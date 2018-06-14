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Жители Самарского района просят восстановить отмостки, разрушенные во время обновления улицы Максима Горького

Жители домов на улице Максима Горького, 115, 117 и 119 радовались, когда в прошлом году им сообщили, что магистраль будет отремонтирована по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

На участке от улицы Крупской до Вилоновской подрядная организация ООО «НПФ «XXI век» уложила новый асфальт на проезжей части, плитку на тротуарах и обновила газоны. Однако у жителей возникли замечания.

- Когда делали тротуар у нашего дома, разбили отмостку, - рассказала жительница дома №119 Любовь Новикова. - Представители подрядной организации обещали восстановить ее, но этого так и не произошло. Также компания, по нашему мнению, не смогла качественно благоустроить газоны у домов.

Выяснилось, что сразу после проведения капитального ремонта дорог началась реставрация фасадов обозначенных домов. Ее выполняло ООО «Самараспортстрой», нанятое областным Фондом капитального ремонта.

По словам жителей, рабочие выставили строительные леса и ограничили доступ к отмосткам и газонам. Люди просили подождать завершения тех работ, которые стартовали раньше, но к их словам никто не прислушался. По словам жителей, отреставрировать фасады планировали до конца прошлого года, но по факту ремонт перешел на 2018-й, леса убрали только в мае. В результате отмостку так и не восстановили, и газоны представляют собой печальное зрелище. Они затоптаны, чернозем, который завезли в рамках комплексного благоустройства, покрылся трещинами, кое- где на нем пробивается посеянная трава, но в основном растут сорняки.

- Мы даже не можем вскопать газоны, потому что земля «дубовая», - отметила жительница дома №115 Татьяна Загидулина. - Мы хотим, чтобы газоны привели в порядок.

Жители обратились в администрацию Самарского района с просьбой помочь в решении проблемы. Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Николай Блинков рассказал, что вопрос находится на контроле и будет обсуждаться с представителями «НПФ «XXI век». В департаменте городского хозяйства и экологии, курирующем ремонт, «СГ» заверили, что в ближайшее время вместе с подрядчиком и жителями выйдут на место и разберутся в ситуации.

«СГ» будет следить за развитием событий.



Дата: 14 июня 2018 , 12:49
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Автор текста: Ева Нестерова
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