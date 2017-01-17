Всероссийский День снега отметили на спортплощадке лыжной базы «Чайка»
Даже при температуре 15 ниже нуля на лыжную базу «Чайка» и горнолыжные склоны приехали кататься тысячи горожан.
В минувшее воскресенье огромная армия самарцев, несмотря на 15-градусный мороз, отмечала Всемирный день снега так, как и положено: на лыжне, катках, горнолыжных склонах, на оздоровительных прогулках по лесным массивам и в… прорубях. Погода в этом году преподнесла к празднику царский подарок: редкой красоты заиндевелые деревья, легкий снежок и солнце. В этот день «Самарская газета» совершила вояж по Красноглинскому району города, где сосредоточены основные ресурсы для активного зимнего отдыха.
На спортплощадке - семейные команды
- Сегодня снежок отличный подсыпал, прямо к празднику. И мы все, конечно же, уверены, что зима - это здорово! - воодушевлял семейные команды руководитель управления развития физической культуры и массового спорта минспорта региона Дмитрий Чесалин.
Команды из Самары, малых городов и муниципальных районов губернии решили присоединиться к всероссийской акции и отметить День снега на спортивной площадке лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий. В маршрутных листах семейных команд значились станции гонок на санках, метания снежков и веселого хоккея. На дистанции папы, мамы, их детишки и даже бабушки-дедушки вышли все как один с отличным настроением и готовностью к интересной и веселой борьбе. Подзарядились приветственными речами и ободряющими музыкальными номерами со сцены - и на старт.
- Мы к прохождению дистанций готовы, - отрапортовала семья Митрофановых из Самары. - От нас участвуют мама Татьяна, папа Алексей и 9-летний сын Никита. Трехлетний Тимофей пока в группе поддержки. Команда у нас не из робких: Никита три года занимается дзюдо, мама Таня как профессиональный военнослужащий отлично стреляет, глава семейства занимается подводной охотой. Так что не спасуем!
46 семейных команд в пылу борьбы быстро забыли о морозе и радовались всеобщему единению. Но состязания есть состязания, жюри в это время методично подсчитывало баллы, определяло победителей, готовило медали и призы. В числе самых быстрых и результативных оказалось шесть семей с детьми разных возрастных групп, и пять из них - жители Самары. Победители - самарчане Кулаковы, Тихоненко, Головы, Гридневы, Братчиковы. На них теперь и возлагается миссия одних из главных пропагандистов здорового образа жизни.
«Лыжи - наше все!»
Пока соревновались ребята 6 - 12 лет с родителями, рядом на «Чайке» на серьезные спортивные старты выходили мастера, которые выбрали для себя лыжный спорт. Судейская бригада выпускала на дистанцию участников областных соревнований в дисциплине «спринт». Множество болельщиков любовались мощными тренированными ребятами и девчатами и громко подбадривали финишеров. А на лыжню для туристов в это время вставали десятки, сотни горожан - поклонников лыжных прогулок.
- Невозможно не любить нашу прекрасную волжскую природу, активный отдых, - выразили свое настроение самарчанки Татьяна Усова и Марина Клюкина. - Сегодня с некоторым опозданием открываем лыжный сезон - 2017, но до конца зимы обязательно наверстаем упущенное. Тем более на «Чайке» рядом постоянно проходят соревнования спортсменов. Мы от них заряжаемся упорством и верностью любимым лыжам. Хочется всем сказать: не бойтесь зимой оторваться от дивана, отправляйтесь в красивейший зимний лес, он подарит и бодрость, и здоровье.
- Мы на лыжах бегаем уже лет по 60, - признались ветераны Галина Андреевна и Александр Трофимович Васильевы. - По профессии мы инженеры, но всю жизнь зимой в свободное от работы время стараемся вырваться на лыжню. Десять лет неизменно участвуем в массовых соревнованиях «Лыжня России». И сыновья наши не отстают, катаются на профессиональном уровне. Так что зимой для нашей семьи всегда прекрасная погода.
