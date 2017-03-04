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Жители Самары могли заочно познакомиться с культурой южнокорейского Тхонъёна

1 марта в одном из самарских ресторанов прошла встреча делегации Тхонъёна с представителями местных туристических фирм и отелей, дистрибьюторами, рестораторами.

На встрече им представилась уникальная возможность познакомиться с национальной кухней Кореи. Это очень важно, ведь одно из перспективных направлений возможного сотрудничества самарских и южнокорейских предпринимателей - гастрономический бизнес. Тхонъён, находящийся на берегу Корейского пролива, - крупный производитель морепродуктов.
Конечно, чтобы наладить эффективное взаимодействие в этой сфере, нужно изучить конъюнктуру рынка, отладить систему транспортировки скоропортящегося груза. И эта работа уже начата. Например, накануне - во время встречи корейской делегации с мэром Олегом Фурсовым - обсудили вопрос о создании логистического центра по поставке морепродуктов из Южной Кореи в Поволжье. Еще одно перспективное направление сотрудничества - туризм.

От мэрии участников деловой встречи приветствовала заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Елена Рождественская.

- Главная цель фестиваля - выстраивание партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества, - сказала она. - Уже сейчас делаются первые шаги для установления партнерских связей между бизнесом Тхонъёна и крупнейшими туроператорами Самары.

Предприниматели уверены, что экзотическая для большинства россиян Южная Корея со временем может стать довольно популярной среди самарских туристов. Впрочем, и на Средней Волге есть что посмотреть. Местные туроператоры накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ™ нацелены на привлечение иностранных туристов.

- Сегодня мы подписываем соглашение об обмене группами, которое, на мой взгляд, будет играть важную роль в развитии двусторонних отношений между Кореей и Самарской областью, - говорит Наталья Денисова, руководитель компании «Спутник-Гермес». - Это может быть медицинский туризм или просто путешествие с познавательной целью. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы иностранным гостям понравилось в Самаре. Готовим ряд новых продуктов, прогулки на кораблях в Ширяево, Винновку, другие интересные места.

Конечно, в Южной Корее тоже есть на что посмотреть.

- У нас есть замечательный фуникулер, Центр культуры и искусств, - рассказал президент корпорации по развитию туризма города Тхонъён Ким Ёнгкюн. - Это соглашение будет полезно для обоих городов в плане сотрудничества.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Председатель Самарской региональной общественной организации «Ассоциация корейцев» Александр Кан немало сделал для установления дружеских отношений между Самарой и Южной Кореей. В этот день от имени главы города Олега Фурсова он был награжден почетной грамотой и нагрудным знаком «За заслуги перед городом».

Культурный обмен

Перламутр: привет с побережья
В течение трех дней в ДК «Заря» развернута выставка изделий прикладного творчества мастеров из Тхонъёна. Ничего подобного мы не видели, это для нас настоящая экзотика. Прежде всего - лакированные изделия из перламутра, шкатулки и панно с замысловатыми орнаментами, сделанными из ракушек. Раковины моллюсков мастера разделывают на тонкие перламутровые пластины, вырезают из них фигурные заготовки, выкладывают орнамент на поверхность дерева и покрывают толстым слоем лака. Шкатулка получается «долгоиграющая», на века. Каждая из них - произведение искусства с мерцающими на крышках пионами, камелиями, райскими птицами, ветвями деревьев, любимыми на Востоке журавлями.

Посетительницы выставки - жительницы Самары - все дни уговаривали организаторов начать продажу оригинальных корейских стеганых сумок нуби из ткани и ваты. Выставочные экземпляры, увы, не продавались, но корейские гости уже отметили, насколько велик интерес российских модниц к изделиям, выполненным по этой технологии. Изготовление нуби пришло в современность из прошлых веков, от бабушек-прабабушек. Сумки, кошельки, тапочки мастерски шьют из простеганных слоев ткани и ваты. Материал многократно прошивают, чтобы вата равномерно распределялась по всему изделию. Казалось бы, все просто, по-деревенски, но корейские мастера достигли такого совершенства стежков, такой аккуратности, что от их работы, от буйства форм и красок невозможно отвести глаз.

В витринах представлены и сувенирные тарелки, лаковые броши, духи с запахом камелии, традиционные для Азии воздушные змеи. Рядом - схемы на русском языке, поясняющие технологию изготовления изделий. Нашим партнерам важно понять, какие товары будут особо востребованы у волжан, чтобы уже в ближайшее время наладить торговое сотрудничество.

Морская экзотика ждет
Там же, в ДК «Заря», в течение трех дней, в том числе сегодня, представлены туристические ресурсы юго- востока Южной Кореи - именно там находится город Тхонъён. Самарские любители дальних странствий уже неплохо освоили страны Юго-Восточной Азии, так что теперь дело за пока еще мало известной нам Южной Кореей.

- Мы проводим презентацию для знакомства самарцев с нашими достопримечательностями, индустрией отдыха, - рассказала представитель отдела туризма города Тхонъён Чон Чесун. - Достаточно сказать, что мы богаты 520 красивыми скалистыми островами в теплом море. Гостей из России ждут морской парк Чансадо, водные лыжи, дайвинг, канатная дорога на вершины гор, рыболовный парк. У нас вам наверняка понравится.

Волжан на выставке приглашает в гости сам легендарный адмирал Ли Сунсин, не проигравший ни одной битвы: ростовая фигура в его одеяниях ходит по залу ДК «Заря» и фотографируется со всеми желающими. А на экране в это время демонстрируются виды моря и островов, гастрономические удовольствия и самые разные варианты активного отдыха. Волжанам предлагается открыть для себя Южную Корею.

- Пока в эту страну самарцев едет на отдых очень немного, а ведь ресурсы там действительно уникальные, - отмечает заместитель начальника отдела городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович. - Мы для того и работаем в рамках подписанного меморандума, чтобы связи стали теснее, шел постоянный обмен в области туризма и культуры.
Дата: 4 марта 2017 , 12:26
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Автор текста: Ирина Исаева, Марина Гринева
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