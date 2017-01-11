Выходим на работу без тоски и грусти. Советы психологов
Позади веселые и насыщенные новогодние каникулы, а это значит, что пора возвращаться к рабочему ритму жизни. Однако для многих этот переход дается болезненно, вплоть до депрессивного состояния. Корреспондент «Самарской газеты» вместе с ведущими психологами нашего города попытался выяснить, почему возникает «постновогодний синдром» и как в кратчайшие сроки можно восстановить работоспособность.
Веселье + стресс
По мнению доцента кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета, психолога Нины Ковалюнас, новогодние
праздники являются не только маленьким отпуском, но и стрессом, пусть и положительным.
- Повышенная эмоциональная нагрузка заставляет физиологические системы работать в усиленном режиме, нарушение ритмов работы и отдыха плюс избыточное питание и алкоголь - все это не способствует нормальному самочувствию после каникул. Поэтому абсолютное большинство людей, усиленно празднующих всю неделю, подвержены так называемому «постновогоднему синдрому», - поясняет она.
Предновогодняя суета, ожидание праздника и само торжество с последующими выходными в полной мере способствуют появлению состояния депрессии «после бала». При этом тоска служит своего рода защитной реакцией организма, необходимой для того, чтобы перестроиться на рабочий режим. По словам Нины Ковалюнас, этот период нужно просто пережить, поскольку именно через грусть происходит восстановление выбитых из нормального функционирования физиологических систем, возвращение их в естественный ритм.
Заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета Сергей Березин, напротив, считает, что разговоры о так называемом «постновогоднем синдроме» сильно преувеличены, поскольку депрессивное состояние и грусть можно связать скорее с какими-то несбыточными ожиданиями.
- Это, можно сказать, часть традиционной новогодней мифологии, потому что наверняка каждый из нас не раз спрашивал сам себя: «А как жить дальше - в новом году?» Не нужно задавать такой вопрос, нужно просто жить, проживать каждый следующий год со всеми его радостями и горестями, - поясняет он.
Включаемся в будни
За пару дней до выхода на работу нужно постараться вернуться к привычному режиму, а также устроить себе разгрузочный день после обильных застолий. Кроме того, настроиться на рабочий лад помогут пешие прогулки, чтение или хобби.
Для того чтобы после праздников хотелось идти на работу, психологи советуют не браться сразу за самые сложные дела, а позволить себе потихоньку включаться в процесс. Однако если после праздников вместо апатии ощущается прилив свежих сил, то в этом случае можно браться за самые трудные, а также давно отложенные задачи. Кроме того, войти в процесс помогут такие вещи, как наведение порядка на рабочем столе или чистка почты от накопившихся ненужных писем.
Разнообразные способы выхода из послепраздничной спячки предложил декан психологического факультета Самарского университета Константин Лисецкий. По его мнению, процесс возвращения к работе можно облегчить, поговорив с близкими о планах на предстоящий год, а также рассказав своим коллегам о проведенных праздниках.
- Еще полезно постоять возле елки с игрушками и рассматривать их минут 15, не меньше. Наплывают мысли и чувства, то радостные, то грустные, сменяя друг друга, в конце такой «медитации» появляется чувство равновесия и покоя,- обещает Константин Лисецкий.
Комментарии
Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета, кандидат философских наук, психолог:
- Войти в рабочий режим помогут простые действия: уборка в квартире, которая позволит скрыть с глаз долой новогодние аксессуары, поход в спортзал, на йогу, в бассейн, чтобы привести себя в норму. Хорошо также написать в ежедневнике план дел на ближайшую неделю с указанием сроков. А в целом обычная повседневная одежда, пища и сознательное избегание размышлений на тему «как жаль, что праздники закончились» через очень короткое время в любом случае настроят на рабочий лад, и скоро вы почувствуете отдачу от закончившегося отдыха и позитивно проведенного времени.
Сергей Березин, заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета, кандидат психологических наук, доцент:
- Для того чтобы не предаваться грусти и унынию, нужно не ждать от нового года исполнения всех сокровенных желаний, а просто претворять свои мечты на протяжении всего года, делая из них цели и достигая их. Если же человека все-таки настигли хандра и депрессивное состояние, прекрасным способом избавиться от этого станет наведение порядка у себя дома, на рабочем столе и в первую очередь - в голове.
Алла Гудзовская, преподаватель психологии:
- «Постновогодний синдром» - это психологическое явление, а не состояние «похмельного синдрома», как часто можно встретить в публикациях.Причиной этого явления является стечение нескольких обстоятельств: нарушение привычного ритма труда и отдыха; разочарование, привычка ждать чего-то особенного от Нового года - сюрпризов, чудес, идеальности в отношениях приводит к разочарованию, так как они редко оправдываются.
Для того, чтобы новогодние каникулы не оставили после себя грусть и уныние, нужно заранее продумать события на весь праздник, не ждать чудес-сюрпризов от других, а проявить собственную активность в организации таких сюрпризов для других. Кроме того, можно запланировать мероприятия – не только просмотр фильма (передачи), но и последующее обсуждение, совместные игры, настольные, например. Это выводит из состояния прострации, вызванного нарушением режима сна, потихоньку пробуждает активность. А самыми лучшими способами развеять грусть и печаль являются физическая активность, в частности, прогулки на свежем воздухе, а также планирование целей и событий на предстоящий год.