В День снега аншлаг наблюдался и на горнолыжных склонах Красной Глинки. Причем на учебных горках было настоящее столпотворение: многие хотят испытать это удовольствие полета и определиться, стоит ли сделать горные лыжи и сноуборд своими серьезными увлечениями. Кстати, на Красной Глинке плюс к первой учебной горке, самой щадящей, появилась и вторая, посложнее и поинтереснее. Какие услуги предлагает этот горнолыжный центр, читайте на следующей странице «СГ».
Палки в руки - и вперед
Снег не останавливает и любителей пеших прогулок. В том же Красноглинском районе есть отличная трасса для путешествий - дорога по Сокольим горам от лыжной базы «Чайка» до Красной Глинки. Предстоит преодолеть 13 км, но зато удовольствие получите по полной программе, включая обзор дальних далей с горного перевала. В воскресенье этим маршрутом шли самарские поклонники скандинавской ходьбы и были вознаграждены вдвойне, поскольку на высоте перевала заиндевелые деревья были просто сказочной красоты, а внизу простирались безбрежные и седые от инея предгорья.
Огонь, вода и чай из самовара
Всероссийский день снега, а вместе с этим и Новый год по старому стилю, и середину зимы отметили в самарском клубе зимнего плавания «Белый медведь». Отметили так, как диктуют традиции моржевания. Председатель клуба Рашид Хаметов со своими помощниками днем начал топить банную печь на открытом воздухе, потом над ней и дощатым помостом установили палатку, и в итоге к вечеру жар в «моржовой» баньке был такой, какой мало где найдешь. Оттуда, из палатки, народ выбегал и окунался в прорубь. К этому торжеству зимы, снега, ледяной воды присоединилась и журналист «СГ». Удовольствие, признаемся, такое, какого просто в бане не испытаешь.
После проруби вместе с Рашидом Хаметовым, его сыном Рустамом, с Вадимом Букаловым, Галиной Иоффе и другими «моржами» со стажем мы пили чай из самовара в натопленной кают- компании под Полевым спуском, слушали пластинки на проигрывателе 80-х годов и цитировали строки из стихов самарцев - любителей зимнего плавания: «Ликуй, зима, к себе зови, пускай пылает жар в крови!» Вадим Букалов, в последние три года исполняющий роль Деда Мороза, на правах зимнего волшебника желал всем моржового здоровья, крепости духа и счастливого купального сезона.
В минувшее воскресенье огромная армия самарцев, несмотря на 15-градусный мороз, отмечала Всемирный день снега так, как и положено: на лыжне, катках, горнолыжных склонах, на оздоровительных прогулках по лесным массивам и в… прорубях. Погода в этом году преподнесла к празднику царский подарок: редкой красоты заиндевелые деревья, легкий снежок и солнце. В этот день «Самарская газета» совершила вояж по Красноглинскому району города, где сосредоточены основные ресурсы для активного зимнего отдыха.
На спортплощадке - семейные команды
- Сегодня снежок отличный подсыпал, прямо к празднику. И мы все, конечно же, уверены, что зима - это здорово! - воодушевлял семейные команды руководитель управления развития физической культуры и массового спорта минспорта региона Дмитрий Чесалин.
Команды из Самары, малых городов и муниципальных районов губернии решили присоединиться к всероссийской акции и отметить День снега на спортивной площадке лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий. В маршрутных листах семейных команд значились станции гонок на санках, метания снежков и веселого хоккея. На дистанции папы, мамы, их детишки и даже бабушки-дедушки вышли все как один с отличным настроением и готовностью к интересной и веселой борьбе. Подзарядились приветственными речами и ободряющими музыкальными номерами со сцены - и на старт.
- Мы к прохождению дистанций готовы, - отрапортовала семья Митрофановых из Самары. - От нас участвуют мама Татьяна, папа Алексей и 9-летний сын Никита. Трехлетний Тимофей пока в группе поддержки. Команда у нас не из робких: Никита три года занимается дзюдо, мама Таня как профессиональный военнослужащий отлично стреляет, глава семейства занимается подводной охотой. Так что не спасуем!
46 семейных команд в пылу борьбы быстро забыли о морозе и радовались всеобщему единению. Но состязания есть состязания, жюри в это время методично подсчитывало баллы, определяло победителей, готовило медали и призы. В числе самых быстрых и результативных оказалось шесть семей с детьми разных возрастных групп, и пять из них - жители Самары. Победители - самарчане Кулаковы, Тихоненко, Головы, Гридневы, Братчиковы. На них теперь и возлагается миссия одних из главных пропагандистов здорового образа жизни.
