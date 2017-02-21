В феврале число поездок по социальной карте временно увеличено до 60

Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на круглом столе в Общественной палате Самарской области.



Такое решение принято региональным минтрансом совместно с администрацией Самары по итогам мониторинга, который ведется с начала февраля. Детальный анализ передвижения самарцев, которые пользуются социальной транспортной картой, показал, что к 20 февраля 5800 граждан совершили 50 или более поездок.



- С учетом переходного периода, а также в целях дальнейшего мониторинга принято совместное с городом решение в феврале увеличить количество поездок по соцкарте до 60. Это сделано для того, чтобы граждане смогли продолжить поездки на общественном транспорте, а мы смогли провести тщательный анализ для принятия дальнейших решений,- подчеркнул Калинин.



Также при определении количества поездок по соцкарте будет учитываться критерий адресности. В случае необходимости по итогам анализа отдельным людям будет оказываться либо индивидуальная поддержка, либо применяться иные формы помощи.



Напомним, с 1 февраля число поездок по социальной карте жителя Самарской области ограничено до 50 в месяц. Эта мера связана с постоянным ростом расходов областного бюджета на возмещение затрат транспортных организаций на перевозку отдельных категорий граждан по социальным картам. В 2016 году на указанные цели направлено более 1,3 млрд рублей, что почти на 400 тыс. рублей, или на 38% больше, чем в 2015 году. На 2017 год финансирование предусматривается в размере 1,36 млрд рублей. Однако с учетом роста тарифов на проезд этих средств недостаточно.