«Самарская газета» комплект, периодичность 3 раза в неделю (вт., чт., сб.)
Подписные индексы
52403 Годовая подписка оформляется на 12 месяцев, периодичность 147 в год.
52401 Полугодовая подписка оформляется на 6 месяцев, периодичность в 1 п/г 2017 г. - 69, во 2 п/г 2017 г. – 78.
53401 Полугодовая подписка оформляется на любой срок (от 1 до 6 мес.), периодичность в 1 п/г 2017 г. - 69, во 2 п/г 2017 г. – 78
Подписка на «Самарскую газету» можно оформить:
- в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»,
- киосках Самарского ОАО «Роспечать»,
- в ООО «Урал-пресс Поволжье».
ФГУП «Почта России»Отдел подписки: телефон (846) 340-58-78
Подписка оформляется в отделениях почтовой связи, доставка осуществляется на домашний адрес или в организацию.
Льготной категории граждан предоставляются скидки (ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й гр.) при предъявлении удостоверения.
Подписные цены на 1 п/г 2017 г. *
53401 – 225 руб. 11 коп. на 1 мес.
53404 – 146 руб. 81 коп. на 1 мес.
С3401 – 107 руб. 35 коп. на 1 мес.
*Подписка оформляется с любого месяца, но не позднее 19 числа месяца, предшествующего подписному.
Досрочная подписка на 2 п/г 2017 г. (проводится во всех почтовых отделениях с 1 февраля по 31 марта)
Подписные цены на 2 п/г 2017 г.
52401 – 1 300 руб. 62 коп. на 6 мес. *
52404 – 850 руб. 44 коп. на 6 мес *
С2401 – 643 руб. 56 коп. на 6 мес. *
*Подписка оформляется только на 6 мес.
53401 - 254 руб. 47 коп. на 1 мес.*
53404 - 166 руб. 39 коп. на 1 мес.*
С3401 - 120 руб. 76 коп. на 1 мес*
*Подписка оформляется с любого числа месяца, но не позднее 19 числа месяца, предшествующего подписному.
Для оформления подписки в почтовых отделениях необходимо заполнить подписной абонемент Ф.СП-1 (скачать pdf).
Уважаемые читатели, оформляйте подписку, не выходя из дома! Звоните по телефону: (846) 340-58-78 и оставляйте заявку.
Заявки принимаются в рабочие дни с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. В указанные в заявке день и время к вам придёт почтальон и оформит подписку. Для вызова сотрудника ФГУП «Почта России» в организацию звоните по телефону: (846) 340-58-78
Самарское ОАО «Роспечать»Отдел подписки: телефон (846) 334-56-26
Подписка оформляется в киосках (адреса киосков), подписчик газету получает в киоске при предъявлении подписного абонемента.
Заявки на оформление подписки от организаций принимаются по электронной почте: podpiska@samrosp.ru
Подписные цены на 1 п/г 2017 г.*
53401 – 242 руб. 00 коп. на 1 мес.
С3401 – 105 руб. 00 коп. на 1 мес.
*Подписка оформляется с любого месяца, но не позднее 19 числа месяца, предшествующего подписному.
ООО «Урал-пресс Поволжье»
Отдел подписки: телефон (846) 247-64-01, 247-65-60, 247-65-70
Подписка оформляется только для организаций, доставка осуществляется на адрес организации.
Подписные цены на 1 п/г 2017 г.*
53401 – 198 руб. 49 коп. на 1 мес.
53404 – 137 руб. 32 коп. на 1 мес.
*Подписка оформляется с любого месяца, но не позднее 20 числа месяца, предшествующего подписному.
Телефон для справок в редакции: (846)979-75-82, 979-75-80
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