В полдень по улицам Самары проедут Деды Морозы и Снегурочки на байках

Новогодние персонажи на байках проедут по Самаре, попутно даря всем взрослым и детям подарки.Принять участие в праздничном мотопробеге может любой обладатель мототехники с документами на технику и правом управления ей, а также при наличии новогодних костюмов Деда Мороза или Снегурочки.