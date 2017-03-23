Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок
Самара готовится к мировому футбольному первенству, а гостей положено встречать чистотой и порядком. Город старается формировать достойную, привлекательную среду, занимаясь в том числе и вывесками, рекламными конструкциями, как расположенными на зданиях, так и стоящими отдельно.
Прийти к единообразию при размещении вывесок в городе призывают глава Самары Олег Фурсов, управление главного архитектора. Тем более когда речь идет о гостевых маршрутах.
- Вывески, реклама, как и состояние зданий, улиц, тротуаров, площадей, должны создавать единую архитектурно-художественную среду, - подчеркивает главный архитектор города Алексей Самарцев. - Щиты, баннеры на зданиях не должны вступать в диссонанс с фасадом. Для этого и существуют нормы, которые диктуются Правилами благоустройства Самары и введенными регламентами. Там все расписано: где и как должны размещаться вывески, каковы требования к их внешнему виду и содержанию. Мы хотели бы, чтобы собственники зданий, представители бизнеса, рекламирующие свою продукцию, соблюдали эти правила и этим помогали созданию в городе единого информационно-эстетического пространства.
Поможем и себе, и городу
На днях в управлении главного архитектора обсуждали вопрос, какими способами можно подвигнуть бизнес на соблюдение регламентов для вывесок и рекламных конструкций. Алексей Самарцев отметил, что в городе появляется все больше предпринимателей, неравнодушных к общегородским проблемам. Несколько фирм - разработчиков рекламы уже приходили в управление со своими эскизами, строго соответствующими регламентам. Советовались, вносили предложения. Примером может служить рекламно-производственная компания ООО «АБВ», которая и производит продукцию, следующую всем существующим правилам, и готова помочь коллегам.
- За прошлый год мы совершили около 500 аудиторских выездов по Самаре: делали замеры, составляли фотоотчеты рекламных вывесок, - рассказывает специалист по наружной рекламе Раиль Гарифуллин. - Если видели, что состояние той или иной рекламы недостойно, нарушает правила, эстетические каноны, направляли наши рекомендации собственникам конструкций и вывесок. Многие прислушивались, поскольку у них открывались глаза: оказывается, вывесками надо заниматься серьезно, а не абы как.
Аудит, к сожалению, показал, что пока очень большая доля рекламных конструкций существующие регламенты нарушает. Кто-то к правилам прислушивается - меняет параметры конструкций, демонтирует старые вывески и готовит, размещает новые. Другие игнорируют. Им рано или поздно придется пообщаться с контролирующими органами - специалистами городского комитета по наружной рекламе, районных административных комиссий. Неприятная перспектива - штрафы, хотя было бы гораздо проще сразу точно соблюсти все параметры и украсить город конструкцией, не входящей в диссонанс с окружением. А так - придется выплатить штраф, демонтировать неэстетичную вывеску, потратиться на новую, сделанную по правилам, и установить этот образец.
- Мы считаем, нашей общей целью должен быть привлекательный внешний вид городских улиц, - подчеркивает Раиль Гарифуллин. - Поэтому давайте делать все вывески легальными и тем самым минимизировать собственные расходы. Сразу сделаем все красиво и правильно - поможем и себе, и городу.
Не хватает опыта? Специалисты подскажут
Если у предпринимателей не хватает знаний, опыта, в подготовке вывесок им всегда помогут.
- Обращайтесь в наш городской комитет по наружной рекламе, - призывает его руководитель Александр Суконников. - Вас проконсультируют по поводу всех существующих правил. Именно с этого шага и надо начинать работу всем, кто собирается разместить уличные вывески или рекламные конструкции. Тогда не будет нарушений и, соответственно, дальнейших разборок, штрафных санкций, требований демонтажа.
В комитете отслеживают смысловую, эстетическую сторону вывесок. И орфографических, пунктуационных ошибок, кстати, в легальных текстах горожане и гости Самары никогда не увидят, в то время как на нелегальных вывесках ошибки встречаются часто и тем самым портят имидж города. У контролирующих организаций не до всех нарушителей пока доходят руки, но зачем же ждать контролеров, если можно и нужно посоветоваться с грамотными людьми?
