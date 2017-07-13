Как самарцы организовали в селе конный клуб

Лет пятнадцать назад у самарчанки Юлии Корневой родители купили полдома в селе Торновое Волжского района, что на правом берегу Волги, у самого подножья горной гряды, прямо напротив Самары. Удивительное ощущение посещает там: сидишь на высоком косогоре, заповедная красота вокруг и воля вольная, а внизу, за полями и перелесками, как мираж, громадой высится Самара. Помашешь ей ручкой: привет, город, а здесь-то, на природе, нам спокойнее…Полдома были куплены под дачу, но шесть лет назад Юля и ее муж Евгений загорелись идеей разводить породистую птицу. Хотя люди они городские, их всегда тянуло поближе к природе. Да и детям Максиму и Машеньке для поддержания здоровья деревенская обстановка явно шла на пользу.- В 2014 году на средства материнского капитала приобрели там же, в Торновом, старенький домик с подворьем. Прямо на склоне горы, с отличным видом на окрестности и Самару. В том же году подготовили бизнес-проект и получили финансовую поддержку министерства сельского хозяйства и продовольствия области на создание птичьего двора. Породным птицеводством у нас в губернии пока мало кто занимается, мы рассчитывали развернуться и иметь хорошие результаты. Но, увы, все гладко не бывает. Когда у нас появилось уже около 150 голов породистой птицы (только один такой петух стоил от полутора до пяти тысяч рублей), мы каждую ночь начали терять по 10 - 20. Повадился в курятник какой-то душитель. Обратились в национальный парк «Самарская Лука». Там предположили, что кур душит хорек, но уточнили, что по существующим правилам на особо охраняемых природных территориях охотиться на животных запрещено. В общем, дали понять, что справляться придется собственными силами. Пока мы думали-гадали, наши дорогие во всех смыслах куры продолжали исчезать. К концу года на семейном совете приняли решение от идеи птичьего двора отказаться, поскольку этот эксперимент у нас явно не пошел. И мы решили заняться лошадьми.- Юля - бывшая спортсменка, десять лет была в конном спорте, окончила знаменитую конно-спортивную школу в Красном Яре, работала инструктором по этому направлению в университете Наяновой. Так что лошади не только любовь на всю жизнь, но еще и полученный в прошлые годы опыт общения с этими животными, ухода на ними.- Сначала купили пони по кличке Буревестник. А сегодня в конном клубе «Вольный ветер» в Торновом пять лошадей, еще две сдаются в аренду, и еще трех ждем. Взяли кредит, чтобы приобрести миниатюрных американских лошадок, рост которых не выше 80 сантиметров. Они будут первыми подобными в Самарской области. Ставим задачу в дальнейшем получить потомство этих чудо-малышей. Такие лошадки активно используются для иппотерапии - лечебной верховой езды, служат поводырями для незрячих людей, и дети, конечно же, очень их любят.- Мы зарегистрированы как крестьянско-фермерское хозяйство с небольшим конским табуном. Женя работает в Самаре, почти вся его зарплата вкладывается в дальнейшее развитие. И первые доходы стал приносить агротуризм. В прошлом сезоне катание на лошадях гостей из Самары, губернии и даже Германии, Китая, а также организация деревенской бани и прогулок по здешним красивым окрестностям помогли окупить корма для животных, а это самая значительная статья расходов. К нам приезжает клиент подготовленный - гости знают, что их здесь встретит не комфорт, а сугубо сельский быт. Старый деревенский дом, пронзительная тишина, которую нарушает только пение птиц, но сегодня многие горожане именно это и ценят. Когда зимой приехавшие к нам легко одетые китайцы обрядились в валенки, тулупы да помчались с ветерком в санях, запряженных лошадьми, восторг у них был полный. О такой экзотике, говорят, даже не мечтали.Окупается и недельный конный лагерь для детей. Недавно завершилась первая пробная смена. Отдыхали 11 ребятишек, в основном из Самары. В лагере мы обучаем ребят конной езде, отправляемся с ними на прогулки по Самарской луке, работают творческие мастерские росписи по дереву и ткани, изготовления традиционных кукол, моделирования из картона. В лагере, как и положено, есть дополнительный инструктор, повар, врач. Четырехразовое питание. Городским ребятам нравится эта вольная жизнь с приключениями, осваиваются они быстро.Еще одна статья небольших доходов - проведение корпоративных мероприятий. На территории конного клуба есть все для немудреного сельского отдыха. Создается музей лошади, там уже немало необычных экспонатов, начиная от старинных седел и заканчивая удостоверением кучера от 1935 года и… специальными ботиночками для лошади. А вот детскую секцию по верховой езде мы ведем бесплатно, на занятия приезжают ребята из близлежащих сел - Рождествено, Выползово, Шелехметь. Что касается дальнейших планов, их много. Сдерживают активность только финансы. Нашему срубовому дому, который стоит на сваях, около 100 лет, он требует ремонта. Нам очень хотелось бы его сохранить, вместе с деревянными ступой, лопатой, коромыслом, со старой печью на дубовых столбиках, поскольку кто-то должен сберегать для потомков раритеты. Торновое - самобытное мордовское село, жители которого говорили на особом диалекте и строили совершенно необычные сараи-ледники по типу землянок, каких нет больше нигде в нашей губернии. Такой сарай достался от прежних хозяев и нам, мы считаем своим долгом продлить его жизнь как можно дольше.Во дворе уже готов помост под гостевую юрту, и сама юрта куплена. Гости будут в ней жить вдали от цивилизации и при этом с видом на заволжскую Самару. Почему юрта? Как подсказала директор историко-краеведческого музея Волжского района Елена Александровна Чертова, в этой части Самарской луки археологи находят немало кочевых захоронений VII-VIII веков. Так что историческая привязка есть, все объяснимо.Главная наша задача - построить конюшню. А что касается ближайшей мечты, хочется приобрести легкие сани для катания на лошадях. У нас есть старые, очень тяжелые, на которых в прежние времена сельчане ездили по льду в Самару. И еще мечта - чтобы ребятки, которые занимаются в нашей конной секции, покоряли все новые и новые спортивные высоты. Первые «золото» и «серебро» наши воспитанники привезли в прошлом году с конных соревнований в Красноярском районе. На сегодня у нас уже восемь медалей и три кубка. Всего за год участвовали в десяти соревнованиях.- Сложно, конечно, но крутимся. Огород взяли на себя родители, все остальное на нас. Дети здорово поддерживают. Сын, который вместе с папой сначала каждый день ездил на учебу в спортивный лицей в Самаре, объявил со временем, что хочет учиться здесь, в Рождествено. И дочь в рождественскую школу пошла. Сельские ребята более трудолюбивы, менее избалованы, и наши быстро адаптировались среди таких одноклассников.- Беритесь за подобное дело только в том случае, если вам это интересно, если хотите сами все время осваивать что-то новое. Будет очень сложно. Но под лежачий камень, как известно, вода не течет.Юлия Корнева удостоена благодарности главы Волжского района за личный вклад в развитие сельского туризма на территории муниципалитета.