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В школе искусств «Радуга» создали молодежное креативное бюро

Год назад в Самаре на базе детской школы искусств №8 «Радуга» появилось необычное объединение - молодежное креативное бюро (МКБ).

Юные художники на волонтерских началах разрабатывают и изготовляют логотипы, принты, баннеры с социальной рекламой и праздничным оформлением, граффити, проводят акции, выставки, шоу. При этом одна из их задач - это продвижение символики и имиджа Самары. В том числе для участников и гостей предстоящего мирового футбольного первенства.

Как пояснила заместитель директора школы по научно-методической работе Ирина Харитонова, молодежное креативное бюро - это городской инновационный образовательный проект, который реализовывался в 2016 году. Сейчас он набрал обороты и продолжает работать, расширяться и генерировать идеи.

Коллектив МКБ - школьники, выпускники и педагоги «Радуги». Среди них художники, вокалисты, хореографы, дизайнеры, мультипликаторы - люди творческие, креативные. И бюро, по словам руководителя проекта Ирины Харитоновой, - это возможность для ребят пробовать силы, реализовываться, в нужной плоскости применять свои способности, энергию, на практике познавать прелесть и сложность будущей профессии, помогать другим и приносить пользу.

На пользу Самаре и жителям

За прошлый год ребята волонтерского художественного движения провели множество акций вместе с общественной экологической организацией «Зеленая волна», другими школами искусств, училищем культуры. Создали и выложили в Интернет обучающие мастер-классы. Например, по созданию принтов - изображений, наносимых на ткань, бумагу, пластик и другие типы материалов. Делают ребята и социальные ролики. Два из них, снятые как мультфильм, доступно и интересно учат вести себя на стадионе, быть терпимым, гостеприимным и принимать людей с ограниченными возможностями на равных.

Приобщают они к творчеству ребят не только из Самары, но и из других городов. Флешмоб в сети Интернет «Я рисую каждый день» привлек любителей живописи и графики всех возрастов. Мероприятие о русских народных традициях и играх в рамках летнего языкового лагеря покорило ребят - участников смены из Англии, Италии, Польши, Мозамбика и еще больше сблизило их с Самарой и нашей молодежью.

Уже не первый год ребята занимаются выявлением, разработкой и пропагандой символов Самары среди горожан, туристов. Начинали с изображения знаковых брендов на зонтиках, майках. Сейчас это не только огромное количество типовых вариантов, но и возможность индивидуальных предложений.

В рамках МКБ существует театр моды «Акцент», на выступлениях которого можно наглядно увидеть интересные решения по использованию самарских брендов в одежде.

Для реализации

В сентябре прошлого года юные фотографы и художники вместе с педагогом Дарьей Волковой приняли участие в проекте «Том Сойер Фест» и даже создали новый арт-объект - фотопанно на стене старинного дома по адресу: ул. Галактионовская, 91.

Сейчас они работают над идеей установки в парке имени 50-летия Октября уникальных лавочек, напоминающих об особом периоде в истории страны - Октябрьской революции. Ведь в этом году отмечается 100-летие этого события.

- Нам хочется, чтобы созданный арт-объект не только напоминал об определенной эпохе, но и приносил реальную пользу: был удобным, практичным, - отметила Ирина Харитонова. - Поэтому взялись за скамейки.

Один из элементов признания: к ребятам из креативного бюро обращаются различные образовательные учреждения, общественные организации с просьбой разработать эмблемы, символы, баннеры, дипломы, грамоты, одежду, подготовить благотворительные и иные акции.
Дата: 2 марта 2017 , 15:43
162
Автор текста: Ирина Кондратьева
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