Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок

Прийти к единообразию при размещении вывесок в городе призывают глава Самары Олег Фурсов, управление главного архитектора. Тем более когда речь идет о гостевых маршрутах.- Вывески, реклама, как и состояние зданий, улиц, тротуаров, площадей, должны создавать единую архитектурно-художественную среду, - подчеркивает главный архитектор города Алексей Самарцев. - Щиты, баннеры на зданиях не должны вступать в диссонанс с фасадом. Для этого и существуют нормы, которые диктуются Правилами благоустройства Самары и введенными регламентами. Там все расписано: где и как должны размещаться вывески, каковы требования к их внешнему виду и содержанию. Мы хотели бы, чтобы собственники зданий, представители бизнеса, рекламирующие свою продукцию, соблюдали эти правила и этим помогали созданию в городе единого информационно-эстетического пространства.На днях в управлении главного архитектора обсуждали вопрос, какими способами можно подвигнуть бизнес на соблюдение регламентов для вывесок и рекламных конструкций. Алексей Самарцев отметил, что в городе появляется все больше предпринимателей, неравнодушных к общегородским проблемам. Несколько фирм - разработчиков рекламы уже приходили в управление со своими эскизами, строго соответствующими регламентам. Советовались, вносили предложения. Примером может служить рекламно-производственная компания ООО «АБВ», которая и производит продукцию, следующую всем существующим правилам, и готова помочь коллегам.- За прошлый год мы совершили около 500 аудиторских выездов по Самаре: делали замеры, составляли фотоотчеты рекламных вывесок, - рассказывает специалист по наружной рекламе Раиль Гарифуллин. - Если видели, что состояние той или иной рекламы недостойно, нарушает правила, эстетические каноны, направляли наши рекомендации собственникам конструкций и вывесок. Многие прислушивались, поскольку у них открывались глаза: оказывается, вывесками надо заниматься серьезно, а не абы как.Аудит, к сожалению, показал, что пока очень большая доля рекламных конструкций существующие регламенты нарушает. Кто-то к правилам прислушивается - меняет параметры конструкций, демонтирует старые вывески и готовит, размещает новые. Другие игнорируют. Им рано или поздно придется пообщаться с контролирующими органами - специалистами городского комитета по наружной рекламе, районных административных комиссий. Неприятная перспектива - штрафы, хотя было бы гораздо проще сразу точно соблюсти все параметры и украсить город конструкцией, не входящей в диссонанс с окружением. А так - придется выплатить штраф, демонтировать неэстетичную вывеску, потратиться на новую, сделанную по правилам, и установить этот образец.- Мы считаем, нашей общей целью должен быть привлекательный внешний вид городских улиц, - подчеркивает Раиль Гарифуллин. - Поэтому давайте делать все вывески легальными и тем самым минимизировать собственные расходы. Сразу сделаем все красиво и правильно - поможем и себе, и городу.Если у предпринимателей не хватает знаний, опыта, в подготовке вывесок им всегда помогут.- Обращайтесь в наш городской комитет по наружной рекламе, - призывает его руководитель Александр Суконников. - Вас проконсультируют по поводу всех существующих правил. Именно с этого шага и надо начинать работу всем, кто собирается разместить уличные вывески или рекламные конструкции. Тогда не будет нарушений и, соответственно, дальнейших разборок, штрафных санкций, требований демонтажа.В комитете отслеживают смысловую, эстетическую сторону вывесок. И орфографических, пунктуационных ошибок, кстати, в легальных текстах горожане и гости Самары никогда не увидят, в то время как на нелегальных вывесках ошибки встречаются часто и тем самым портят имидж города. У контролирующих организаций не до всех нарушителей пока доходят руки, но зачем же ждать контролеров, если можно и нужно посоветоваться с грамотными людьми?Еще одна проблема, отметил в ходе обсуждения главный архитектор, это окраска частей здания под ту или иную вывеску. И там и сям можно видеть, как часть фасада предприниматели по своему усмотрению обновили краской, совершенно не гармонирующей с цветом здания. А ведь это тоже нарушение Правил благоустройства территории Самары.- С этими «лоскутными одеялами» мы боремся уже давно, - отмечает Алексей Самарцев. - Если хочется, чтобы вывеска висела на обновленной стене, надо покрасить всю видимую фасадную часть, и с учетом единого цветового решения здания. Или так, или уж совсем ничего. А поскольку фасад - это общедолевая собственность, то на подобную покраску жилого дома требуется, по закону, согласие двух третей жителей, с закреплением решения в протоколе общего собрания.Фасад должен быть един - таково правило, таково эстетическое восприятие здания. Об этом предпринимателям настойчиво напоминают и городские власти, и неравнодушные горожане, которым небезразлично, как выглядит наша Самара.Правоустанавливающие документы, регламентирующие внешний вид, установку рекламных конструкций и вывесок: Федеральный закон от 06.10. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление главы Самары от 10.06.2008 года «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»; постановление от 29.04.2016 года о внесении изменений в Правила благоустройства.Статья 275 Административного кодекса РФ предусматривает штрафные санкции на юридическое лицо от 500 тысяч до 1 млн рублей за незаконное размещение рекламы. За прошлый год городские власти направили в правоохранительные органы документы по поводу 980 незаконных рекламных конструкций. Демонтаж незаконной вывески, баннера обходится собственнику в сумму до пяти тысяч рублей, демонтаж крупных конструкций - гораздо дороже.Один из достойных примеров изготовления и размещения эстетичной, гармоничной вывески в Самаре - на здании на ул. Куйбышева, 95.