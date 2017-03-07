Многодетным семьям добавят на коммунальные услуги

В Самарской области пересмотрен механизм начисления социальных выплат и пособий различным категориям граждан.



Предполагается, в первую очередь помощь будут получать те, кому она нужна больше всех. В частности, на более весомую финансовую поддержку могут рассчитывать многодетные семьи. Например, теперь им будут компенсировать не 30, а 50% оплаты за коммунальные услуги. В большой семье деньги лишними не бывают: каждый рубль идет на питание, одежду, здоровье, развитие детей.

Родители - это круглосуточно

В 2009 году у Егора и Ольги Старцевых родились тройняшки: Ярослав, Павел и Валерия.



- Мы планировали беременность, но не ожидали, что будут тройняшки, - рассказала Ольга. - На первом УЗИ и мы, и врач испытали шок. Природа сделала нам такой подарок.



Малыши требовали заботы и днем, и ночью. Сначала бабушки, тети и дяди помогали молодым родителям, даже составили график дежурств. Но поддержать финансово не всегда имели возможность. Потребности семьи и, соответственно, расходы резко возросли. Детское питание, памперсы... Представьте, сколько их уходит на троих детей и какую сумму нужно иметь в кошельке, отправляясь за покупками. А еще семейство выплачивало ипотеку за квартиру.

Старцевы обращались за помощью к властям, и государство поучаствовало в их судьбе. Вместо 100 тысяч рублей, полагающихся за рождение тройни от области, они получили даже больше. Семья попала в региональную программу, по которой за рождение ребенка «гасили» 18 ипотечных квадратных метров, а за третьего списывали весь долг. У Старцевых он был 1,5 млн рублей.



Городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки под руководством Светланы Найденовой также не оставляет без внимания, приглашает на мероприятия, в поездки. Кроме того, Старцевы - «лицо ведомства»: из года в год фото семьи украшает его справочник.

Деньги вернутся

Дети - это счастье, но с тремя очень тяжело, призналась мама. Сейчас Ярослав, Паша и Лера учатся в первом классе школы №154. В многодетной семье - свои особенности воспитания.



- Дети всегда и везде втроем, им весело в любой ситуации. Сложно усадить делать уроки, - рассказала Ольга. - Дети найдут повод, чтобы повредничать, поссориться друг с другом. Одному чуть больше уделила внимания - другие в слезы: «С нами не поиграли…».



Домашние дела для Ольги никогда не заканчиваются: стирка, уборка, готовка. В прошлом году она вышла на работу (она преподаватель в техникуме). Все успевать, как и раньше, семье помогают близкие.

Материальные трудности не исчезли. Ольга отмечает: в последние годы только молочные продукты подорожали в два раза, а это важная часть в рационе семейства.



Старцевы пользуются положенными им мерами социальной поддержки. Тройняшки бесплатно питаются в школе, им частично компенсируют расходы на проезд в общественном транспорте. Они обрадовались, узнав, что власти решили компенсировать многодетным половину платы за коммунальные услуги. Теперь каждый месяц Старцевым будут возвращаться около четырех тысяч рублей.



- Мы понимаем, что государство дает по нуждаемости, - отметила Ольга. - Мы благодарны за поддержку. Но новые льготы большим семьям все же не помешают.



Ольга и Егор делают все, чтобы дети жили в комфортных условиях, чтобы ни в чем не нуждались, развивались. Ребята занимаются шахматами, скорочтением, робототехникой. Также с 1 января выросло пособие «по бедности» в три раза - со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи (на него могут претендовать большинство многодетных). Проиндексирована ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, не достигших трех лет. Она составляет около десяти тысяч рублей.