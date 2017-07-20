Вид на Самару с Эрьке-Пандо. Отправляемся в села Рождественской поймы
В преддверии выходных дней «Самарская газета» советует горожанам побывать на волжском правобережье, на Сидоровых и Шелехметских горах. Они возвышаются над обширной Рождественской поймой. Первая горная гряда лежит на северо-востоке от села Торновое, вторая - на юго-западе. Удобство маршрута в том, что на правобережье из Самары до Рождествено в течение дня ходит несколько пассажирских «омиков», работают речное такси (с Ульяновского спуска) и паромная переправа для автомобилей (со спуска Шмидта). Так что можно выбрать любой удобный для вас способ передвижения. Либо на своей машине, либо на велосипеде, либо пешком - для хорошей бодрящей тренировки.
Чтобы путешествие было познавательным, советуем взять в дорогу карту Самарской луки, которую подготовил большой знаток здешней природы, истории и топонимики Юрий Рощевский. Это кладезь интереснейшей и, что самое главное, очень точной, научно выверенной информации. Юрий Константинович был одним из организаторов национального парка «Самарская Лука», сотрудничал с Жигулевским заповедником и давно занимается исторической топонимикой, этнографией этих мест.
Держим путь в Торновое...
Из Рождествено едем через поля и перелески к селу Торновое. Там Рождественская пойма упирается в горную гряду. И оттуда-то, сверху, с вершины Эрьке-Пандо, наша Самара видна как на ладони во всей своей красе. А вокруг - море июльских цветов, пение птиц, неторопливая размеренность сельской жизни, спокойствие и первозданность.
Эта местность интересна не только красотой пейзажей. Здесь археологи обнаружили несколько булгарских курганов VII - VIII веков, городище III - V веков. Наши далекие предки не зря облюбовали эти места. И в стратегическом плане они удобны, и почва в пойме отличается плодородием. А вот село Торновое, подсказывают архивы, было основано не позднее 1639 года, как и другие поселения Рождественской волости.
- Изначально это было село мордвы мокша, - рассказывают местные жители. - Причем до сих пор наши старики сохраняют остатки древних языческих обрядов. Бабушки и сегодня на Троицу украшают оконные ставни, только не березовыми, а кленовыми ветвями. И в засуху уходят к какому-то особому месту, которое не разглашают, где совершают обряд вызывания дождя. Кто-то из них поклоняется клену, кто-то иве, вязу, дубу. Вот такие у нас места, силы природы до сего дня почитаемы.
- История названия села имеет несколько версий, - дает информацию директор историко-краеведческого музея Волжского района Елена Чертова. - Либо оно пошло от терновых кустов, которые на Самарской луке произрастают в изобилии, либо от созвучного мордовского названия журавля, либо это производная от «торить дорогу». Ведь даже сейчас, в XXI веке, хорошая дорога вглубь Самарской луки здесь обрывается. Улица Советская села Торновое - уже горная грунтовка, после дождей проезжая с большим трудом. А дальше уже пошел экстремальный грунтовый путь через поле и лесные кордоны к Ширяевскому оврагу.
Что обязательно нужно посмотреть в селе Торновое? Старинные сараи-ледники, выложенные камнем и засыпанные сверху землей. Весной в них заносили и утрамбовывали снег, он не таял до самой осени. Так и хранили продукты без всяких холодильников. Таких ледников, говорят этнографы, нигде в нашей губернии больше нет. А еще обратите внимание на резные деревянные «красные» крылечки под треугольными навесами у сохранившихся здесь домов еще позапрошлого века постройки. Очень колоритно, такие раньше строили именно в селах Рождественской поймы.
Еще Торновое знаменито памятником, который установлен на одной из самых высоких горных точек над селом. Это остатки «былой советской роскоши»: массивные серп и молот.
Часть села находится на горе, улицы карабкаются ввысь, а от памятника придется спуститься вниз, чтобы ехать дальше, сначала по грунтовой дороге в село Новинки, затем по асфальтированной - в Шелехметь.
... и в Новинки с Шелехметью
- На месте нынешнего села Новинки была деревня Новокараульная, которая выполняла роль караульного поста, - рассказывает Юрий Рощевский. - Недалеко, у Шелехмети, обзор с вершин действительно выдающийся: и пойма расстилается внизу, и волжское левобережье отлично просматривается.
В Большом Шелехметском озере можно искупаться. А на пути из Шелехмети в Рождествено надо обязательно остановиться у старого Новинского бора, где есть сосны, чей ствол едва обхватят два взрослых человека. Ходят легенды, что бор высаживали в те времена, когда проезжала здесь по старинному тракту императрица Екатерина Великая.
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