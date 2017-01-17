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Жители Самары стали чаще летать на российские курорты

Аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2016 году.

По данным пресс-службы Курумоча, с января по декабрь аэропортом воспользовались 2 092 042 человека. На внутрироссийских направлениях пассажиропоток составил 1754 463 пассажира, на международных - 337 579.

Столичное направление по-прежнему остается самым востребованным. Пассажиропоток на рейсах в Москву за 2016 год вырос на 15% и составил 1 195 859 пассажиров. Второе по популярности направление - Санкт-Петербург, однако в минувшем году летали туда реже (146 591 пассажир, -14%). Третье место занял российский курорт Сочи, трафик на этом маршруте вырос с 26,7 тысяч пассажиров 2015 году до 82,3 тысяч по итогам 2016 года. На четвертом месте оказался Сургут (65,6 тысяч пассажиров). Симферополь замыкает пятерку лидеров с показателем 55,1 тысяча пассажиров (+58%).

Также в минувшем году фактически удвоился пассажиропоток на российские курорты: Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик и Минеральные воды. Туда отправились 154,9 тысяч пассажиров. Количество отдохнувших за рубежом выше - 207,8 тысяч пассажиров, однако этот трафик обеспечили 20 направлений. 
Дата: 16 января 2017 , 18:12
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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