Экспонат: Исторический парк "Россия - Моя история"
Мультимедийные технологии показывают развитие нашего государства от древности до современности.
ПРОЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ
Исторический парк «Россия - Моя история», открывшийся в ноябре в ТЦ «Гудок», посвящен развитию нашего государства от древнейших времен до дней сегодняшних. На шести тысячах квадратных метров развернулись четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 - 1945» и «Россия - Моя история. 1945 - 2016». Парк похож на мультимедийный лабиринт, в котором залы, как эпоха за эпохой, плавно сменяют друг друга. Звуковые и визуальные эффекты погружают в атмосферу прошлого и помогают почувствовать себя свидетелями важнейших исторических событий.
ПРОЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ
Исторический парк «Россия - Моя история», открывшийся в ноябре в ТЦ «Гудок», посвящен развитию нашего государства от древнейших времен до дней сегодняшних. На шести тысячах квадратных метров развернулись четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 - 1945» и «Россия - Моя история. 1945 - 2016». Парк похож на мультимедийный лабиринт, в котором залы, как эпоха за эпохой, плавно сменяют друг друга. Звуковые и визуальные эффекты погружают в атмосферу прошлого и помогают почувствовать себя свидетелями важнейших исторических событий.
- Первый исторический парк «Россия - Моя история» открылся еще в 2013 году в Москве. По инициативе Президента России Владимира Путина и Патриаршего Совета по культуре этот проект реализуется и в других городах. Идейным вдохновителем и организатором является епископ Егорьевский Тихон, - рассказал иерей Игорь Головлев, проектный менеджер исторического парка в Самаре. - Планируется охватить более 20 регионов. В 2017 году Самара стала одиннадцатым городом, в котором открыли мультимедийный парк. На территории нашего региона проект реализуется под эгидой «Поволжского историко-культурного фонда» при поддержке областного правительства. На создание самарского парка ушло чуть больше полугода.
Теоретическая составляющая проекта основана на научных источниках, архивных документах и сведениях, многие из которых были до недавнего времени засекречены. Подробно описываются периоды правления от Рюрика до Путина, даются хроника событий, статистические данные. В федеральный контент добавляют и региональную составляющую. Поэтому в каждую экспозицию органично включены страницы самарской истории. За эту часть отвечали сотрудники музея имени Алабина.
Главная особенность проекта - мультимедийный формат подачи информации. В Самаре установлено более 700 единиц оборудования разных форм: проекторы, экраны, лайтбоксы, сенсорные столы и многое другое. А также 224 информационных стенда и 228 баннеров. Информация представлена в виде анимации, видеоинфографики, цифровых реконструкций, трехмерного моделирования и кинохроники.
Над масштабным проектом работали более 1000 специалистов - историки, мастера по компьютерной графике и кинематографисты, художники и дизайнеры.
- Надеемся, что такая подача исторического материала пробудит посетителей к изучению истории, настроит на более серьезное отношение к ней, - говорит Головлев. - Это не просто сказки, мифы, легенды, а реальная жизнь, которая создается и сегодня. Само слово «Моя» в названии проекта говорит о том, что мы все являемся участниками этого процесса.
ДИНАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Путешествие в историю начинается с эпохи Рюриковичей - с 862 по 1598 год. В этой части отражено формирование древнерусской государственности. Даны сведения о язычестве и крещении Руси, периоде раздробленности и власти Орды. Из самарского контента - сведения о первых поселениях в нашем крае и строительстве крепости. В экспозиции - анимационные географические карты и 3D-модели храмов и крепостей. «Живые» книги, в которых, как в сказках, изображения проявляются прямо на глазах. А также интерактивный стол с 3D-реконструкциями знаменитых сражений, например Ледового побоища, Куликовской битвы. Стоит провести рукой, и сеча начинается.
Через период Смуты (1598 - 1613 гг.) посетители попадают в эпоху царствования династии Романовых (1613 - 1917 гг.). Даны подробные сведения о развитии образования, культуры и научно-техническом подъеме, о возникновении масонства, тайных обществах и причинах революции. Трехмерные изображения рассказывают о знаковых архитектурных объектах, великих открытиях и изобретениях. В купольном зале показывают видеофильмы о событиях времен правления Рюриковичей и Романовых.
