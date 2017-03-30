Высокая кухня. Кто и как готовит еду для авиапассажиров?
Любому человеку, путешествующему авиатранспортом, наверное, хотелось бы узнать, как разрабатывают и утверждают бортовое меню, как готовят и доставляют на самолет блюда. Нам это тоже было интересно, потому журналист «СГ» отправилась на «камбуз» международного аэропорта Курумоч.
Качество и безопасность
В цехе бортового питания работает 94 человека. В смену, которая длится 12 часов, выходят повара, комплектовщики, кондитеры, водители и грузчики. Эти люди обслуживают до двух десятков (в зависимости от времени года: зимой меньше, летом больше) российских и зарубежных авиакомпаний. Ежедневно готовится еда для 15 - 22 рейсов - это сотни и даже тысячи пассажиров.
- Базовое правило нашей работы: качество и безопасность еды, - рассказывает начальник цеха Ирина Патрушева. - Мы обязаны соблюдать все актуальные требования, существующие в практике кейтеринга и ресторанного бизнеса.
Цех делится на «грязную» (здесь находятся складские помещения) и «чистую» (где непосредственно готовится еда) зоны. Но даже на «грязную» половину никого - ни поставщиков продуктов, ни журналистов - не пустят без бахил и халата. Чтобы попасть в святая святых - кухню, придется надеть еще и шапочку.
Поступающее сырье размещают в морозильных и холодильных камерах с соблюдением так называемого производственного соседства: есть продукты, которые просто не должны храниться вместе. Молоко и мясо, рыба и овощи, фрукты и сухофрукты - все сортируется, распределяется по цехам и ждет своего часа. Строго соблюдается температурный режим. К примеру, в овощехранилище столбик термометра должен всегда показывать +6 градусов. Жесткие требования предъявляют не только к качеству, но и к внешнему виду продуктов. В частности, фрукты должны быть калиброванными - одинакового размера. Недопустимо, чтобы пассажир получил яблоко или апельсин меньшего размера, чем его сосед.
Разнообразие - не прихоть
Только сэндвичей в цехе бортового питания готовят от полутора до двух с половиной тысяч в день. А еще закуски, первые и вторые блюда, десерты. По объему производства «кухню» Курумоча можно сравнить с двумя очень большими школами, только вот еду тут готовят круглосуточно и индивидуально для каждого класса.
- Мы разрабатываем меню, авиакомпании выбирают подходящие для них блюда или, бывает, заказывают собственные, предложенные своими шеф-поварами, - говорит Патрушева. - Но даже для одной авиакомпании мы готовим несколько вариантов блюд: для эконом- и бизнес-класса, для экипажа.
Оказывается, летчикам можно употреблять далеко не все продукты. Под запретом грибы, бобовые, пастеризованные молочные продукты. Рацион пилотов находится под строгим контролем медиков, а члены экипажа едят разные блюда. Объясняется это просто. Руководство авиакомпаний и аэропортов строго следит за соблюдением правил безопасности. Несмотря на то, что еда проходит многоступенчатый контроль, риск пищевого отравления все равно остается. Разнообразие меню минимизирует угрозу: даже если один пилот вдруг чем-то отравится, второй сможет вести судно к месту назначения и держать ситуацию под контролем.
Тысяча блюд на любой вкус
Производство строго структурировано. В овощном цехе вручную чистят и режут овощи, в холодном - готовятся салаты, закуски и сэндвичи, а также упаковывают еду в ланч-боксы. В мясном цехе находятся мясорубки и мясорыхлители, а также две камеры дефростации, где мясо, курица и рыба размораживаются при температуре +5 градусов.
- Мы используем все виды мяса, выбор зависит от желания заказчика, - объясняет Ирина Патрушева. - Наибольшим спросом у авиакомпаний пользуются курица и говядина, часто используется рыба, а вот свинину заказывают намного реже.
Основные блюда создаются в горячем цехе. В пароконвектоматах можно жарить, парить, тушить. При этом умный духовой шкаф «запоминает», как именно готовятся, например, баклажаны гриль - поварам необходимо лишь выбрать соответствующую программу.
- На каждое блюдо нашего меню, а их количество доходит до тысячи, составляем технико-технологическую карту, - продолжает Патрушева. - В карте описано все: рецептура, органолептические показатели, вкус и запах готового блюда, количество белков, жиров и углеводов.
