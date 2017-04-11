Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты

В преддверии Дня космонавтики в областной универсальной научной библиотеке прошла встреча в рамках регионального проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство». Старейший самарский изобретатель Вадим Пикуль - участник многих космических программ - рассказывал о своем жизненном пути самарским студентам, коллегам по обществу изобретателей и рационализаторов, читателям.



Много лет он работал главным конструктором на Куйбышевском моторостроительном заводе им. Фрунзе, главным инженером на Винтайском машиностроительном заводе. Принимал непосредственное участие в запуске космических кораблей. Испытывал двигатели ракеты, на которой поднялся в космос Юрий Гагарин. Занимался разработкой двигателей для сверхтяжелой ракеты-носителя «Н-1», которую планировалось отправить на Луну.



Вадим Пикуль - автор более 60 изобретений. Причем сфера его интересов самая разнообразная - от способов взлета двухступенчатой крылатой системы до проекта плавучей лаборатории для дрейфа во льдах Северного полюса. Инженерное сообщество отмечает: многие разработки Вадима Пикуля - дело будущего, но не потому, что они нереальны для использования в настоящем, а потому, что опережают свой век.



- Мы еще только начинаем изучать «межпланетные науки», и встречи с такими людьми, стоявшими у истоков освоения космоса, нам очень нужны, - отметил один из участников встречи - первокурсник факультета ракетно-космической техники Самарского университета Артем Гуренков. - Я пришел в университет с намерением заниматься авиационным и космическим проектированием. Изобретений пока нет, но буду к этому стремиться, потому что техника нравится однозначно. А сегодня как раз мы увидели человека, который горит новыми идеями даже в своем возрасте под 90.



Именно о технических идеях рассказывал ветеран на этой встрече.



- Так что дерзайте, пробуйте, ошибайтесь, исправляйтесь и идите дальше вперед, чтобы наше Отечество не отставало от передовых рубежей науки и практики, - напутствовал молодежь старейший изобретатель.



Вадим Николаевич Пикуль родился в Москве.



• В 1941-м его родители вместе с другими семьями конструкторов 24-го завода им. Фрунзе были эвакуированы в Куйбышев.

• В 1946 году окончил Куйбышевский авиационный институт, одновременно учился и работал на заводе №24. Трудился начальником испытательного стенда, заместителем главного инженера по производству ракетных двигателей, главным инженером, главным конструктором. Из-под его пера вышли в свет книги «Живая история «Моторостроителя», «Эпоха двигателей» и другие.

• В 2003 году он возглавил группу увековечения памяти защитников Отечества Кировского района. И сегодня этот беспокойный человек очень почтенного возраста работает над рукописями об истории своего трудового коллектива, является членом литературного объединения «Парнас» и клуба любителей астрономии «Алькор».