Серо-бурый в полосочку - не для нас
Еще одна проблема, отметил в ходе обсуждения главный архитектор, это окраска частей здания под ту или иную вывеску. И там и сям можно видеть, как часть фасада предприниматели по своему усмотрению обновили краской, совершенно не гармонирующей с цветом здания. А ведь это тоже нарушение Правил благоустройства территории Самары.
- С этими «лоскутными одеялами» мы боремся уже давно, - отмечает Алексей Самарцев. - Если хочется, чтобы вывеска висела на обновленной стене, надо покрасить всю видимую фасадную часть, и с учетом единого цветового решения здания. Или так, или уж совсем ничего. А поскольку фасад - это общедолевая собственность, то на подобную покраску жилого дома требуется, по закону, согласие двух третей жителей, с закреплением решения в протоколе общего собрания.
Фасад должен быть един - таково правило, таково эстетическое восприятие здания. Об этом предпринимателям настойчиво напоминают и городские власти, и неравнодушные горожане, которым небезразлично, как выглядит наша Самара.
Справка «СГ»
Правоустанавливающие документы, регламентирующие внешний вид, установку рекламных конструкций и вывесок: Федеральный закон от 06.10. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление главы Самары от 10.06.2008 года «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»; постановление от 29.04.2016 года о внесении изменений в Правила благоустройства.
Статья 275 Административного кодекса РФ предусматривает штрафные санкции на юридическое лицо от 500 тысяч до 1 млн рублей за незаконное размещение рекламы. За прошлый год городские власти направили в правоохранительные органы документы по поводу 980 незаконных рекламных конструкций. Демонтаж незаконной вывески, баннера обходится собственнику в сумму до пяти тысяч рублей, демонтаж крупных конструкций - гораздо дороже.
Факт
Один из достойных примеров изготовления и размещения эстетичной, гармоничной вывески в Самаре - на здании на ул. Куйбышева, 95.
Прийти к единообразию при размещении вывесок в городе призывают глава Самары Олег Фурсов, управление главного архитектора. Тем более когда речь идет о гостевых маршрутах.
- Вывески, реклама, как и состояние зданий, улиц, тротуаров, площадей, должны создавать единую архитектурно-художественную среду, - подчеркивает главный архитектор города Алексей Самарцев. - Щиты, баннеры на зданиях не должны вступать в диссонанс с фасадом. Для этого и существуют нормы, которые диктуются Правилами благоустройства Самары и введенными регламентами. Там все расписано: где и как должны размещаться вывески, каковы требования к их внешнему виду и содержанию. Мы хотели бы, чтобы собственники зданий, представители бизнеса, рекламирующие свою продукцию, соблюдали эти правила и этим помогали созданию в городе единого информационно-эстетического пространства.
Поможем и себе, и городу
На днях в управлении главного архитектора обсуждали вопрос, какими способами можно подвигнуть бизнес на соблюдение регламентов для вывесок и рекламных конструкций. Алексей Самарцев отметил, что в городе появляется все больше предпринимателей, неравнодушных к общегородским проблемам. Несколько фирм - разработчиков рекламы уже приходили в управление со своими эскизами, строго соответствующими регламентам. Советовались, вносили предложения. Примером может служить рекламно-производственная компания ООО «АБВ», которая и производит продукцию, следующую всем существующим правилам, и готова помочь коллегам.
- За прошлый год мы совершили около 500 аудиторских выездов по Самаре: делали замеры, составляли фотоотчеты рекламных вывесок, - рассказывает специалист по наружной рекламе Раиль Гарифуллин. - Если видели, что состояние той или иной рекламы недостойно, нарушает правила, эстетические каноны, направляли наши рекомендации собственникам конструкций и вывесок. Многие прислушивались, поскольку у них открывались глаза: оказывается, вывесками надо заниматься серьезно, а не абы как.
