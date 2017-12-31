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Главная/Общество/

В полдень по улицам Самары проедут Деды Морозы и Снегурочки на байках

Точка сбора необычного, но уже традиционного для Самары мотопробега - 12:00 возле ТЦ «Русь на Волге». Его организатором является самарский мотоклуб «Зелёная ворона».

Новогодние персонажи на байках проедут по Самаре, попутно даря всем взрослым и детям подарки.

Принять участие в праздничном мотопробеге может любой обладатель мототехники с документами на технику и правом управления ей, а также при наличии новогодних костюмов Деда Мороза или Снегурочки.
Дата: 31 декабря 2017 , 11:07
411
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: vk.com/club63143946
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