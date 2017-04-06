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В самарском кардиоцентре появилась мемориальная доска Виктору Полякову

4 апреля исполнилось бы 80 лет Виктору Петровичу Полякову. Доктору медицинских наук, профессору Самарского государственного медицинского университета, почетному академику Российской академии медико-технических наук, заслуженному врачу РФ, лауреату национальной премии «Призвание», поэту.

В его день рождения в самарском кардиоцентре собрались многие горожане, чтобы поговорить о замечательном человеке, ушедшем из жизни в сентябре прошлого года.

Ученик и соратник легендарного Георгия Ратнера, Поляков первым провел революционную операцию сердца с множественными поражениями, носящую название «Лабиринт». Он разрабатывал методику шунтирования сосудов, изобретал вместе с учеными авиационного института первые российские кардиостимуляторы. Но самой большой отрадой для этого профессионала было то, что он сумел спасти от смерти сотни страдающих заболеваниями сердца рожениц и сделать здоровыми детишек с врожденным пороком сердца.

Собравшиеся почтить память хирурга выступали с воспоминаниями, а на экране шел непрерывный поток фотографий. Больше всего поразила одна: доктор Поляков держит на руках только что родившегося младенца, и глаза врача просто светятся от счастья!

- Виктор Петрович был прежде всего гражданин, человек огромной доброты и огромного ума - настоящий русский интеллигент, - сказал о нем его друг, бывший начальник областного управления здравоохранения Рудольф Галкин, вспоминая о том, как помогал Полякову создавать кафедру кардиохирургии в мединституте.

Несмотря на чудовищную занятость, Полякову удавалось находить время, чтобы писать стихи. В них - весь мир его переживаний за жизнь доверившихся ему людей, за жизнь общества и жизнь земляков.

Родившийся в затерявшемся в оренбургских степях Сорочинске, с момента поступления на первый курс Куйбышевского медицинского института он жил в нашем городе. Простой в общении, человек с большим чувством юмора Виктор Поляков был любим и коллегами, и больными. Для всех попадавших в кардиоцентр лучшей новостью было то, что их будет оперировать сам Поляков. Он брался за самые сложные случаи и работал до последних своих дней.

Вчера состоялась и церемония открытия мемориальной доски в честь Виктора Полякова. Она установлена на стене, примыкающей к кабинету доктора. Процессия в халатах и бахилах двинулась в самый центр кардиоцентра, туда, где находятся палаты с больными. Виктор Петрович не хотел работать в изолированном месте: только рядом с пациентами, чтобы лишний раз заглянуть к ним, проверить, как идет восстановление после операции…

Сколько слов благодарности было произнесено, сколько цветов возложено к памятной доске! Прекрасный след оставил на земле этот необыкновенный человек. Вскоре мемориальная доска, посвященная доктору Полякову, откроется и на самом здании кардиоцентра.




























Комментарий
Геннадий Гридасов, министр здравоохранения Самарской области:
- Для меня имя Виктора Полякова олицетворяет слияние медицинской науки и практики, тесную связь между медицинским университетом и практической кардиологией. Самарская школа кардиохирургии, созданная Ратнером и Поляковым, - не только одна из самых признанных на периферии нашей страны, но и широко известных за ее рубежами. Виктор Петрович умел объединять вокруг себя и воспитывать профессионалов. Уверен, они достойно продолжат его дело.
Дата: 6 апреля 2017 , 11:18
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Владимир Пермяков
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