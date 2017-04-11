11 апреля 2017 года,
18:26
$ 57.39    60.75   Нефть 56.06 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты

В преддверии Дня космонавтики в областной универсальной научной библиотеке прошла встреча в рамках регионального проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство». Старейший самарский изобретатель Вадим Пикуль - участник многих космических программ - рассказывал о своем жизненном пути самарским студентам, коллегам по обществу изобретателей и рационализаторов, читателям.

Много лет он работал главным конструктором на Куйбышевском моторостроительном заводе им. Фрунзе, главным инженером на Винтайском машиностроительном заводе. Принимал непосредственное участие в запуске космических кораблей. Испытывал двигатели ракеты, на которой поднялся в космос Юрий Гагарин. Занимался разработкой двигателей для сверхтяжелой ракеты-носителя «Н-1», которую планировалось отправить на Луну.

Вадим Пикуль - автор более 60 изобретений. Причем сфера его интересов самая разнообразная - от способов взлета двухступенчатой крылатой системы до проекта плавучей лаборатории для дрейфа во льдах Северного полюса. Инженерное сообщество отмечает: многие разработки Вадима Пикуля - дело будущего, но не потому, что они нереальны для использования в настоящем, а потому, что опережают свой век.

- Мы еще только начинаем изучать «межпланетные науки», и встречи с такими людьми, стоявшими у истоков освоения космоса, нам очень нужны, - отметил один из участников встречи - первокурсник факультета ракетно-космической техники Самарского университета Артем Гуренков. - Я пришел в университет с намерением заниматься авиационным и космическим проектированием. Изобретений пока нет, но буду к этому стремиться, потому что техника нравится однозначно. А сегодня как раз мы увидели человека, который горит новыми идеями даже в своем возрасте под 90.

Именно о технических идеях рассказывал ветеран на этой встрече.

- Так что дерзайте, пробуйте, ошибайтесь, исправляйтесь и идите дальше вперед, чтобы наше Отечество не отставало от передовых рубежей науки и практики, - напутствовал молодежь старейший изобретатель. 

Вадим Николаевич Пикуль родился в Москве.

• В 1941-м его родители вместе с другими семьями конструкторов 24-го завода им. Фрунзе были эвакуированы в Куйбышев.
• В 1946 году окончил Куйбышевский авиационный институт, одновременно учился и работал на заводе №24. Трудился начальником испытательного стенда, заместителем главного инженера по производству ракетных двигателей, главным инженером, главным конструктором. Из-под его пера вышли в свет книги «Живая история «Моторостроителя», «Эпоха двигателей» и другие.
• В 2003 году он возглавил группу увековечения памяти защитников Отечества Кировского района. И сегодня этот беспокойный человек очень почтенного возраста работает над рукописями об истории своего трудового коллектива, является членом литературного объединения «Парнас» и клуба любителей астрономии «Алькор».
Дата: 11 апреля 2017 , 11:16
135
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты
11 апреля 2017
135
Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты
В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
6 апреля 2017
362
В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
В «Самарской газете» специалисты рассказали о пользе диспансеризации
6 апреля 2017
374
В «Самарской газете» специалисты рассказали о пользе диспансеризации
Жителям Самары рассказали о «Самарской газете» времен Максима Горького
6 апреля 2017
334
Жителям Самары рассказали о «Самарской газете» времен Максима Горького
В самарском кардиоцентре появилась мемориальная доска Виктору Полякову
6 апреля 2017
165
В самарском кардиоцентре появилась мемориальная доска Виктору Полякову
В преддверии паводка в Самаре проверили качество воды
4 апреля 2017
350
В преддверии паводка в Самаре проверили качество воды
Состоялся гала-концерт областного фестиваля искусств «Единство»
4 апреля 2017
392
Состоялся гала-концерт областного фестиваля искусств «Единство»
От Сокольих гор до горы Лепешка
1 апреля 2017
668
От Сокольих гор до горы Лепешка
Самарские рыбаки голосуют за разумные поправки в закон
30 марта 2017
483
Самарские рыбаки голосуют за разумные поправки в закон
Лента новостей
11 апреля 2017 , 17:35
78
Этим летом в Самарской области дети будут отдыхать в 701 лагере
Такие данные были озвучены на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской...
11 апреля 2017 , 16:56
82
В Самарской области продлен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
11 апреля 2017 , 16:28
462
Новым мэром Тольятти стал Сергей Анташев
Сегодня на пленарном заседании Тольяттинской городской думы стало известно имя нового мэра города.
11 апреля 2017 , 16:01
137
В Самаре уровень подъема воды в паводок останется на отметке прошлого года
Список зон в Самаре, где существует риск подтопления, будет составлен после 15 апреля.
11 апреля 2017 , 15:44
157
В Самаре под колесами грузовика погиб пенсионер
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня, 11 апреля, в первом часу дня на...
11 апреля 2017 , 15:41
110
Новокуйбышевский театр «Грань» увеличит свою площадку
Как сообщает его художественный руководитель Денис Бокурадзе со ссылкой на департамент...
11 апреля 2017 , 15:39
124
В Самарской области спасатели два километра несли до "скорой" рыбака, сломавшего ногу
Инцидент произошел 10 апреля на реке Уса рядом с селом Губино в Сызранском районе.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4792
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4630
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
4512
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3397
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
599
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
972
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
743
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
764
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.