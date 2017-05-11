11 мая 2017 года,
15:45
$ 58.08    63.26   Нефть 50.83 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

В рамках лектория «СГ» научный сотрудник зоологического музея Дамир Магдеев рассказал, сколько видов рыб водится в области и где можно встретить безногую ящерицу

Экологический лекторий нашего издания продолжает свою работу. Его участники получают возможность не только услышать выступления известных ученых-натуралистов, но и побывать в тематических музеях Самары. Одна из прошлых встреч состоялась в зоологическом музее им. Д.Н. Флорова, расположенном на территории Самарского государственного социально-педагогического университета. С удивительным миром животных слушателей познакомил научный сотрудник музея Дамир Магдеев. Он рассказал, сколько летучих мышей зимует на Самарской луке, почему нельзя приносить в дом ежей и почему самая большая жемчужина в мире разочаровала ювелиров. 

От простого к сложному

Зоомузей включает в себя несколько тематических залов. Экскурсия для слушателей лектория началась с экспозиции беспозвоночных. Здесь участники встречи смогли увидеть макет гигантского кальмара длиной 14 метров, познакомиться с многообразием насекомых, устриц и гребешков, а также узнать, что самый известный моллюск, который встречается в Жигулевских горах, - это виноградная улитка. Ученые считают ее самарским эндемиком - уникальным видом, сохранившимся с древних времен и не встречающимся больше ни на каких других территориях.

Дамир Магдеев продемонстрировал слушателям раковину гигантской тридакны и рассказал, что в таком же моллюске была найдена самая большая жемчужина в мире.

- Жемчужина-рекордсмен весила шесть килограммов, была размером с голову ребенка и получила название «Звезда Аллаха». Удивительно, что ювелирной ценности она не имеет никакой, потому что у тридакны нет перламутрового слоя, поэтому находка - это просто большой кусок известняка. Встречался жемчуг и в северных реках нашего края. Холодная вода, богатая кислородом, - подходящая для жемчужниц среда. Однако их добывали достаточно интенсивно, поэтому сейчас многие жемчужницы занесены в Красную книгу, - объяснил лектор.

Слушатели узнали, что самый большой паук, который водится на территории Самарской области, - это тарантул.

- Укус его болезненный, но несмертельный. Все тарантулы ядовиты, но для человека опасны те, которые могут прокусить кожу, - отметил Дамир Магдеев. Впрочем, опасаться встречи стоит скорее не с пауками, а с клещами, которые переносят порядка 20 видов различных заболеваний.

- В Жигулях клещей даже больше, чем на Дальнем Востоке, и 10% из них заражены энцефалитом, - подчеркнул эксперт.

Дамир Магдеев рассказал, что на каждого человека на планете приходится минимум 300 миллионов различных насекомых. Из их числа в губернии водятся обыкновенные богомолы, бражники, различные виды жуков, бабочек и ос.

- Самые красивые бабочки в нашей области - это махаон, аполлон и всем известный павлиний глаз. Встречается бабочка-репейница. Они интересны тем, что осенью стаями летят зимовать в Африку. Самая большая оса в наших краях - шершень. Никогда не пытайтесь от них избавиться самостоятельно - если семь шершней ужалят ослика, он умрет, - рассказал лектор.

Волжский воздух и вода

В Самарской области представлено порядка 60 видов рыб. Некоторых из них можно увидеть в зоомузее, например сазанов, окуней или щук. Помимо местных рыб здесь представлены и морские обитатели: пираньи, акулы, малек рыбы-луны, черепахи. По словам Дамира Магдеева, раньше в регионе было очень много осетровых, теперь их меньше, хотя стерлядь и иногда даже белуга еще встречаются. Самой большой рыбой у нас считается сом. В музее можно увидеть, как выглядит голова этой 90-килограммовой рыбы.

- Когда-то в Волге водилась каспийская минога. Эти животные, чем-то похожие на рыб, поднимались из Каспия на нерест и доходили почти до устья Камы. В районе Самары их ловили на веники - делали специальные проруби, опускали в них старые банные веники, минога присасывалась на листья, чтобы отдохнуть, в этот момент ее вытаскивали. В основном миногу не ели, а использовалив сушеном виде как свечки: очень жирные, они давали коптящее пламя. Сейчас каспийская минога - в Красной книге. Из-за плотин она не может пройти на нерест, - рассказал лектор.

В самарских лесах можно встретить безногую ящерицу веретенницу, ужей и неядовитых змей медянок.

- В степях водится степная гадюка, есть в регионе и черная гадюка Никольского. Яд гадюковых змей действует на красные кровяные тельца, стенки кровеносных сосудов, развиваются сильнейшие отеки, человек испытывает боль, появляются синюшные пятна. Во время прогулок по лесу несите перед собой палку или громко топайте - змеи почувствуют вибрации и уползут, - посоветовал Дамир Магдеев.

Лектор представил гостям музея и богатую коллекцию пернатых.

