено много подлинных вещей. Не сохранилось только полное обмундирование гусара Александрийского полка. Поэтому на манекенах - реконструкции, - рассказала экскурсовод Мария Кохановская.

Гусарские мундиры по приказу Павла I шили по прусскому образцу. У каждого полка был свой уставной цвет сукна. У Александрийского - черный, на нем красиво смотрелись серебряные пуговицы.


Также в музее представлены подлинные доломаны - куртки гусар, принадлежащих к другим полкам. Посетители могут увидеть старинное огнестрельное оружие, которым пользовались военные. По словам Марии Кохановской, в бою оно применялось ради создания «беспокоящего огня», который пугал вражеских лошадей.


Особый интерес вызывают головные уборы, введенные после реформы 1881 года, когда гусарские полки стали переименовывать в драгунские.

- Вместо киверов цилиндрической формы с плоским верхом и козырьком появляются кепи. Также в то время сабли заменяют шашками. Их массовое производство открывается в Златоусте, - говорит Кохановская.

В первом отделении музея выставлен портрет «золотой шашки Российской империи», графа Федора Келлера. В 1877 году вопреки воле отца ушел на Русско-турецкую войну, откуда вернулся с двумя Георгиевскими крестами. Всю дальнейшую жизнь он посвятил военной карьере. Граф Келлер был одним из последних командиров 5-го гусарского Александрийского полка.

В экспозиции представлены копии приказов по военному ведомству, наградная лента 1813 года и другие любопытные экспонаты.

- Служить в Александрийском полку было престижно, потому что его шефами всегда были представители царской семьи. Последним стала императрица Александра Федоровна в 1904 году. В 1907-м в ряды «александрийцев» был зачислен цесаревич Алексей. Кроме того, в нем служили такие известные личности, как поэт Николай Гумилев и писатель Михаил Булгаков, - говорит Кохановская.

ВРЕМЯ ГУСАР В САМАРЕ

Второе отделение музея посвящено времени, когда Александрийский полк квартировался в Самаре. Гусары прибыли в наш город незадолго до Первой мировой войны, в конце 1910 - начале 1911 годов. Ранее полк долгое время стоял в Калише (Польша). В Самаре казармы гусар находились в районе сегодняшнего проспекта Масленникова.


Во втором отделении внимание сразу привлекают два манекена - в парадном и полевом обмундированиях времен Первой мировой. В витрине рядом выставлено наградное оружие. Представлена и уникальная эмблема гусарского головного убора, «адамова голова». У всех остальных полков это был двуглавый орел. Как же появилось изображение с черепом и двумя скрещенными костями?

- В 1813 году во время битвы при реке Кацбахе гусарский полк входил в корпус, которым командовал прусский генерал Блюхер, - рассказала Мария Кохановская. - Российские бойцы сражались с прусскими «гусарами смерти» плечом к плечу. После одного из сражений Блюхер хотел поздравить подчиненных с победой, но перепутал их с «александрийцами» из-за формы. Генерал обратился к ним на немецком языке: «Здравствуйте, мои гусары смерти». На что князь Мадатов, который тогда командовал нашим полком, ответил на русском: «Мы не ваши прусские гусары смерти, мы русские бессмертные гусары».


В итоге это название закрепилось. В дальнейших боях прусские и российские бойцы побратались, и 5-й полк получил эмблему «адамова голова» в знак дружбы.

- Изображение имело высокоморальное значение и говорило о готовности пожертвовать своей жизнью, - добавила экскурсовод. - Конечно, от командования не было приказа менять эмблему на головном уборе, поэтому гусары не могли ее носить. Но все равно негласно считали ее своим символом.

В дальнейшем в 1913 году Николай II издает указ, согласно которому в честь столетия победы в Отечественной войне 1812 года для «александрийцев» в качестве эмблемы головного убора утверждается «адамова голова». Это единственный полк, последние несколько лет своего существования не носивший двуглавого орла. Кроме того, в музее имеются нагрудные кресты с черепом и костями.


Во втором отделении посетители также могут увидеть подлинные ментики (короткие накидки) и доломаны, которые носили гусары других полков. На офицерской одежде пуговицы и шнуры часто бывали с золотой или серебряной нитью, пуговицы также позолоченные или посеребренные. Мех на куртках высших чинов был богатый. Например, в музее представлен офицерский ментик с бобровым мехом. У рядовых обычно была овчина.


Во втором отделении хранится копия Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка. Подлинное знамя утеряно.

- В 1918 году, когда началась революция, часть черных гусар поддержали «белых», ушли к Деникину. Часть примкнули к «красным». Можно сказать, что на базе этого подразделения был создан первый Оренбургский конный полк Красной армии, - подытожила Мария Кохановская.

Адрес музея: улица Куйбышева, 157.
График работы: вторник - пятницa с 10 до 17 часов (обед с 13 до 14), воскресенье - с 10 до 16.
Телефон: 332-09-70.
Стоимость билета: 70-100 рублей. 


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Дата: 7 декабря 2017 , 12:23
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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