«Лыжи - наше все!»
Пока соревновались ребята 6 - 12 лет с родителями, рядом на «Чайке» на серьезные спортивные старты выходили мастера, которые выбрали для себя лыжный спорт. Судейская бригада выпускала на дистанцию участников областных соревнований в дисциплине «спринт». Множество болельщиков любовались мощными тренированными ребятами и девчатами и громко подбадривали финишеров. А на лыжню для туристов в это время вставали десятки, сотни горожан - поклонников лыжных прогулок.
- Невозможно не любить нашу прекрасную волжскую природу, активный отдых, - выразили свое настроение самарчанки Татьяна Усова и Марина Клюкина. - Сегодня с некоторым опозданием открываем лыжный сезон - 2017, но до конца зимы обязательно наверстаем упущенное. Тем более на «Чайке» рядом постоянно проходят соревнования спортсменов. Мы от них заряжаемся упорством и верностью любимым лыжам. Хочется всем сказать: не бойтесь зимой оторваться от дивана, отправляйтесь в красивейший зимний лес, он подарит и бодрость, и здоровье.
- Мы на лыжах бегаем уже лет по 60, - признались ветераны Галина Андреевна и Александр Трофимович Васильевы. - По профессии мы инженеры, но всю жизнь зимой в свободное от работы время стараемся вырваться на лыжню. Десять лет неизменно участвуем в массовых соревнованиях «Лыжня России». И сыновья наши не отстают, катаются на профессиональном уровне. Так что зимой для нашей семьи всегда прекрасная погода.
В День снега аншлаг наблюдался и на горнолыжных склонах Красной Глинки. Причем на учебных горках было настоящее столпотворение: многие хотят испытать это удовольствие полета и определиться, стоит ли сделать горные лыжи и сноуборд своими серьезными увлечениями. Кстати, на Красной Глинке плюс к первой учебной горке, самой щадящей, появилась и вторая, посложнее и поинтереснее. Какие услуги предлагает этот горнолыжный центр, читайте на следующей странице «СГ».
Палки в руки - и вперед
Снег не останавливает и любителей пеших прогулок. В том же Красноглинском районе есть отличная трасса для путешествий - дорога по Сокольим горам от лыжной базы «Чайка» до Красной Глинки. Предстоит преодолеть 13 км, но зато удовольствие получите по полной программе, включая обзор дальних далей с горного перевала. В воскресенье этим маршрутом шли самарские поклонники скандинавской ходьбы и были вознаграждены вдвойне, поскольку на высоте перевала заиндевелые деревья были просто сказочной красоты, а внизу простирались безбрежные и седые от инея предгорья.
Огонь, вода и чай из самовара
Всероссийский день снега, а вместе с этим и Новый год по старому стилю, и середину зимы отметили в самарском клубе зимнего плавания «Белый медведь». Отметили так, как диктуют традиции моржевания. Председатель клуба Рашид Хаметов со своими помощниками днем начал топить банную печь на открытом воздухе, потом над ней и дощатым помостом установили палатку, и в итоге к вечеру жар в «моржовой» баньке был такой, какой мало где найдешь. Оттуда, из палатки, народ выбегал и окунался в прорубь. К этому торжеству зимы, снега, ледяной воды присоединилась и журналист «СГ». Удовольствие, признаемся, такое, какого просто в бане не испытаешь.
После проруби вместе с Рашидом Хаметовым, его сыном Рустамом, с Вадимом Букаловым, Галиной Иоффе и другими «моржами» со стажем мы пили чай из самовара в натопленной кают- компании под Полевым спуском, слушали пластинки на проигрывателе 80-х годов и цитировали строки из стихов самарцев - любителей зимнего плавания: «Ликуй, зима, к себе зови, пускай пылает жар в крови!» Вадим Букалов, в последние три года исполняющий роль Деда Мороза, на правах зимнего волшебника желал всем моржового здоровья, крепости духа и счастливого купального сезона.
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