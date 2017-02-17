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В понедельник на площади Куйбышева начнутся гулянья по случаю Масленицы

На площади им. Куйбышева началась подготовка к масленичной неделе, проводам зимы и встрече весны.

Судя по плану мероприятий, провести время на главной городской площади в эти дни будет интересно и детям, и взрослым. Как ранее сообщал sgpress.ru, наибольший приток гостей ожидается в воскресенье, 26 февраля. В пресс-центре «Самарской Газеты» руководитель городского департамента культуры, молодежной политики и туризма Татьяна Шестопалова рассказала, какие сюрпризы ждут горожан в эти дни. 

Продолжит работать усадьба Деда Мороза. Только теперь в ней поселились новые жильцы. В гости к дедушке приехала Весна. 20-22 февраля с 16.00 и 23-26 февраля с 12.00 она будет встречать гостей в усадьбе. Вход в дом Деда Мороза будет организован в прежнем режиме - группами. На приусадебной территории можно будет пообщаться с Емелей, Бабой-Ягой, Колобком и другими сказочными персонажами. Весна в буквальном смысле слова преобразит и саму усадьбу. Например, интерьер дома дополнят цветы.

По многочисленным просьбам горожан рядом с усадьбой расположат точку общепита, в которой можно будет выпить чай, перекусить. Кроме того, здесь появятся новые аттракционы для детей: деревянные качели в виде русских ложек, небольшие карусели и другие объекты, сделанные мастерской «Дубыня». Все это нужно для того, чтобы развлечь гостей усадьбы, которые ждут своей очереди.

Перед усадьбой разместят театр, артисты которого посредством песен, танцев и других номеров расскажут о днях масленичной недели. Ожидаются и короткие представления кукольных театров.

С 20 февраля на площади у арт-объекта «Самовар» скоморохи и ряженые будут проводить конкурсы.

Также начнет работу «Город мастеров», где изделия декоративно-прикладного искусства представят творцы из Самары, области и соседних регионов. Планируется, что к будущим выходным экспозиции и торговлю развернут около 120 мастеров. Одну из стен павильонов «Города» украсят иллюстрации к сказке «Конек-Горбунок» самарского художника Олега Рамодина.

26 февраля с 12.00 до 17.00 на большой сцене, стилизованной под русскую избу, будет представлена концертная программа с песнями, танцами. Позабавиться и показать свою удаль можно будет, поднявшись на столб, потягав гири, побегав на ходулях, приняв участие в боях подушками, перетягивая канат. На площади остается горка, установят тантамарески (панно для фотосъемки с отверстием для лица), гостей ждет угощение блинами и чаем в 20-ти торговых точках. Запланирована и бесплатная раздача лакомств.

Полюбоваться на главную героиню гуляний - яркую 23-метровую «Маслену» можно будет уже с 20 февраля.

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Дата: 17 февраля 2017 , 09:55
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Автор текста: Ева Нестерова
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