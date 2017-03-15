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Главная/Общество/

Заместитель полпреда РФ в ПФО Олег Мельниченко встретился с жителями поселка Рощинский для решения квартирного вопроса

Главной целью встречи стало решение вопроса по выселению из служебного жилья лиц, утративших связь с Вооруженными силами РФ.

Согласно информации регионального управления по жилищному обеспечению минобороны России, в настоящее время утратили право на служебное жилье 148 граждан, в отношении еще более 400 проводится работа по определению законности их проживания в служебных квадратных метрах. В сложной ситуации оказались инвалиды труда, сотрудники учреждений минобороны, уволенные в связи с сокращением штата, а также женщины, находящиеся в разводе с военнослужащими, которым предоставлялось жилье.

Олег Мельниченко заметил, что ситуация с жилым фондом военного городка находится на контроле аппарата полномочного представителя. В соответствии с действующим законодательством не подлежат выселению наиболее незащищенные категории граждан: пенсионеры по старости, инвалиды I и II групп из числа военнослужащих, одинокие лица с проживающими несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что в настоящее время департаментом жилищного обеспечения минобороны России проводится работа по сбору документов, подтверждающих основания заселения определенных категорий граждан. После этого жилые помещения будут исключены из специализированного жилого фонда Минобороны и переданы в муниципальную собственность. Это позволит гражданам, заселенным на основании постоянных ордеров, сохранить свое право на жилье.

Известно, что в 2014 году в результате совместной работы аппарата полномочного представителя с минобороны России в муниципальную собственность для последующей приватизации уже были переведены 813 квартир.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Олег Мельниченко посетил в Рощинском храм в честь Святителя Николая Чудотворца, построенного в память о погибших военнослужащих при штурме Грозного 31 декабря 1994 года.

































При храме находится воскресная школа, которая является социально-культурным объектом поселка. В настоящее время по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича для поддержки храмового комплекса и развития проекта по духовному просвещению граждан сформирован Попечительский совет. Его главной задачей является обеспечение финансирования для росписи алтарной части, стен и купола храма.






 









































Дата: 14 марта 2017 , 21:35
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба областного правительства
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