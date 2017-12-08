Экспонат: Музей 5-го гусарского Александрийского полка





На цокольном этаже Военно-исторического музея Краснознаменного Центрального военного округа можно посетить залы еще одного музея. Отдельная экспозиция посвящена 5-му гусарскому Александрийскому полку. Чтобы посмотреть выставку, не надо покупать отдельный билет.

ПРЕСТИЖНЫЙ ПОЛК



Музей 5-го гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка открылся в Самаре по инициативе военно-исторического клуба «Бессмертные гусары». В экспозиции представлено множество оригинальных экспонатов. Полк начал свою историю в 1776 году и просуществовал до 1918-го. За это время его бойцы сражались практически во всех войнах, которые вела Российская империя.



Музей 5-го гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка открылся в Самаре по инициативе военно-исторического клуба «Бессмертные гусары». В экспозиции представлено множество оригинальных экспонатов. Полк начал свою историю в 1776 году и просуществовал до 1918-го. За это время его бойцы сражались практически во всех войнах, которые вела Российская империя.



- В этом музее представлено много подлинных вещей. Не сохранилось только полное обмундирование гусара Александрийского полка. Поэтому на манекенах - реконструкции, - рассказала экскурсовод Мария Кохановская.



Гусарские мундиры по приказу Павла I шили по прусскому образцу. У каждого полка был свой уставной цвет сукна. У Александрийского - черный, на нем красиво смотрелись серебряные пуговицы.







Также в музее представлены подлинные доломаны - куртки гусар, принадлежащих к другим полкам. Посетители могут увидеть старинное огнестрельное оружие, которым пользовались военные. По словам Марии Кохановской, в бою оно применялось ради создания «беспокоящего огня», который пугал вражеских лошадей.







Особый интерес вызывают головные уборы, введенные после реформы 1881 года, когда гусарские полки стали переименовывать в драгунские.



- Вместо киверов цилиндрической формы с плоским верхом и козырьком появляются кепи. Также в то время сабли заменяют шашками. Их массовое производство открывается в Златоусте, - говорит Кохановская.



В первом отделении музея выставлен портрет «золотой шашки Российской империи», графа Федора Келлера. В 1877 году вопреки воле отца ушел на Русско-турецкую войну, откуда вернулся с двумя Георгиевскими крестами. Всю дальнейшую жизнь он посвятил военной карьере. Граф Келлер был одним из последних командиров 5-го гусарского Александрийского полка.



В экспозиции представлены копии приказов по военному ведомству, наградная лента 1813 года и другие любопытные экспонаты.



- Служить в Александрийском полку было престижно, потому что его шефами всегда были представители царской семьи. Последним стала императрица Александра Федоровна в 1904 году. В 1907-м в ряды «александрийцев» был зачислен цесаревич Алексей. Кроме того, в нем служили такие известные личности, как поэт Николай Гумилев и писатель Михаил Булгаков, - говорит Кохановская.



ВРЕМЯ ГУСАР В САМАРЕ



Второе отделение музея посвящено времени, когда Александрийский полк квартировался в Самаре. Гусары прибыли в наш город незадолго до Первой мировой войны, в конце 1910 - начале 1911 годов. Ранее полк долгое время стоял в Калише (Польша). В Самаре казармы гусар находились в районе сегодняшнего проспекта Масленникова.







Во втором отделении внимание сразу привлекают два манекена - в парадном и полевом обмундированиях времен Первой мировой. В витрине рядом выставлено наградное оружие. Представлена и уникальная эмблема гусарского головного убора, «адамова голова». У всех остальных полков это был двуглавый орел. Как же появилось изображение с черепом и двумя скрещенными костями?



- В 1813 году во время битвы при реке Кацбахе гусарский полк входил в корпус, которым командовал прусский генерал Блюхер, - рассказала Мария Кохановская. - Российские бойцы сражались с прусскими «гусарами смерти» плечом к плечу. После одного из сражений Блюхер хотел поздравить подчиненных с победой, но перепутал их с «александрийцами» из-за формы. Генерал обратился к ним на немецком языке: «Здравствуйте, мои гусары смерти». На что князь Мадатов, который тогда командовал нашим полком, ответил на русском: «Мы не ваши прусские гусары смерти, мы русские бессмертные гусары».







В итоге это название закрепилось. В дальнейших боях прусские и российские бойцы побратались, и 5-й полк получил эмблему «адамова голова» в знак дружбы.



- Изображение имело высокоморальное значение и говорило о готовности пожертвовать своей жизнью, - добавила экскурсовод. - Конечно, от командования не было приказа менять эмблему на головном уборе, поэтому гусары не могли ее носить. Но все равно негласно считали ее своим символом.



В дальнейшем в 1913 году Николай II издает указ, согласно которому в честь столетия победы в Отечественной войне 1812 года для «александрийцев» в качестве эмблемы головного убора утверждается «адамова голова». Это единственный полк, последние несколько лет своего существования не носивший двуглавого орла. Кроме того, в музее имеются нагрудные кресты с черепом и костями.