- Лебеди нашего края все белого цвета, среди них шипуны и крикуны. Видели в Самаре и черного австралийского лебедя. Он плавал с белыми лебедями на Яицких озерах. В районе Жигулевской ГЭС можно встретить орланов-белохвостов. Эти птицы там вылавливают рыбу. А вот самая большая сова в нашей области - это филин. Его когти достигают четырех сантиметров, он ловит различных животных, в том числе даже крупную птицу, например глухаря. Самая маленькая наша сова - это сплюшка, названная так за характерные издаваемые ею звуки, - рассказал Дамир Магдеев.

В зале пернатых можно увидеть лебедя-шипуна в полете и померяться ростом со страусом, а также узнать, что большой баклан, который «поселился» в музее несколько лет назад, за день может съесть до четырех килограммов рыбы.

Шкура неубитого медведя

Богата в музее и коллекция млекопитающих. Здесь есть чучела не только местных, но и довольно экзотических животных. Посетители могут, к примеру, сфотографироваться с жирафом, тигром и даже белым медведем. Последний, к слову, попал в музей из передвижного Московского зооцирка. В 1990-х годах цирк был на гастролях в Самаре, во время которых и погибло животное. Среди экспонатов немало чучел, которые были сделаны еще в начале XX века. Среди таких чучело бурого медведя и шокирующий экземпляр - двухголовый теленок, найденный в Елховке в тридцатых годах прошлого столетия.

Дамир Магдеев рассказал, каких из представленных в музее животных можно встретить на просторах Самарской луки.

- В Ширяевских штольнях ежегодно зимует более 25 тысяч летучих мышей девяти видов. Это крупнейшая зимовка этих животных в северной части Европы. Никогда летучие мыши на человека нападать не будут, они предпочитают ловить насекомых, например комаров, - рассказал лектор.

Он также посоветовал не приносить домой ежей, которые нередко попадаются дачникам и туристам в нашей области.

- Мало того, что еж ночью топает, так еще и не любит причесываться. Если вы раздвинете его иголочки, то увидите десятки, а то и сотни клещей. Сам еж не восприимчив к заболеваниям, которые переносят клещи, а для человека они могут быть опасны, - заключил эксперт.

Экскурсия в музей станет не единственной выездной встречей в рамках лектория «Самарской газеты». Совсем скоро участников ждут визиты в музей геологии, а также экологические пленэры. За расписанием лекций можно следить на сайте sgpress.ru.
Дата: 11 мая 2017 , 13:38
120
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
В рамках лектория «СГ» научный сотрудник зоологического музея Дамир Магдеев рассказал, сколько видов рыб водится в области и где можно встретить безногую ящерицу
11 мая 2017
120
В рамках лектория «СГ» научный сотрудник зоологического музея Дамир Магдеев рассказал, сколько видов рыб водится в области и где можно встретить безногую ящерицу
В Самарской области появятся юмористические школы
11 мая 2017
126
В Самарской области появятся юмористические школы
Глава УФСБ по Самарской области Владимир Татауров поздравил ветеранов с наступающим 9 мая
4 мая 2017
192
Глава УФСБ по Самарской области Владимир Татауров поздравил ветеранов с наступающим 9 мая
Геолог Александр Сидоров
4 мая 2017
194
Геолог Александр Сидоров "открывает" Царев Курган
В Самаре обсудили меры по борьбе с «кризисом антибиотикотерапии»
20 апреля 2017
654
1
В Самаре обсудили меры по борьбе с «кризисом антибиотикотерапии»
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
18 апреля 2017
556
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
В Самаре задумали внедрить «Гастрономический гид» с маршрутами по пивным ресторанам города
18 апреля 2017
426
4
В Самаре задумали внедрить «Гастрономический гид» с маршрутами по пивным ресторанам города
Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты
11 апреля 2017
555
Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты
В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
6 апреля 2017
667
В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
Лента новостей
11 мая 2017 , 15:33
47
Перекрытие Волжского проспекта. Как поедут автобусы?
Напомним , в связи с ремонтом тепловой камеры с 00:00 15 мая до 6:00 22 мая закроется...
11 мая 2017 , 15:07
194
В Самаре нашли людей, продававших билеты на Парад Победы
Ими были представители областных министерств и самарских предприятий. Об этом рассказал...
11 мая 2017 , 15:05
82
Рост продаж АвтоВАЗа с начала года составил 7,7%
За четыре месяца 2017 года объемы производства предприятия выросли на 17%.  Об этом...
11 мая 2017 , 15:01
171
В Самаре Приора столкнулась с Хендэ: пострадали две женщины
ДТП произошло в среду, 10 мая, в 10:00 на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Советском...
11 мая 2017 , 14:55
87
Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы
Суда отправятся 11 и 12 мая.
11 мая 2017 , 14:30
117
Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора» «Русским машинам»
Встреча состоится в конце мая - начале июня. По словам губернатора, на ней предстоит обсудить...
11 мая 2017 , 14:29
80
Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи
С наступлением теплых дней многие предприниматели открывают дополнительные точки продаж.
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5752
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5086
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4793
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4617
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
1276
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
787
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1508
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
696
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.