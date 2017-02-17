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Главная/Общество/

Вторые после Москвы. Самара в лидерах рейтинга городов с самыми большими пробками

Google провел анализ загруженности дорог в городах России. 

Специалисты корпорации посчитали соотношение скорости водителей, с которой они могли бы двигаться по свободной дороге к реальной скорости. Первое место в рейтинге с самыми большими пробками заняла Москва. На втором месте по загруженности городских дорог оказалась Самара, а замыкает тройку Красноярск.

Кроме того, Google составил рейтинг по запросам пользователей о дорожной обстановке в городах. Первое место в нем занимает Санкт-Петербург. Самара по интернет-запросам о загруженности дорог занимает третье место.  
Дата: 17 февраля 2017 , 15:45
123
Автор текста: Сергей Симонов
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