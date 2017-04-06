Жителям Самары рассказали о «Самарской газете» времен Максима Горького

Сотрудница Самарского литературно-мемориального музея, кандидат филологических наук Ольга Жиганова провела большую работу в фонде музейной библиотеки, чтобы отыскать и проанализировать подшивку газет, относящихся к 1895 и 1896 годам, - периоду работы в ней начинающего журналиста Алексея Пешкова. Она рассказала о том, какой была та самая историческая «Самарская газета». Ежедневное издание, состоящее из четырех, а то и шести полос, печаталось мелким шрифтом и не имело иллюстраций. Их роль выполняли на первой странице рекламные и частные объявления, которые давали газете солидный доход. Реклама заключалась в рамки и часто снабжалась рисунками, а шрифты рекламных объявлений отличались своей пестротой и вычурностью.Можно только догадываться, как небольшому штату журналистов, пусть и с помощью внештатных корреспондентов, удавалось за один день заполнить материалами все существовавшие в газете в то время рубрики. А их было великое множество! Особенно много было новостных рубрик, которые иногда дублировали друг друга: «Общая хроника», «Местная хроника», «Телеграммы», «Последние известия», «Заграничные вести», «Толки печати» (обзор других свежих печатных изданий) и прочее.Для коммерсантов в рубрике «Торговый отдел» публиковались последние сведения о ценах на товары и их транспортировку. Существовал и специальный раздел, в котором печаталось расписание железнодорожных поездов, проходивших через Самару. Ну а любителям прекрасного каждый день сообщались новости культурной жизни в отделе «Театр и зрелища».То, что новостные материалы не подписывались, объяснимо. Вызывает удивление другое: зачастую не подписывались и авторские материалы, которые можно было найти в разделах «Общественно-литературный отдел», «Очерки и наброски» и «Маленький фельетон». Хотя именно фельетоны и памфлеты почти всегда подписывались, но псевдонимами - Слово-Глаголь был псевдоним опытного газетчика Гусева, а Иегудиил Хламида или Некто Х - молодого Горького. Впрочем, у Алексея Максимовича было множество псевдонимов: фельетон «Письма одного странствующего рыцаря» он подписал просто Дон Кихот, а те материалы, над которыми работал вместе с Гусевым, так и подписаны - Дваге, то есть Горький и Гусев.- При этом, - отмечает Ольга Жиганова, - новостные материалы - местные, столичные и даже заграничные - могли даваться в морализаторском тоне, в них можно было почувствовать оценку события автором сообщения, а бытовые происшествия, которые требовали, казалось бы, подобного подхода, часто изложены совершенно без комментариев. В качестве иллюстрации она привела сообщение о происшествии, случившемся в колонии польских переселенцев, когда богатая мамаша, возмущенная увлечением своего сына бедной красавицей-сиротой, плеснула бедняжке в лицо крутой кипяток.Впрочем, Иегудиил Хламида всегда в своих произведениях клеймил позором подлые нравы самарской глубинки. Рассказывал ли он о детском труде и производственном травматизме (помните «хруст костей, дробимых железом»?), или о родителях, продающих своих дочерей в сексуальное рабство богатеньким торговцам, или о бедных женщинах, часами под дождем ждущих в районе Алексеевской площади, когда кто-то из бар согласится взять их в услужение.В одной из заметок автор, видимо, выражая мнение всей редакции, пишет об «экономничанье» городской управы, которая не хочет снабжать не то что выходным пособием, но даже бельем и платьем заканчивающих обучение сельских учительниц - сплошь девушек из бедных семей или вообще сирот.Очень интересная рубрика «Письмо в редакцию». Ее содержание постоянно обновлялось, что свидетельствует о живой связи газеты с читателем. Одно из писем содержит опровержение сообщения «СГ» о том, что больная челябинской психиатрической больницы родила ребенка от кого-то из медбратьев или врачей. Автор письма доподлинно знает, что она поступила в больницу, уже будучи беременной, и просит не бросать тень на больничный персонал и в дальнейшем обязательно проверять тот материал, который она перепечатывает из других газет, - дабы сохранять свою честь и оправдывать уважение, которое к ней питают жители Самары. Нужно ради справедливости заметить, что журналисты «СГ» старались давать качественные материалы и даже критиковать позицию авторов материалов из других газет в рубрике «Толки печати». Так, в одном из провинциальных изданий высмеивалась 13-летняя девочка, решившая покончить с собой из-за неразделенной любви к своему сверстнику. Самарский журналист пенял коллеге за его тон и подчеркивал, насколько ранима подростковая психика и как бережно нужно с нею обращаться.Сама «СГ» выступала за высокие моральные принципы «всего, что касается литературы, которая вводит в нашу жизнь правила чести и благородства». Недаром одной из крупнейших рубрик газеты была литературная. Здесь печатались произведения и самого Максима Горького, и Владимира Короленко, и Льва Толстого, и местных писателей - Александры Бостром, Николая Гарина-Михайловского, поэтессы Елены Буланиной и других.«Городская управа распорядилась, чтобы в нынешнем году оканчивающим курс воспитанницам-пансионеркам школы сельских учительниц не выдавалось никаких вещей, находившихся в их распоряжении, как, например, белье, платье и так далее. Управа, очевидно, хочет экономить не на шутку! Между тем это «экономничанье» поставит многих кончающих курс воспитанниц в безвыходное положение: среди них есть сироты, не имеющие ни родственников, ни знакомых, не обладающие средствами, чтобы сейчас же, по выходе из школы, обеспечить себя всем необходимым. Не говоря уж об этих сиротах, почти все стипендиатки - дочери бедных родителей, которым не под силу одеть их более или менее прилично. Как известно, ранее кончающим стипендиаткам выдавалось все белье, по четыре смены, и платье, а также денежное пособие, и для Земства это не составляло такой уж крупной статьи расходов».