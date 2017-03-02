Власти продолжают разъяснять новый порядок начисления социальных выплат в регионе

Пособие по бедности выросло в три разаМинистерство, проведя анализ льготополучателей, отмечает: сегодня около 90% получающих пособие по бедности - это родители с детьми, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, а не пенсионеры, инвалиды, как мы привыкли считать. Именно «семейная» категория граждан дает наибольший прирост в число бедных: финансовая нагрузка на работающих растет все больше, а дети требуют повышенных расходов.До сих пор пособие по бедности было мизерным - 150 рублей. Теперь же, с 1 марта, оно увеличено более чем втрое и составит 500 рублей. Обращаем внимание, что социальное пособие назначается на соответствующие категории: на пенсионеров, инвалидов, детей. Таким образом, трудоспособные родители в категорию получателей социального пособия не входят.На эту меру социальной поддержки областное правительство первоначально выделило из бюджета 100 млн рублей. Но принимается решение увеличить сумму еще на 200 миллионов, поскольку число признанных бедными растет. К примеру, в декабре 2016 года пособие в губернии получали 45-46 тыс. граждан, а сейчас, по информации министерства, подали о себе сведения уже более 52 тыс. граждан, претендующих на выплату. Этот рост за такой короткий промежуток времени говорит о том, что мера поддержки в 500 рублей на человека действительно ощутимая. Раньше гражданам не хотелось собирать справки ради 150 рублей, и это не удивляет.С 1 марта будут проиндексированы выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, а также увеличится сумма вознаграждения приемному родителю. Выплаты не индексировались с 2014 года, а ведь приемные родители взяли на себя часть государственных полномочий по поддержке детей, траты их растут, и власть понимает, что нужна помощь. Если прежде выплата на содержание ребенка в приемных и опекаемых семьях составляла 6 844 рубля, то с 1 марта она возрастает до 7 179 рублей. Если вознаграждение родителю было 3 359 рублей, то с 1 марта оно составит 3 529 рублей.Еще новшество: приемные семьи с тремя и более детьми теперь приравниваются к многодетным и, как следствие, получают право на ежемесячные выплаты на проезд, питание в школе, а также компенсацию за жилищные услуги. Раньше считали только родных детей, теперь всех. Сейчас министерство работает над выверкой данных о таких семьях, чтобы они начали пользоваться новыми льготами.Все дети-сироты региона к окончанию школы будут получать единовременную выплату 5 тыс. рублей. Эта поддержка также идет из областного бюджета.С 1 марта вступают в силу поправки в закон, согласно которым приостанавливаются ежемесячные поощрительные выплаты работающим ветеранам труда и неработающим, но получающим пенсию более 19,5 тыс. рублей.До сих пор ветеранам труда Самарской области и ветеранам труда РФ предоставлялась ежемесячная денежная выплата независимо от их дохода и факта трудовой деятельности на данный момент. Как поощрение за многолетний труд.- Но в ситуации, когда 19 процентов населения губернии уже находится за чертой бедности, у бюджета нет возможности тратить деньги на поощрительные надбавки. Мы стремимся в первую очередь помогать тем, кому это остро необходимо, - подчеркивает Марина Антимонова.Таким образом, после 1 марта к части ветеранов прежняя надбавка не придет. Но, подчеркивает министр, работающим ветеранам труда Самарской области выплата будет продолжена, как только они прекратят трудовую деятельность. Что касается неработающих ветеранов, чья пенсия выше 19,5 тыс. рублей, ситуация сейчас анализируется, поскольку ветераны реагируют на решение весьма болезненно. Так, выясняется вопрос по пенсиям ветеранов силовых ведомств, по работающим ветеранам, не достигшим пенсионного возраста. Ведь статус «ветеран труда» может получить и гражданин, еще не достигший пенсионного возраста. Самая непростая ситуация - с тружениками тыла, которые, как правило, имеют пенсию выше 19,5 тыс. рублей. Их в губернии около 30 тыс. человек. Как выяснилось, большинство из них имеют другие виды соцподдержки, за исключением примерно тысячи человек, имеющих только неплохую пенсию, и больше никаких иных льгот. Сейчас рассматривается вопрос по помощи им в оплате жилищно-коммунальных услуг. Тема находится в стадии проработки.Все высвобождающиеся денежные средства будут направлены на поддержку наиболее нуждающихся категорий малообеспеченных граждан.