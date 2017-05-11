В рамках лектория «СГ» научный сотрудник зоологического музея Дамир Магдеев рассказал, сколько видов рыб водится в области и где можно встретить безногую ящерицу

Экологический лекторий нашего издания продолжает свою работу. Его участники получают возможность не только услышать выступления известных ученых-натуралистов, но и побывать в тематических музеях Самары. Одна из прошлых встреч состоялась в зоологическом музее им. Д.Н. Флорова, расположенном на территории Самарского государственного социально-педагогического университета. С удивительным миром животных слушателей познакомил научный сотрудник музея Дамир Магдеев. Он рассказал, сколько летучих мышей зимует на Самарской луке, почему нельзя приносить в дом ежей и почему самая большая жемчужина в мире разочаровала ювелиров.



От простого к сложному



Зоомузей включает в себя несколько тематических залов. Экскурсия для слушателей лектория началась с экспозиции беспозвоночных. Здесь участники встречи смогли увидеть макет гигантского кальмара длиной 14 метров, познакомиться с многообразием насекомых, устриц и гребешков, а также узнать, что самый известный моллюск, который встречается в Жигулевских горах, - это виноградная улитка. Ученые считают ее самарским эндемиком - уникальным видом, сохранившимся с древних времен и не встречающимся больше ни на каких других территориях.



Дамир Магдеев продемонстрировал слушателям раковину гигантской тридакны и рассказал, что в таком же моллюске была найдена самая большая жемчужина в мире.



- Жемчужина-рекордсмен весила шесть килограммов, была размером с голову ребенка и получила название «Звезда Аллаха». Удивительно, что ювелирной ценности она не имеет никакой, потому что у тридакны нет перламутрового слоя, поэтому находка - это просто большой кусок известняка. Встречался жемчуг и в северных реках нашего края. Холодная вода, богатая кислородом, - подходящая для жемчужниц среда. Однако их добывали достаточно интенсивно, поэтому сейчас многие жемчужницы занесены в Красную книгу, - объяснил лектор.



Слушатели узнали, что самый большой паук, который водится на территории Самарской области, - это тарантул.



- Укус его болезненный, но несмертельный. Все тарантулы ядовиты, но для человека опасны те, которые могут прокусить кожу, - отметил Дамир Магдеев. Впрочем, опасаться встречи стоит скорее не с пауками, а с клещами, которые переносят порядка 20 видов различных заболеваний.



- В Жигулях клещей даже больше, чем на Дальнем Востоке, и 10% из них заражены энцефалитом, - подчеркнул эксперт.



Дамир Магдеев рассказал, что на каждого человека на планете приходится минимум 300 миллионов различных насекомых. Из их числа в губернии водятся обыкновенные богомолы, бражники, различные виды жуков, бабочек и ос.



- Самые красивые бабочки в нашей области - это махаон, аполлон и всем известный павлиний глаз. Встречается бабочка-репейница. Они интересны тем, что осенью стаями летят зимовать в Африку. Самая большая оса в наших краях - шершень. Никогда не пытайтесь от них избавиться самостоятельно - если семь шершней ужалят ослика, он умрет, - рассказал лектор.



Волжский воздух и вода



В Самарской области представлено порядка 60 видов рыб. Некоторых из них можно увидеть в зоомузее, например сазанов, окуней или щук. Помимо местных рыб здесь представлены и морские обитатели: пираньи, акулы, малек рыбы-луны, черепахи. По словам Дамира Магдеева, раньше в регионе было очень много осетровых, теперь их меньше, хотя стерлядь и иногда даже белуга еще встречаются. Самой большой рыбой у нас считается сом. В музее можно увидеть, как выглядит голова этой 90-килограммовой рыбы.



- Когда-то в Волге водилась каспийская минога. Эти животные, чем-то похожие на рыб, поднимались из Каспия на нерест и доходили почти до устья Камы. В районе Самары их ловили на веники - делали специальные проруби, опускали в них старые банные веники, минога присасывалась на листья, чтобы отдохнуть, в этот момент ее вытаскивали. В основном миногу не ели, а использовалив сушеном виде как свечки: очень жирные, они давали коптящее пламя. Сейчас каспийская минога - в Красной книге. Из-за плотин она не может пройти на нерест, - рассказал лектор.



В самарских лесах можно встретить безногую ящерицу веретенницу, ужей и неядовитых змей медянок.



- В степях водится степная гадюка, есть в регионе и черная гадюка Никольского. Яд гадюковых змей действует на красные кровяные тельца, стенки кровеносных сосудов, развиваются сильнейшие отеки, человек испытывает боль, появляются синюшные пятна. Во время прогулок по лесу несите перед собой палку или громко топайте - змеи почувствуют вибрации и уползут, - посоветовал Дамир Магдеев.



Лектор представил гостям музея и богатую коллекцию пернатых.



- Лебеди нашего края все белого цвета, среди них шипуны и крикуны. Видели в Самаре и черного австралийского лебедя. Он плавал с белыми лебедями на Яицких озерах. В районе Жигулевской ГЭС можно встретить орланов-белохвостов. Эти птицы там вылавливают рыбу. А вот самая большая сова в нашей области - это филин. Его когти достигают четырех сантиметров, он ловит различных животных, в том числе даже крупную птицу, например глухаря. Самая маленькая наша сова - это сплюшка, названная так за характерные издаваемые ею звуки, - рассказал Дамир Магдеев.



В зале пернатых можно увидеть лебедя-шипуна в полете и померяться ростом со страусом, а также узнать, что большой баклан, который «поселился» в музее несколько лет назад, за день может съесть до четырех килограммов рыбы.



Шкура неубитого медведя



Богата в музее и коллекция млекопитающих. Здесь есть чучела не только местных, но и довольно экзотических животных. Посетители могут, к примеру, сфотографироваться с жирафом, тигром и даже белым медведем. Последний, к слову, попал в музей из передвижного Московского зооцирка. В 1990-х годах цирк был на гастролях в Самаре, во время которых и погибло животное. Среди экспонатов немало чучел, которые были сделаны еще в начале XX века. Среди таких чучело бурого медведя и шокирующий экземпляр - двухголовый теленок, найденный в Елховке в тридцатых годах прошлого столетия.



Дамир Магдеев рассказал, каких из представленных в музее животных можно встретить на просторах Самарской луки.



- В Ширяевских штольнях ежегодно зимует более 25 тысяч летучих мышей девяти видов. Это крупнейшая зимовка этих животных в северной части Европы. Никогда летучие мыши на человека нападать не будут, они предпочитают ловить насекомых, например комаров, - рассказал лектор.



Он также посоветовал не приносить домой ежей, которые нередко попадаются дачникам и туристам в нашей области.



- Мало того, что еж ночью топает, так еще и не любит причесываться. Если вы раздвинете его иголочки, то увидите десятки, а то и сотни клещей. Сам еж не восприимчив к заболеваниям, которые переносят клещи, а для человека они могут быть опасны, - заключил эксперт.



Экскурсия в музей станет не единственной выездной встречей в рамках лектория «Самарской газеты». Совсем скоро участников ждут визиты в музей геологии, а также экологические пленэры. За расписанием лекций можно следить на сайте sgpress.ru.