Где в Самаре растет заменитель шоколада
Экологический лекторий нашей газеты продолжает открывать интересные места Самары и рассказывать об уникальной природе региона. На днях слушатели проекта побывали на экскурсии в Ботаническом саду.
Это уже вторая прогулка в дендрарий и оранжерею, организованная в рамках лектория. Напомним, что помимо сада слушатели побывали в зоомузее им. Д.Н. Флорова, ознакомились с коллекцией геолого-минералогического музея при СамГТУ, а также посетили метеостанцию «Самара». По аллеям сада участников провел агроном отдела тропических и субтропических культур Николай Янков.
В коллекции Ботанического сада, которая насчитывает более 3,5 тысячи видов, сортов и форм растений, немало иностранных гостей со всех уголков планеты. В одной только оранжерее произрастает 1200 видов растений из 150 семейств.
- Главная задача всех ботанических садов, которых в мире насчитывается около 2800, а в России 120, - сохранение биологического разнообразия растений на планете, - отметил Николай Янков.
Участники встречи познакомились не только с местной флорой, но и с экспонатами, которые нельзя увидеть в природе Самарского региона. Все зеленые «иностранцы» приехали к нам в виде семян, а уже затем были выращены сотрудниками Ботанического сада до нынешних размеров.
- Мы заказываем семена по специальным спискам других ботанических садов, а затем вводим растения в культуру. Этот процесс называется интродукцией. Мы изучаем, как растения из других ареалов обитания реагируют на наши условия, - пояснил Янков.
Встретила участников лектория знаменитая каштановая аллея, которая является визитной карточкой сада практически с первых дней его создания. Многим растениям дендрария, среди которых и конский каштан, более 80 лет. Из Северной Америки в Самару переехал клен канадский, который еще называют сахаристым. Именно из его сока делают знаменитый сироп. К слову, в саду можно увидеть клены десяти различных видов. Родом из Канады и железное дерево, которое на самарской земле чувствует себя как дома.
- Бундук двудомный, или железное дерево, считается одним из самых прочных - оно превосходит по крепости даже дубы. Плотность древесины такова, что тонет в воде, - уточнил Николай Янков.
Слушатели проекта полюбовались на ковры цветущих колокольчиков, увидели краснокнижный казацкий можжевельник, а также узнали, как по форме листа отличить любого представителя бобовых от других растений. По словам агронома, определить бобовые, среди которых не только знакомый всем горох, но и, например, акация, можно не только по плодам, а также по сложному перистому листу. Еще с одним необычным представителем бобовых участники познакомились в оранжерее. Лектор рассказал, что плоды цератонии используются в качестве заменителя шоколада, а плоды тамаринда напоминают по вкусу яблочную пастилу.
Рассмотрели гости сада и более 20 видов елей, среди которых и один из старейших экспонатов - ель Энгельмана, пережившая две мировые войны. Николай Янков рассказал, почему под хвойными деревьями в лесу практически ничего не растет.
- Все части хвойных растений выделяют фитонциды - вещества, которые оказывают ингибирующее действие на растения и семена других видов, поэтому они не могут вырасти. Фитонциды можно ощутить и по запаху. Они не только подавляют рост других растений, но и убивают бактерии, которые находятся в воздухе. Лечебные свойства хвойных растений учитывают при озеленении города - в скверах детских садов и больниц зачастую высаживают именно такие деревья, - пояснил агроном.
Слушатели зашли и в оранжерею, которая считается одной из старейших и крупнейших в Среднем Поволжье. Она населена огромными лианами тропического леса, пальмами, хвойными без иголок, растениями, которые могут обходиться без земли (эпифитами), и посмотрели, как растут бананы, ананасы и кофе.
Справка «СГ»
Попасть на экскурсию в Ботанический сад в составе группы от десяти человек может любой желающий. Для этого необходимо заранее забронировать время и дату в администрации по телефону 222-92-41.
Это уже вторая прогулка в дендрарий и оранжерею, организованная в рамках лектория. Напомним, что помимо сада слушатели побывали в зоомузее им. Д.Н. Флорова, ознакомились с коллекцией геолого-минералогического музея при СамГТУ, а также посетили метеостанцию «Самара». По аллеям сада участников провел агроном отдела тропических и субтропических культур Николай Янков.
В коллекции Ботанического сада, которая насчитывает более 3,5 тысячи видов, сортов и форм растений, немало иностранных гостей со всех уголков планеты. В одной только оранжерее произрастает 1200 видов растений из 150 семейств.
- Главная задача всех ботанических садов, которых в мире насчитывается около 2800, а в России 120, - сохранение биологического разнообразия растений на планете, - отметил Николай Янков.
Участники встречи познакомились не только с местной флорой, но и с экспонатами, которые нельзя увидеть в природе Самарского региона. Все зеленые «иностранцы» приехали к нам в виде семян, а уже затем были выращены сотрудниками Ботанического сада до нынешних размеров.
- Мы заказываем семена по специальным спискам других ботанических садов, а затем вводим растения в культуру. Этот процесс называется интродукцией. Мы изучаем, как растения из других ареалов обитания реагируют на наши условия, - пояснил Янков.
Встретила участников лектория знаменитая каштановая аллея, которая является визитной карточкой сада практически с первых дней его создания. Многим растениям дендрария, среди которых и конский каштан, более 80 лет. Из Северной Америки в Самару переехал клен канадский, который еще называют сахаристым. Именно из его сока делают знаменитый сироп. К слову, в саду можно увидеть клены десяти различных видов. Родом из Канады и железное дерево, которое на самарской земле чувствует себя как дома.
- Бундук двудомный, или железное дерево, считается одним из самых прочных - оно превосходит по крепости даже дубы. Плотность древесины такова, что тонет в воде, - уточнил Николай Янков.
Слушатели проекта полюбовались на ковры цветущих колокольчиков, увидели краснокнижный казацкий можжевельник, а также узнали, как по форме листа отличить любого представителя бобовых от других растений. По словам агронома, определить бобовые, среди которых не только знакомый всем горох, но и, например, акация, можно не только по плодам, а также по сложному перистому листу. Еще с одним необычным представителем бобовых участники познакомились в оранжерее. Лектор рассказал, что плоды цератонии используются в качестве заменителя шоколада, а плоды тамаринда напоминают по вкусу яблочную пастилу.
Рассмотрели гости сада и более 20 видов елей, среди которых и один из старейших экспонатов - ель Энгельмана, пережившая две мировые войны. Николай Янков рассказал, почему под хвойными деревьями в лесу практически ничего не растет.
- Все части хвойных растений выделяют фитонциды - вещества, которые оказывают ингибирующее действие на растения и семена других видов, поэтому они не могут вырасти. Фитонциды можно ощутить и по запаху. Они не только подавляют рост других растений, но и убивают бактерии, которые находятся в воздухе. Лечебные свойства хвойных растений учитывают при озеленении города - в скверах детских садов и больниц зачастую высаживают именно такие деревья, - пояснил агроном.
Слушатели зашли и в оранжерею, которая считается одной из старейших и крупнейших в Среднем Поволжье. Она населена огромными лианами тропического леса, пальмами, хвойными без иголок, растениями, которые могут обходиться без земли (эпифитами), и посмотрели, как растут бананы, ананасы и кофе.
Справка «СГ»
Попасть на экскурсию в Ботанический сад в составе группы от десяти человек может любой желающий. Для этого необходимо заранее забронировать время и дату в администрации по телефону 222-92-41.
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