Аудит, к сожалению, показал, что пока очень большая доля рекламных конструкций существующие регламенты нарушает. Кто-то к правилам прислушивается - меняет параметры конструкций, демонтирует старые вывески и готовит, размещает новые. Другие игнорируют. Им рано или поздно придется пообщаться с контролирующими органами - специалистами городского комитета по наружной рекламе, районных административных комиссий. Неприятная перспектива - штрафы, хотя было бы гораздо проще сразу точно соблюсти все параметры и украсить город конструкцией, не входящей в диссонанс с окружением. А так - придется выплатить штраф, демонтировать неэстетичную вывеску, потратиться на новую, сделанную по правилам, и установить этот образец.
- Мы считаем, нашей общей целью должен быть привлекательный внешний вид городских улиц, - подчеркивает Раиль Гарифуллин. - Поэтому давайте делать все вывески легальными и тем самым минимизировать собственные расходы. Сразу сделаем все красиво и правильно - поможем и себе, и городу.
Не хватает опыта? Специалисты подскажут
Если у предпринимателей не хватает знаний, опыта, в подготовке вывесок им всегда помогут.
- Обращайтесь в наш городской комитет по наружной рекламе, - призывает его руководитель Александр Суконников. - Вас проконсультируют по поводу всех существующих правил. Именно с этого шага и надо начинать работу всем, кто собирается разместить уличные вывески или рекламные конструкции. Тогда не будет нарушений и, соответственно, дальнейших разборок, штрафных санкций, требований демонтажа.
В комитете отслеживают смысловую, эстетическую сторону вывесок. И орфографических, пунктуационных ошибок, кстати, в легальных текстах горожане и гости Самары никогда не увидят, в то время как на нелегальных вывесках ошибки встречаются часто и тем самым портят имидж города. У контролирующих организаций не до всех нарушителей пока доходят руки, но зачем же ждать контролеров, если можно и нужно посоветоваться с грамотными людьми?
Серо-бурый в полосочку - не для нас
Еще одна проблема, отметил в ходе обсуждения главный архитектор, это окраска частей здания под ту или иную вывеску. И там и сям можно видеть, как часть фасада предприниматели по своему усмотрению обновили краской, совершенно не гармонирующей с цветом здания. А ведь это тоже нарушение Правил благоустройства территории Самары.
- С этими «лоскутными одеялами» мы боремся уже давно, - отмечает Алексей Самарцев. - Если хочется, чтобы вывеска висела на обновленной стене, надо покрасить всю видимую фасадную часть, и с учетом единого цветового решения здания. Или так, или уж совсем ничего. А поскольку фасад - это общедолевая собственность, то на подобную покраску жилого дома требуется, по закону, согласие двух третей жителей, с закреплением решения в протоколе общего собрания.
Фасад должен быть един - таково правило, таково эстетическое восприятие здания. Об этом предпринимателям настойчиво напоминают и городские власти, и неравнодушные горожане, которым небезразлично, как выглядит наша Самара.
Справка «СГ»
Правоустанавливающие документы, регламентирующие внешний вид, установку рекламных конструкций и вывесок: Федеральный закон от 06.10. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление главы Самары от 10.06.2008 года «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»; постановление от 29.04.2016 года о внесении изменений в Правила благоустройства.
Статья 275 Административного кодекса РФ предусматривает штрафные санкции на юридическое лицо от 500 тысяч до 1 млн рублей за незаконное размещение рекламы. За прошлый год городские власти направили в правоохранительные органы документы по поводу 980 незаконных рекламных конструкций. Демонтаж незаконной вывески, баннера обходится собственнику в сумму до пяти тысяч рублей, демонтаж крупных конструкций - гораздо дороже.
Факт
Один из достойных примеров изготовления и размещения эстетичной, гармоничной вывески в Самаре - на здании на ул. Куйбышева, 95.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
23 марта 2017
178
22 марта 2017
232
21 марта 2017
18
18 марта 2017
465
17 марта 2017
587
23 марта 2017 , 19:35
133
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
103
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
125
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
308
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
498
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
161
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5860
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5155
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3942
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3908
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
999
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1059
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
939
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...