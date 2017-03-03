В школе №12 представили наиболее успешные проекты в сфере образования

Не один год в самарских детских садах разрабатывают и внедряют новые технологии, которые имеют значение для развития системы дошкольного образования. На днях в школе №12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова впервые прошел форум с презентацией успешных инициатив.



Как рассказала «СГ» заместитель руководителя департамента образования Наталия Кудрявцева, в настоящее время в Самаре на базе 43 дошкольных учреждений существуют городские проектные площадки. И у каждой актуальная тема: поддержка талантливых ребят, экологическое, трудовое, патриотическое воспитание и другие.



- Это не простая работа, это научно-методический труд, в котором участвует весь коллектив, - отметила Наталия Кудрявцева. - С каждым годом количество проектных площадок увеличивается. В 2016-м их было 32, а в нынешнем - уже на 11 больше.



Заведующие детсадами представили информацию о работе проектных площадок на стендах, показав достижения педагогов и детей в фактах и фотографиях. Коллеги перенимали опыт и отмечали понравившиеся инициативы оранжевыми стикерами. На круглых столах, которые прошли в рамках форума, новинки разобрали подробнее.



Например, представители детского сада №374 рассказали о современной технологии социализации дошкольников «Клубный час». В течение шестидесяти минут все воспитанники учреждения занимаются в клубах по интересам: художественном, театральном, исследовательском и др. Ребята делают выбор сами и играют, обучаются, развиваются, находят общий язык в разновозрастном коллективе.



В «Клубном часе» участвуют и родители. Например, одна из мам учила малышей печь пироги, а представитель пап провел веселые старты. Наталия Кудрявцева оценила эту технологию как очень востребованную.



На пленарном заседании обсудили проблемы дошкольного образования. Актуальной темой остается готовность детских садов к введению профессионального стандарта «Педагог». Не уходит из повестки и вопрос, как управлять инновационным учреждением. Создание условий для инклюзивного образования - также важная задача. В настоящее время садики посещают более 400 детей с ограниченными возможностями. Еще одна тема - как выявлять и поддерживать талантливых детей.



Директор Института возрастной физиологии РАО, лауреат премии Президента РФ в области образования Марьяна Безруких по видеосвязи из Москвы доступно рассказала о психофизиологических особенностях развития дошкольников.



Также на форуме работала мультстудия, прошли мастер-классы с современным игровым оборудованием.