23 марта 2017 года,
20:42
$ 57.64    62.27   Нефть 50.88 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок

Самара готовится к мировому футбольному первенству, а гостей положено встречать чистотой и порядком. Город старается формировать достойную, привлекательную среду, занимаясь в том числе и вывесками, рекламными конструкциями, как расположенными на зданиях, так и стоящими отдельно.
Прийти к единообразию при размещении вывесок в городе призывают глава Самары Олег Фурсов, управление главного архитектора. Тем более когда речь идет о гостевых маршрутах.

- Вывески, реклама, как и состояние зданий, улиц, тротуаров, площадей, должны создавать единую архитектурно-художественную среду, - подчеркивает главный архитектор города Алексей Самарцев. - Щиты, баннеры на зданиях не должны вступать в диссонанс с фасадом. Для этого и существуют нормы, которые диктуются Правилами благоустройства Самары и введенными регламентами. Там все расписано: где и как должны размещаться вывески, каковы требования к их внешнему виду и содержанию. Мы хотели бы, чтобы собственники зданий, представители бизнеса, рекламирующие свою продукцию, соблюдали эти правила и этим помогали созданию в городе единого информационно-эстетического пространства.

Поможем и себе, и городу

На днях в управлении главного архитектора обсуждали вопрос, какими способами можно подвигнуть бизнес на соблюдение регламентов для вывесок и рекламных конструкций. Алексей Самарцев отметил, что в городе появляется все больше предпринимателей, неравнодушных к общегородским проблемам. Несколько фирм - разработчиков рекламы уже приходили в управление со своими эскизами, строго соответствующими регламентам. Советовались, вносили предложения. Примером может служить рекламно-производственная компания ООО «АБВ», которая и производит продукцию, следующую всем существующим правилам, и готова помочь коллегам.

- За прошлый год мы совершили около 500 аудиторских выездов по Самаре: делали замеры, составляли фотоотчеты рекламных вывесок, - рассказывает специалист по наружной рекламе Раиль Гарифуллин. - Если видели, что состояние той или иной рекламы недостойно, нарушает правила, эстетические каноны, направляли наши рекомендации собственникам конструкций и вывесок. Многие прислушивались, поскольку у них открывались глаза: оказывается, вывесками надо заниматься серьезно, а не абы как.

Аудит, к сожалению, показал, что пока очень большая доля рекламных конструкций существующие регламенты нарушает. Кто-то к правилам прислушивается - меняет параметры конструкций, демонтирует старые вывески и готовит, размещает новые. Другие игнорируют. Им рано или поздно придется пообщаться с контролирующими органами - специалистами городского комитета по наружной рекламе, районных административных комиссий. Неприятная перспектива - штрафы, хотя было бы гораздо проще сразу точно соблюсти все параметры и украсить город конструкцией, не входящей в диссонанс с окружением. А так - придется выплатить штраф, демонтировать неэстетичную вывеску, потратиться на новую, сделанную по правилам, и установить этот образец.

- Мы считаем, нашей общей целью должен быть привлекательный внешний вид городских улиц, - подчеркивает Раиль Гарифуллин. - Поэтому давайте делать все вывески легальными и тем самым минимизировать собственные расходы. Сразу сделаем все красиво и правильно - поможем и себе, и городу.

Не хватает опыта? Специалисты подскажут

Если у предпринимателей не хватает знаний, опыта, в подготовке вывесок им всегда помогут.

- Обращайтесь в наш городской комитет по наружной рекламе, - призывает его руководитель Александр Суконников. - Вас проконсультируют по поводу всех существующих правил. Именно с этого шага и надо начинать работу всем, кто собирается разместить уличные вывески или рекламные конструкции. Тогда не будет нарушений и, соответственно, дальнейших разборок, штрафных санкций, требований демонтажа.

В комитете отслеживают смысловую, эстетическую сторону вывесок. И орфографических, пунктуационных ошибок, кстати, в легальных текстах горожане и гости Самары никогда не увидят, в то время как на нелегальных вывесках ошибки встречаются часто и тем самым портят имидж города. У контролирующих организаций не до всех нарушителей пока доходят руки, но зачем же ждать контролеров, если можно и нужно посоветоваться с грамотными людьми?