XX ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Следующие два раздела рассказывают о 1914 - 1945 годах и о послевоенной жизни нашего государства, вплоть до 2016-го. История советской эпохи, распада СССР и рождения новой России - все это в масштабах страны и Самарского региона. Приведены обширные сравнительные данные по годам. Между изучением исторического материала можно собрать танк, автомобиль, самолет или автомат на интерактивном конструкторе, совершить путешествие по трехмерным моделям заводов-гигантов СССР. А также «пройтись» по советским улицам, заглянуть внутрь «хрущевки», а на одном из сенсорных столов проследить, как менялся интерьер квартиры с 1945 по 1999 год.
Рядом проекционные столы с «оживающими» предметами. На одном из них собраны атрибуты быта: вобла, газета «Советский спорт», костяшки домино, которые при касании составляют «рыбу». В панорамном зале площадью 100 квадратных метров можно, устроившись на мягких сиденьях, посмотреть тематические видеофильмы, поучаствовать в викторинах и проверить свои знания в области кино и спорта.
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чтобы обойти все четыре экспозиции, может понадобиться несколько часов, а для полного изучения материала, возможно, не один день. Все подается в доступной, яркой, нешаблонной форме, чтобы заинтересовать и ребенка, и взрослого.
- С 8 ноября, когда парк был открыт для всеобщего посещения, у нас побывало около 40 тысяч человек, - говорит Головлев. - А рекордное количество посетителей за один день достигало четырех тысяч.
В парке планируют проводить культурно-просветительские и досуговые мероприятия: лектории, квесты, встречи с известными людьми.
- В ноябре в Москве была презентована выставка «Россия, устремленная в будущее». Основная ее составляющая - информация о современных технологиях в науке, медицине, экологии и других областях, уже внедренных и перспективных. Возможно, такая выставка откроется и в Самаре. Экспозиция устроена так, что контент можно легко заменить, не затрачивая усилий на приезд специалистов, - резюмировал Головлев.
В парке планируют проводить культурно-просветительские и досуговые мероприятия: лектории, квесты, встречи с известными людьми.
- В ноябре в Москве была презентована выставка «Россия, устремленная в будущее». Основная ее составляющая - информация о современных технологиях в науке, медицине, экологии и других областях, уже внедренных и перспективных. Возможно, такая выставка откроется и в Самаре. Экспозиция устроена так, что контент можно легко заменить, не затрачивая усилий на приезд специалистов, - резюмировал Головлев.
Адрес: ул. Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок», 3-й этаж).
График работы: вторник - воскресенье с 11 до 19 часов, понедельник - выходной.
Стоимость: до конца 2017 года для всех категорий граждан вход и экскурсионное обслуживание бесплатные.
По информации пресс-службы исторического парка, в 2018 году вход на мультимедийную выставку останется бесплатным.
Стоимость же экскурсионного обслуживания одной из четырех экспозиций составит:
- для групп школьников (10 - 25 человек) - 50 рублей с человека,
- для групп взрослых посетителей - 200 рублей с человека.
Телефон для заказа экскурсий 250-01-32.
ЕЩЕ В ПРОЕКТЕ «ЭКСПОНАТ»:
- Музей 5-го гусарского Александрийского полка
- Военно-исторический музей Краснознаменного Центрального военного округа
- Музей истории органов внутренних дел Самарской области
- Самарский областной детский эколого-биологический центр
- Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева
- Самарский областной художественный музей
- Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина
- Музей истории наземного городского электрического транспорта
- Музей гидрометслужбы Приволжском УГМС
- Поволжский музей железнодорожной техники
- Детская картинная галерея
- Секреты бункера Сталина
- Музейно-выставочный центр «Самара космическая»
- Самарский епархиальный церковно-исторический музей
- Дом-музей В.И.Ленина в г. Самаре
- Музей «Непокоренные»
- Музей истории Куйбышевской железной дороги
- Музей археологии Поволжья
- Музей модерна
- Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ
- Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области
- Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького
- Зоологический музей им. Д.Н. Флорова
- Культурно-выставочный центр «Радуга»
- Музей истории города Самары им. М.Д.Челышова
- Дом-музей М.В.Фрунзе
- Самарский музей фотографии «Фото-История»
- Музей боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве»
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