Чтобы продлить срок хранения, готовая еда из пароконвектоматов подвергается шоковому охлаждению - с 85 до 5 градусов. Потом еда отправляется в холодильник или, если рейс уже близко, в касалеточный цех. Касалетка - небольшой алюминиевый контейнер. Все ингредиенты в нем взвешены с точностью до грамма. На упаковку помещают наклейку с указанием содержимого (курица, свинина, рыба, блины, омлет) и стикер, фиксирующий день изготовления. Например, вторнику соответствует белый цвет, среде - малиновый. Таким образом, стюардесса, не открывая касалетку, знает, что находится внутри. Кстати, если рейс отправляется за границу, например в Турцию, то, согласно распоряжению руководства Росавиации, питание берется с запасом - и на обратную дорогу. В этом случае сохранность блюд поддерживают при помощи сухого льда.
Стоит отметить, что в горячем цехе, опять же чтобы избежать преждевременной порчи продуктов, поддерживается постоянная температура - около 15 градусов. Летом работают кондиционеры, а если особенно жарко, то задействуют систему охлаждения столов.
Бережно, как хрусталь
Расфасованная еда, а также салфетки, столовые приборы и прочее укладывают в ланч-боксы. Коробочки потом помещают в телеги. Содержимое проходит проверку Службы авиационной безопасности аэропорта. Сотрудник САБа несет круглосуточное дежурство в цехе бортовой кухни. О безопасности в Курумоче заботятся особенно: содержимое ланч-боксов даже проходит через интроскоп. После этого телеги опечатывают, пломбируют и помещают в диспетчерский холодильник. Там они дожидаются времени отправки на борт.
- Телеги загружают в большую грузовую машину, пристегивают ремнями, чтобы избежать падения во время движения, - показывает начальник оперативной службы Евгений Палади. - Содержимое бережем, как хрусталь: мало того, пассажир должен получить неповрежденную, красивую еду, но ведь мы буквально везем бьющиеся предметы. Перекус бизнес-класса сервирован фарфоровой и стеклянной посудой.
Весеннее обновление
Конечно, меню обновляется со сменой сезона. Летом традиционно подают более легкие кушанья, зимой - более тяжелые и согревающие. Выбор же блюд всецело зависит от авиакомпании, самарские повара могут приготовить все что угодно.
- Новое весенне-летнее меню можно будет попробовать уже с 15 апреля, - информирует Палади. - Часть ассортимента останется, но добавим много новых рецептов. Всех секретов раскрывать не будем, но пассажиров ожидают новые сэндвичи, новые виды хлеба, полностью обновляются закуски, частично - горячие блюда.
Меню для бизнес-класса обычно разрабатывают специалисты Екатеринбургского аэропорта Кольцово, а самарские повара занимаются блюдами эконом-класса.
- Все зависит от нашей фантазии, - говорит Патрушева. - Меняем одну рыбу на другую, рулет на ростбиф, обновляем гарниры. Подключаем память, опыт, ищем рецепты в Интернете. В каждом сегменте должно быть не менее 10 предложений, из которых будет выбирать заказчик. Блюда эконом-класса должны быть не очень дорогими, не очень сложными, быстро готовиться. К тому же, и это главное условие, они должны быть вкусными. Мы в своем ассортименте уверены.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
30 марта 2017
185
30 марта 2017
139
28 марта 2017
286
23 марта 2017
406
30 марта 2017 , 17:16
141
Эксперты «Avito Авто» проанализировали объявления о продаже автомобилей с пробегом.
30 марта 2017 , 17:01
160
Автором почтовой карточки стала победительница конкурса LivePostCard Ксения Калугина.
30 марта 2017 , 16:55
148
Пожарные и спасатели отрабатывали действия в случае возникновения на территории города лесного...
30 марта 2017 , 16:41
122
Об этом глава Самары Олег Фурсов сообщил на пленарном заседании Самарской городской думы в...
30 марта 2017 , 16:35
136
В полицию обратилась 51-летняя жительница Сызрани, которая сообщила о краже.
30 марта 2017 , 16:33
162
Главные сценические награды региона вручили в Доме актера.
30 марта 2017 , 16:28
218
Эту тему сегодня обсудили на пленарном заседании Самарской городской думы.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 марта 2017
4174
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
4143
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3974
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
10 марта 2017
3698
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
2 марта 2017
1251
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1316
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1203
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
2 марта 2017
434
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
28 февраля в пресс-центре «СГ» состоялась итоговая встреча в рамках открытого...