Серо-бурый в полосочку - не для нас

Еще одна проблема, отметил в ходе обсуждения главный архитектор, это окраска частей здания под ту или иную вывеску. И там и сям можно видеть, как часть фасада предприниматели по своему усмотрению обновили краской, совершенно не гармонирующей с цветом здания. А ведь это тоже нарушение Правил благоустройства территории Самары.

- С этими «лоскутными одеялами» мы боремся уже давно, - отмечает Алексей Самарцев. - Если хочется, чтобы вывеска висела на обновленной стене, надо покрасить всю видимую фасадную часть, и с учетом единого цветового решения здания. Или так, или уж совсем ничего. А поскольку фасад - это общедолевая собственность, то на подобную покраску жилого дома требуется, по закону, согласие двух третей жителей, с закреплением решения в протоколе общего собрания.

Фасад должен быть един - таково правило, таково эстетическое восприятие здания. Об этом предпринимателям настойчиво напоминают и городские власти, и неравнодушные горожане, которым небезразлично, как выглядит наша Самара.

Справка  «СГ»

Правоустанавливающие документы, регламентирующие внешний вид, установку рекламных конструкций и вывесок: Федеральный закон от 06.10. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление главы Самары от 10.06.2008 года «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»; постановление от 29.04.2016 года о внесении изменений в Правила благоустройства.

Статья 275 Административного кодекса РФ предусматривает штрафные санкции на юридическое лицо от 500 тысяч до 1 млн рублей за незаконное размещение рекламы. За прошлый год городские власти направили в правоохранительные органы документы по поводу 980 незаконных рекламных конструкций. Демонтаж незаконной вывески, баннера обходится собственнику в сумму до пяти тысяч рублей, демонтаж крупных конструкций - гораздо дороже.

Факт
Один из достойных примеров изготовления и размещения эстетичной, гармоничной вывески в Самаре - на здании на ул. Куйбышева, 95.
Дата: 23 марта 2017 , 11:54
161
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Повара Самары ищут лучшие рецепты, готовясь встречать гостей ЧМ-2018
23 марта 2017
178
Повара Самары ищут лучшие рецепты, готовясь встречать гостей ЧМ-2018
Продолжается реализация городской программы «Пожарная безопасность Самары»
23 марта 2017
119
Продолжается реализация городской программы «Пожарная безопасность Самары»
Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок
23 марта 2017
161
Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок
Музей Эльдара Рязанова могут открыть в Самаре уже к концу года
22 марта 2017
232
Музей Эльдара Рязанова могут открыть в Самаре уже к концу года
Больницу имени Семашко обновляют к 75-летнему юбилею
21 марта 2017
18
Больницу имени Семашко обновляют к 75-летнему юбилею
Самарцы смогут рассказать о проблемах своего района с помощью мобильного приложения «Моя Самара»
18 марта 2017
608
Самарцы смогут рассказать о проблемах своего района с помощью мобильного приложения «Моя Самара»
В Самаре состоялось заседание регионального Совета ректоров вузов
18 марта 2017
465
В Самаре состоялось заседание регионального Совета ректоров вузов
В Самаре капитально отремонтируют Дворец культуры на площади Кирова
17 марта 2017
587
В Самаре капитально отремонтируют Дворец культуры на площади Кирова
В Самаре состоялась передача средств, собранных в рамках благотворительного аукциона «Подари надежду»
16 марта 2017
329
В Самаре состоялась передача средств, собранных в рамках благотворительного аукциона «Подари надежду»
Лента новостей
23 марта 2017 , 19:35
133
В Самаре пройдет акция в защиту животных
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
103
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В Самаре можно будет бесплатно посмотреть фильмы Тарковского и Бергмана
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
125
Театр «Самарская площадь» приглашает желающих на показ юбилейного спектакля
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
308
30-летний житель Самарской области после ссоры с тещей повредил две иномарки
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
498
В Самарской области задержаны подозреваемые, похитившие мужчину и требовавшие выкуп в 14 млн рублей
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
161
В Самаре разыскивается водитель, сбивший на улице Фасадной мужчину
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5860
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
5155
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3942
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3908
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
999
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
1059
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
939
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
20-летний житель Самарской области готовил теракт
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.