Веселье + стресс
По мнению доцента кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета, психолога Нины Ковалюнас, новогодние
праздники являются не только маленьким отпуском, но и стрессом, пусть и положительным.
- Повышенная эмоциональная нагрузка заставляет физиологические системы работать в усиленном режиме, нарушение ритмов работы и отдыха плюс избыточное питание и алкоголь - все это не способствует нормальному самочувствию после каникул. Поэтому абсолютное большинство людей, усиленно празднующих всю неделю, подвержены так называемому «постновогоднему синдрому», - поясняет она.
Предновогодняя суета, ожидание праздника и само торжество с последующими выходными в полной мере способствуют появлению состояния депрессии «после бала». При этом тоска служит своего рода защитной реакцией организма, необходимой для того, чтобы перестроиться на рабочий режим. По словам Нины Ковалюнас, этот период нужно просто пережить, поскольку именно через грусть происходит восстановление выбитых из нормального функционирования физиологических систем, возвращение их в естественный ритм.
Заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета Сергей Березин, напротив, считает, что разговоры о так называемом «постновогоднем синдроме» сильно преувеличены, поскольку депрессивное состояние и грусть можно связать скорее с какими-то несбыточными ожиданиями.
- Это, можно сказать, часть традиционной новогодней мифологии, потому что наверняка каждый из нас не раз спрашивал сам себя: «А как жить дальше - в новом году?» Не нужно задавать такой вопрос, нужно просто жить, проживать каждый следующий год со всеми его радостями и горестями, - поясняет он.
Включаемся в будни
За пару дней до выхода на работу нужно постараться вернуться к привычному режиму, а также устроить себе разгрузочный день после обильных застолий. Кроме того, настроиться на рабочий лад помогут пешие прогулки, чтение или хобби.
Для того чтобы после праздников хотелось идти на работу, психологи советуют не браться сразу за самые сложные дела, а позволить себе потихоньку включаться в процесс. Однако если после праздников вместо апатии ощущается прилив свежих сил, то в этом случае можно браться за самые трудные, а также давно отложенные задачи. Кроме того, войти в процесс помогут такие вещи, как наведение порядка на рабочем столе или чистка почты от накопившихся ненужных писем.
Разнообразные способы выхода из послепраздничной спячки предложил декан психологического факультета Самарского университета Константин Лисецкий. По его мнению, процесс возвращения к работе можно облегчить, поговорив с близкими о планах на предстоящий год, а также рассказав своим коллегам о проведенных праздниках.
- Еще полезно постоять возле елки с игрушками и рассматривать их минут 15, не меньше. Наплывают мысли и чувства, то радостные, то грустные, сменяя друг друга, в конце такой «медитации» появляется чувство равновесия и покоя,- обещает Константин Лисецкий.
Комментарии
Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета, кандидат философских наук, психолог:
- Войти в рабочий режим помогут простые действия: уборка в квартире, которая позволит скрыть с глаз долой новогодние аксессуары, поход в спортзал, на йогу, в бассейн, чтобы привести себя в норму. Хорошо также написать в ежедневнике план дел на ближайшую неделю с указанием сроков. А в целом обычная повседневная одежда, пища и сознательное избегание размышлений на тему «как жаль, что праздники закончились» через очень короткое время в любом случае настроят на рабочий лад, и скоро вы почувствуете отдачу от закончившегося отдыха и позитивно проведенного времени.
Сергей Березин, заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета, кандидат психологических наук, доцент:
- Для того чтобы не предаваться грусти и унынию, нужно не ждать от нового года исполнения всех сокровенных желаний, а просто претворять свои мечты на протяжении всего года, делая из них цели и достигая их. Если же человека все-таки настигли хандра и депрессивное состояние, прекрасным способом избавиться от этого станет наведение порядка у себя дома, на рабочем столе и в первую очередь - в голове.
Алла Гудзовская, преподаватель психологии:
- «Постновогодний синдром» - это психологическое явление, а не состояние «похмельного синдрома», как часто можно встретить в публикациях.Причиной этого явления является стечение нескольких обстоятельств: нарушение привычного ритма труда и отдыха; разочарование, привычка ждать чего-то особенного от Нового года - сюрпризов, чудес, идеальности в отношениях приводит к разочарованию, так как они редко оправдываются.
Для того, чтобы новогодние каникулы не оставили после себя грусть и уныние, нужно заранее продумать события на весь праздник, не ждать чудес-сюрпризов от других, а проявить собственную активность в организации таких сюрпризов для других. Кроме того, можно запланировать мероприятия – не только просмотр фильма (передачи), но и последующее обсуждение, совместные игры, настольные, например. Это выводит из состояния прострации, вызванного нарушением режима сна, потихоньку пробуждает активность. А самыми лучшими способами развеять грусть и печаль являются физическая активность, в частности, прогулки на свежем воздухе, а также планирование целей и событий на предстоящий год.
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