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Экспонат: Детская картинная галерея

Исторический центр города Самары - район контрастов, по которому можно изучать историю архитектуры. Один из самых необычных экспонатов этого музея под открытым небом - особняк Клодта, которому скоро стукнет 120 лет.



ИСТОРИЯ УСАДЬБЫ

Дом был построен в 1898 году для купца второй гильдии, немца по происхождению, Ивана Андреевича Клодта.
Иван Андреевич, проживая со своей семьей в съемном жилье, обратился в городскую управу с прошением дозволить ему строительство «каменного дома и таковые же службы» на улице Дворянской. К этому времени Иван Андреевич вместе со своим старшим братом Карлом владел «Технической конторой братьев Клодт», которая торговала паровой и водопроводной арматурой, всевозможными трубами, пожарными насосами, ремнями, различным инструментом, кирпичом, цементом и многим другим, и помимо этого принимала на себя устройство и ремонт водопроводов и асфальтовые работы. Спустя годы в название добавится слово «водопроводная» и расширится перечень предлагаемых товаров, а в 1907 году, уже после смерти Ивана Андреевича, контора превратится в «Торговый дом «Братья Клодт».

Здание расположилось на пустыре, где за годы до этого произошел пожар. Участок занимал 570 квадратных саженей. Спроектировал особняк известный самарский архитектор Александр Щербачев. Постройка с самого начала выбивалась из общего ряда. Здание выполнено в стиле немецкого ренессанса и напоминает небольшой дворец, украшенный круглой башней.

На территории усадьбы находилось много построек, в том числе каретник, ледник, прачечная. На мансардном этаже было три комнаты, которые, вероятно, принадлежали сыну Ивана Андреевича, Борису. Покои Екатерины Евгеньевны располагались ближе к хозяйской части дома, к кухне и людской. Комната же Ивана Андреевича, наоборот, находилась ближе к входу и рабочему кабинету. Помимо спальных комнат, кабинетов владельцев усадьбы и служебных помещений, на первом этаже располагались гостиная, столовая, курительная, буфетная и летняя веранда.
 

После смерти Клодта особняк пережил множество хозяев и использовался для различных нужд. Известно, что какое-то время здание было приспособлено для коммунального проживания. Позднее, в 1930 году, дом был отдан в использование военачальнику высокого ранга. А во время первых лет Великой Отечественной в нем находилось Афганское посольство. В мирное время его стали использовать как ясли-сад.

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

С 1991 года и поныне особняк занимает муниципальный музей «Детская картинная галерея». Этот период неразрывно связан с именем Нины Васильевны Иевлевой. В 1978 году ею была создана детская изостудия при областном Доме работников просвещения, получившая звание «образцовой». Фонд детских работ увеличивался с огромной скоростью. Поэтому возникла идея создания музея. 26 декабря 1990 года Исполнительный комитет Куйбышевского городского Совета народных депутатов принял решение об открытии Детской картинной галереи в Куйбышеве. Это был первый в современной России детский музей.

Галерея создавалась под определенную аудиторию - ребенка-зрителя и ребенка-художника. До этого четыре года ДКГ размещалась в нескольких комнатах здания театра оперы и балета. В 1991 году под музей передали полуразрушенный особняк Клодта. Реставрация здания велась пять лет. Наконец в 1995 году началась новая жизнь галереи в отреставрированном памятнике архитектуры федерального значения.

В настоящее время Детская картинная галерея - это музейный комплекс, в котором сочетаются музей детского творчества, архитектурный памятник и музей быта и культуры конца XIX - начала ХХ века, а также музей декоративно-прикладного искусства. Еще одно неотъемлемое направление работы музея - мастерские по развитию детского творчества.


- Рисунки наших ребят не уступают работам взрослых художников. На детскую работу мы смотрим с таким же уважением. У нас нет привычки править своей рукой рисунки детей, заставлять их копировать чьи-то произведения - они создают работы спонтанно. Это идет изнутри. Только нужно им уделить внимание, поддержать, показать, что есть искусство, и тогда все встанет на свои места, - рассказывает бессменный директор учреждения Нина Иевлева.

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Комната бытовой культуры конца XIX - начала ХХ века - единственное место в музее, где экспозиция почти не меняется. Во времена Клодта в этом помещении, предположительно, была курительная. Название живо и по сей день. Для воссоздания исторической атмосферы в ней собраны предметы, которые были в домах состоятельных людей, современников Клодта. Посетители могут услышать звуки старинного музыкального автомата и фисгармонии, заглянуть в стереоскоп и рассмотреть рекламные объявления, которые давала контора братьев Клодт.


В доме почти не осталось личных вещей Клодта и его семьи. Но кое-что все-таки сохранилось - это изразцовый камин и зеркало. Залы, в которых находятся эти экспонаты, так и называются - каминный (бывшая столовая) и зеркальный (бывшая гостиная). Стоит отметить, что после смены многочисленных хозяев камин сохранился практически в первозданном виде.


КУКОЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

Каждое лето в стенах особняка открывается традиционная выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта», на которой одновременно представлено три-четыре коллекции костюмной куклы. Эти экспонаты создаются в мастерской художника и автора всех кукол Ольги Бакановой. В течение двух лет она вместе со своими помощницами создает коллекцию, в которую входит в среднем от 10 до 13 кукол. В этом году премьерная - десятая по счету. В фонде музея сейчас уже около 130 кукол. Каждая коллекция по-своему особенна. Например, «Костюмы русской знати допетровской эпохи» рассказывает о традиционном русском костюме до его европеизации Петром I. А премьерная коллекция «Сорока, ворона и красный петух», к которой сделано еще и несколько текстильных панно, посвящена традициям русских национальных праздников и гуляний. Авторские эскизы выставлены в бывшей буфетной.

 

В разное время года экспозиции в музее меняются. Осенью кукол сменяют выставки из собраний самарских коллекционеров, а зимой появляются захватывающие истории с неповторимыми декорациями. Например, прошлой зимой в галерее проходила выставка «Были и небылицы», которая на время превратила каминный зал особняка в таинственный лес, а дети могли разглядеть на картинах невиданных мифических существ - русалок, водяных, леших и овинников.


МАСТЕРСКИЕ

В 2006 году экспериментальная художественная школа была реорганизована в мастерские по развитию детского творчества, куда принимают рисующих детей с шести лет.

Сейчас в музее работают мастерские: развития детского творчества, керамики, дизайна и архитектуры, декоративно-прикладного искусства, композиции, академического рисунка и живописи.

Основные идеи, которых придерживаются педагоги, - воспитание у детей художественного вкуса, обучение навыкам ремесла. Результаты деятельности мастерских - картины, керамика, предметы декоративно-прикладного искусства - пополняют галерею и регулярно выставляются в ее стенах.


В Детскую картинную галерею может прийти любой желающий. Для больших групп проводятся экскурсии. Также можно воспользоваться аудиогидом и прогуляться по музею самостоятельно.

Адрес музея: улица Куйбышева, 139
График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Стоимость билета: от 100 рублей
Телефоны: 332-43-98, 332-20-67
Сайт: https://vk.com/childgal_samara


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Дата: 25 июля 2017 , 09:23
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Автор текста: Виктория Лось
Автор фото: Владимир Пермяков
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