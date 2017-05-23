Дом-музей В.И.Ленина в г. Самаре





Экспозиция рассказывает о самарском периоде жизни будущего вождя революции и его семье.

ДУХ ВРЕМЕНИ



На пересечении улиц Ленинской и Рабочей (ранее Сокольничьей и Почтовой), построенный на века, предстает прохожим двухэтажный дом с номером 135. Деревянный оазис в каменных джунглях, попадая в который, переносишься назад во времени. Здесь, скрытый от глаз прохожих, сохранился в первозданном виде внутренний дворик с постройками прошлого века: каретным сараем и напогребицей. Самарский купец второй гильдии Илья Рытиков строил дом в середине 80-х годов XIX века с претензией на купеческий особняк. На первом этаже размещалась его торговая лавка, где жители могли купить на вынос русские и иностранные виноградные вина, а также сопутствующие колониальные товары: чай, кофе, специи, сигары, парфюмерную продукцию, игральные карты, монпансье и прочее. В остальной части первого этажа Рытиков жил со своей семьей. Второй же этаж он сдавал квартирантам, первыми из которых стала семья Ульяновых.



На пересечении улиц Ленинской и Рабочей (ранее Сокольничьей и Почтовой), построенный на века, предстает прохожим двухэтажный дом с номером 135. Деревянный оазис в каменных джунглях, попадая в который, переносишься назад во времени. Здесь, скрытый от глаз прохожих, сохранился в первозданном виде внутренний дворик с постройками прошлого века: каретным сараем и напогребицей. Самарский купец второй гильдии Илья Рытиков строил дом в середине 80-х годов XIX века с претензией на купеческий особняк. На первом этаже размещалась его торговая лавка, где жители могли купить на вынос русские и иностранные виноградные вина, а также сопутствующие колониальные товары: чай, кофе, специи, сигары, парфюмерную продукцию, игральные карты, монпансье и прочее. В остальной части первого этажа Рытиков жил со своей семьей. Второй же этаж он сдавал квартирантам, первыми из которых стала семья Ульяновых.



Экскурсия по музею начинается с рассказа о бывшем хозяине дома и его торговом заведении. На первом этаже здания представлен фрагмент историко-художественной реконструкции торговой лавки Ильи Рытикова с подлинными артефактами.



- Самая интересная часть этой экспозиции - предметный ряд. Все вещи, за исключением фотографий, были обнаружены в подвале и выгребной яме этого дома во время его реставрации, - рассказала Майя Образцова, которая уже более 30 лет работает в Доме-музее В.И. Ленина в Самаре и является его заведующей.



СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС



На территории бывшей купеческой усадьбы Рытикова в 1940 году был открыт Дом-музей В.И. Ленина. Тогда экспозиция отражала симбирский, казанский и самарский периоды жизни Владимира Ильича. Были представлены многочисленные фотографии, книги, копии документов и мемориальная комната самого Владимира Ленина.



Позже музей расширил свои границы, и сегодня он включает уже два рядом стоящих зданиях - дома 131 и 135, соединенные между собой подземным переходом. Такое необычное и рациональное решение было принято во время проведения масштабной реконструкции в 1986-1989 гг. По проекту московского института «Спецпроектреставрация», специализирующегося на восстановлении культурного наследия, были полностью восстановлены как внешний архитектурный облик дома, где жила семья Ульяновых, так и внутренняя планировка их квартиры. Поэтому музейные административные службы и центральный вход для посетителей перенесен в дом 131. А чтобы не нарушать исторический ландшафт и соблюсти мемориальность, два этих дома соединили подземным переходом.







Пространство перехода также не осталось без внимания и заботы сотрудников музея. В нем периодически проводятся разнообразные выставки на благотворительной основе.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛА



Сегодня у посетителей музея есть уникальная возможность увидеть, как жила русская интеллигентная семья среднего достатка.







Экспозиция построена строго на исторической основе. Мемориальное пространство восстанавливалось по подробным чертежам и зарисовкам планировки квартиры Ульяновых, описаниям мебели и предметов быта, полученным от родных В.И. Ленина.



В фонде музея насчитывается порядка 250 книг и иных подлинных вещей семьи Ульяновых. Восстановлены даже обои - та же фактура, цвет, текстура и рисунок. По найденным при реставрации образцам благодаря саратовской обойной фабрике удалось точь-в-точь воссоздать обои того времени.



- Музейное дело - это тонкая вещь. Наша задача - как бы окунуть посетителя в историческую среду и создать эффект присутствия. Поэтому где-то с начала 80-х годов прошлого столетия экспозиции мемориальных ленинских музеев насыщались огромным количеством предметов быта, свидетельствующих об увлечениях, пристрастиях, интересах и даже пороках людей, - отметила Майя Александровна.



КВАРТИРА СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ



На экскурсии в мельчайших подробностях посетитель узнает о самарском периоде жизни В.И. Ленина, о судьбе каждого члена большой семьи Ульяновых, а все шесть комнат в точности передают быт и характер своих жильцов.



Первая комната принадлежала матери Владимира Ильича Марии Александровне и его младшей сестре Марии, которая приехала в Самару в 11-летнем возрасте.







В этой же квартире проживала старшая сестра Владимира Ленина Анна со своим мужем Марком Елизаровым. Помимо репетиторства она занималась переводами с итальянского языка на русский, которые печатались в «Самарской газете». Будущие супруги Елизаровы познакомились в Петербурге, а узами брака связали себя в Самарской губернии. В квартире они занимали две небольшие комнаты.







Следующая комната - первый рабочий кабинет Владимира Ильича. Здесь посетителей встречает необычный экспонат - портретная ростовая фигура из воска, изображающая молодого Владимира самарского периода жизни, в возрасте 19-23 лет.



- В Самаре Владимиром Ульяновым (Лениным) многое что было сделано впервые. А в анкете делегата X съезда партии, отвечая на вопрос о начале революционной деятельности, Владимир Ильич пишет: «1892 - 1893 гг. Самара, нелегальные кружки социал-демократов». Таким образом, точкой отсчета своего пути в революцию он считал самарский период жизни. Поэтому в 2017 году во время акции «Ночь музеев» мы не случайно нашу программу назвали «Точка отсчета», приурочив ее к 100-летию революции, - поделилась Майя Александровна.







В угловой комнате, одной из самых светлых, проживали младший брат Ленина Дмитрий Ульянов и Женя Елизаров, племянник Марка Тимофеевича. В ней частенько устраивали шахматные турниры.









Самая же большая и просторная комната в квартире - гостиная-столовая, где вся семья собиралась за одним большим столом. Особо ценные экспонаты в этой комнате - рояль австрийской фирмы Wirch и фрагмент кофейного сервиза.









Этот дом Ульяновы покинули в августе 1893 года. Вся семья отправилась в Москву, а Владимир Ильич - в Санкт-Петербург, чтобы продолжить свою деятельность, начатую на самарской земле.



ОБШИРНАЯ МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Музей активно посещают и взрослые, и дети. В занимательной эвристической форме юные посетители познают прошлое и настоящее своего края. Сотрудники музея разрабатывают образовательные программы и интерактивные экскурсии, проводят тематические мероприятия. Например, «Забытые игры и забавы», где дети не просто узнают о любимых развлечениях семьи Ульяновых, но и учатся в них играть. А на базе стационарной экспозиции работает программа «Детство в старом доме», когда от лица костюмированного персонажа Маняши Ульяновой рассказывается о быте и досуге детей, живших сто с лишним лет тому назад.



На первом этаже музея размещается специализированная экспозиционно-выставочная площадка для проведения временных тематических выставок, включающая в себя лекционный зал.



