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1 марта 2017 , 19:28
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Соглашение о партнерстве между Самарой и Тхонъёном было подписано на IV Форуме...
1 марта 2017 , 17:17
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Сегодня к ремонту трассы у Жигулевской ГЭС приступило федеральное дорожное агентство...
1 марта 2017 , 16:49
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Она пройдет 5 марта в 18:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки.
1 марта 2017 , 16:44
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Весной киноклуб «Ракурс» вновь порадует любителей фильмов авторской программой...
1 марта 2017 , 16:06
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В самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждают: эти действия направлены на...
1 марта 2017 , 16:04
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Сегодня в Самаре состоялась конференция, посвященная обеспечению безопасности гостиниц и иных...
1 марта 2017 , 16:01
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ДТП произошло 28 февраля в 19:50 на улице Диагональной в Центральном районе Тольятти.
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27 февраля 2017
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Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
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В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
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Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
2 февраля 2017
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Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
19 февраля 2017
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Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
1 марта 2017
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Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
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21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
27 февраля 2017
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Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.