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В этом году на «Грушу» приедет 3,5-миллионный гость

Всех любителей авторской песни просят обратить особое внимание. Этим летом в связи с проведением игр мирового футбольного первенства Грушинский фестиваль, который многие десятилетия проходил в первые выходные июля, переносится на последний месяц лета.

Он состоится с 9 по 12 августа на привычном месте - Мастрюковских озерах. Это позволит избежать совпадения по срокам с матчами Чемпионата (последний из запланированной серии придется на 7 июля). Кроме того, в августе уже не будут задействованы в программе футбольного первенства сотрудники правоохранительных органов, спасатели, медицинские работники, и они смогут уделить повышенное внимание безопасности на «Груше».

- Мы уверены, что перенесение сроков никак не отразится на числе гостей, - говорит президент Самарского клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман. - Кому дорог этот праздник дружбы, музыки и поэзии, тот обязательно приедет на нашу поляну на Мастрюковских озерах, даже если это придется сделать на месяц позже. Поскольку любимый Грушинский формирует атмосферу доброты, внимания к человеку. По огромной концентрации улыбок и дружеских объятий нашему фестивалю нет равных. Тем более что в этом году мы отметим несколько замечательных юбилеев. В первую очередь - полувековую историю Грушинского фестиваля.

В 2018 году самый масштабный в стране бардовский праздник отметит знаменательный юбилей. 50 лет прошло с первого слета любителей самодеятельной песни, который был организован в память о подвиге их товарища Валерия Грушина, погибшего в туристическом походе при спасении детей. За полвека фестиваль превратился в бренд Самарской области, уникальное социокультурное явление, объединяющее тысячи людей по всему миру. Были годы, когда на Мастрюковскую поляну приезжали до 200 тысяч человек.

На днях представители оргкомитета фестиваля посетили поляну в Мастрюках, оценили ее состояние, распланировали будущие объекты. Вроде бы все уже давно отработано, но каждый год появляются новые идеи, под них создают новые арт-площадки. На фестивале-2018, помимо празднования полувекового юбилея, будут особо чествовать в связи с 85-летием постоянного участника, председателя жюри, мэтра бардовской песни Александра Городницкого. Готовится специальная программа в честь 100-летия комсомола, которое отмечается в этом году. И задуман особый сюрприз для постоянных гостей праздника. Организаторы прикинули и поняли, что в это лето на поляне должен появиться 3,5-миллионный посетитель «Груши». Им может стать любой из тех, кто приедет на Мастрюковские озера во вторые выходные августа.

На поляне, как всегда, ожидаются именитые гости, которые внесли огромный вклад в развитие бардовского движения. Будут работать несколько сцен, спортплощадки. Обязательно состоится традиционный футбольный матч «Сборная Самары» - «Сборная мира».

- А главное, несколько суток подряд все мы будем петь истинные, добрые песни, - подчеркивает участник «Грушинского трио», друг Валерия Грушина Анатолий Головин.
Дата: 11 июня 2018 , 14:50
459
Автор текста: Марина Гринева
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