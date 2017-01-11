Ветераны самарского туризма и движения авторской песни в очередной раз отправились на новогодние каникулы в горы

Организатор - Самарский клуб авторской песни им. Валерия Грушина. Поскольку костяк грушинцев составляют туристы-горники, туристы-водники, альпинисты, поклонники авторской песни, в конце 90-х годов появилась идея всем вместе встречать новогодние праздники в горной тайге, где можно обсуждать пройденные и будущие маршруты, смотреть фильмы о походах, петь и главное - отдавать большую часть суток физкультуре и спорту.В этом году многие завсегдатаи добавили себе дополнительных лыжных спусков и вечерних посиделок с песнями под гитару. Около 40 человек загодя выехали на горнолыжный курорт Банное, а через пять дней влились в основную группу в Абзаково. В новогоднюю ночь все 120 самарских путешественников сели за общие столы. Ну где, скажите, еще можно попасть на такое застолье единомышленников?- Наши поездки на Урал начинались с небольшой группы друзей - завсегдатаев Грушинских фестивалей. Но я всегда безоговорочно голосую за расширение круга счастливых людей, - рассказывает президент Самарского клуба авторской песни им. Валерия Грушина, заслуженный путешественник России Борис Кейльман. - Каждый год к нам присоединялись все новые и новые путешественники. Если это случайные люди, они не задерживаются, а вот те, кто близок по духу, кто готов привносить в наш коллектив что-то новое и интересное, - остаются с нами на многие годы. И пусть такой «бациллой счастья» заражается как можно больше людей. Многие новички в нашей команде, глядя на мэтров, впервые встают на горные лыжи, впервые совершают восхождения на горные вершины, впервые слышат многие замечательные песни.Атмосферу подобного общения очень точно подметил самарский инженер-теплоэнергетик, участник полярных экспедиций и многих водных, горных походов по стране Табрис Шарафиев:- Многие горожане сидят по домам и плачутся: доллар растет, международная обстановка напрягает... А мы на Урале не вспоминали ни доллар, ни банкиров сэкономистами. Крепили дружбу в нашем мире единомышленников, чтобы весь заряд тепла направить на решение конкретных дел на работе, дома, в нашем городе, стране. Чтобы жить честно, открыто, с пользой для общества. Этому мы учились в экспедициях, в сложных походах, где приходилось преодолевать множество трудностей.- Всегда есть выбор: или проваляться все новогодние каникулы на диване у телевизора, или провести дни с максимальной пользой в общении с замечательными людьми, - рассуждает самарец, побывавший на вершинах Эльбруса, Казбека, Аконкагуа, кандидат в мастера спорта по туризму Владимир Стригун. - В этом году наша семья выехала в Банное, а затем в Абзаково тремя поколениями: дедушка и две бабушки, дочь с зятем и трое наших маленьких внучат. Самый младший - двухлетний Ярослав - тоже, как и положено, был со своими горными лыжами и рюкзачком. А еще очень нравятся вечерние посиделки с песнями, фильмами, рассказами и воспоминаниями. И новые маршруты путешествий здесь же рождаются. В позапрошлом году спланировали майский поход на байдарках по реке Керженец - сходили большой командой. В прошлом «загадали» весенний сплав по реке Пра успешно прошли, было нас почти 50 человек.- Новогодняя лыжня - одно из самых любимых мест наших сборов, - отмечает ветеран самарского лыжного спорта, ведущий инженер завода «Экран» Виктор Кривошеев. - А еще мы не устаем поражаться природному богатству России. Тот же Урал - это же сказка! И это - рядом с нами, для нас.Самарцы - любители активного отдыха в новогодние каникулы проводили время на катках, горнолыжных склонах, на лыжне. И таких с каждым годом становится все больше. Отдых на свежем воздухе прочно «вошел в моду».Вчера на горнолыжном комплексе «Красная Глинка» был объявлен выходной. Персонал дал себе возможность отдохнуть один денек после бурных праздничных дней, когда загрузка склонов, по информации работников комплекса, оказалась «под завязку». Подъемники едва справлялись с наплывом горнолыжников всех возрастов. Сегодня комплекс работает по более щадящим «непраздничным» ценам. Пенсионерам, студентам и школьникам - скидки. Работают легкие трассы для новичков, свой опыт готовы передать опытные инструкторы.Все праздничные дни наблюдался аншлаг на лыжной базе «Чайка» в пос. Управленческий. И даже горные подъемы и спуски близ лыжной базы «Динамо», где лыжников обычно бывает поменьше, испытывали рекордный наплыв отдыхающих. Такой активности способствовали и теплая погода, и несомненная тяга горожан к физкультуре.Впервые за много последних лет в этот раз к Новому году на Волге встал лед. И в праздники лыжники уже проложили путь на правый берег, хотя спасатели такую спешку не поддерживают, предлагают пока бегать вдоль берега, поближе к суше. А в путь на правобережье в числе любителей недлинных маршрутов отправлялись и завсегдатаи знаменитой «марафонской» Лыжни политехников по склонам Жигулей. За день самые подготовленные проходят до 50 километров!