Жители Самарского района просят восстановить отмостки, разрушенные во время обновления улицы Максима Горького

На участке от улицы Крупской до Вилоновской подрядная организация ООО «НПФ «XXI век» уложила новый асфальт на проезжей части, плитку на тротуарах и обновила газоны. Однако у жителей возникли замечания.- Когда делали тротуар у нашего дома, разбили отмостку, - рассказала жительница дома №119 Любовь Новикова. - Представители подрядной организации обещали восстановить ее, но этого так и не произошло. Также компания, по нашему мнению, не смогла качественно благоустроить газоны у домов.Выяснилось, что сразу после проведения капитального ремонта дорог началась реставрация фасадов обозначенных домов. Ее выполняло ООО «Самараспортстрой», нанятое областным Фондом капитального ремонта.По словам жителей, рабочие выставили строительные леса и ограничили доступ к отмосткам и газонам. Люди просили подождать завершения тех работ, которые стартовали раньше, но к их словам никто не прислушался. По словам жителей, отреставрировать фасады планировали до конца прошлого года, но по факту ремонт перешел на 2018-й, леса убрали только в мае. В результате отмостку так и не восстановили, и газоны представляют собой печальное зрелище. Они затоптаны, чернозем, который завезли в рамках комплексного благоустройства, покрылся трещинами, кое- где на нем пробивается посеянная трава, но в основном растут сорняки.- Мы даже не можем вскопать газоны, потому что земля «дубовая», - отметила жительница дома №115 Татьяна Загидулина. - Мы хотим, чтобы газоны привели в порядок.Жители обратились в администрацию Самарского района с просьбой помочь в решении проблемы. Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Николай Блинков рассказал, что вопрос находится на контроле и будет обсуждаться с представителями «НПФ «XXI век». В департаменте городского хозяйства и экологии, курирующем ремонт, «СГ» заверили, что в ближайшее время вместе с подрядчиком и жителями выйдут на место и разберутся в ситуации.«СГ» будет следить за развитием событий.