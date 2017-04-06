В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
Когда мне было года три, я наизусть рассказывала стихи Корнея Чуковского, напечатанные в большом сборнике. С важным видом переворачивала страницы и делала вид, что читаю. На самом деле букв не знала, а запомнить текст мне помогали красочные иллюстрации Юрия Васнецова.
Думаю, у каждого из нас в детстве была такая вот первая книга с любимыми рисунками, которые мы могли рассматривать часами. Поэтому 2 апреля - день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, ставший в наши дни Днем детской книги, вместе с писателями и переводчиками, несомненно, должны праздновать и те, кто оживляет однообразные строчки текста своими красочными фантазиями. Это художники- иллюстраторы.
С нашим городом связано творчество нескольких из них. Мы любим их рисунки, но порой не удосуживаемся прочесть на первой странице издания, кто их автор.
Учитель и творец
Например, про Виктора Панидова, всемирно известного графика, автора тысяч книжных иллюстраций, гравюр и экслибрисов, в столице губернии даже сейчас мало кто знает. Родившийся в 1947 году, в 22 года он начал преподавать в Куйбышевской художественной школе №1, а в 27 стал членом Союза художников СССР. В Куйбышевское книжное издательство Панидова привели друзья. Увидев самые первые его работы, едва ли не все местные писатели стали обращаться к молодому художнику с предложениями оформить книги.
Чтобы утолить книжный голод соотечественников, издательство в советские годы выпускает 300-тысячными тиражами сочинения Драйзера, Гете, Блока, Шекспира с иллюстрациями Панидова. Художник работает сутками. «Сестра Керри», «Остров сокровищ», «Черная стрела», «Ромео и Джульетта»... Самарский художник оживил сотни персонажей любимых всеми книг!
В основном его работы выполнены в технике ксилографии. Отмеченные оригинальным видением и ни с кем не сравнимой манерой произведения, они стали экспонироваться в том числе за границей - во Франции, США, Мексике, Великобритании, Гонконге, Чехословакии. Панидов был одним из мэтров
экслибриса, лауреатом I Всероссийского конгресса экслибриса. Художник был также крупным авторитетом в станковой, пастельной и книжной графике. Работая и в смешанной технике, он все же больше всего любил деревянную гравюру. Внимательно изучая литературное произведение, тяготел к точной психологической прорисовке каждого персонажа. Природный материал - дерево - придавал его работам цельность, подлинность, возвышенность. Цикл «Старая Самара» выполнен в технике акватинты - гравюры, похожей на акварель. Его дело продолжили ученики, которые и поныне живут и работают в воспетом мастером городе.
Волжские сказочники
Например, Юлий Колесник.Известный самарский график, в настоящее время арт-директор художественно-производственного предприятия «Арт-Про». Он был ведущим художником Куйбышевского издательства, проиллюстрировав в свойственной только ему манере более 50 книг, в том числе и любимые юношеством книги Александра Дюма и Александра Куприна, а также произведения местных писателей и поэтов. Юным самарцам запомнились его гравюры, созданные по сказам нашего края. На них, на фоне волжских просторов, предстает сам Стенька Разин со товарищи.
График Сергей Цедилов - член Союза художников России с 2003 года.
В 1977 году он окончил живописно-педагогическое отделение Куйбышевского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина. Сергей Цедилов уже много лет работает в области книжной графики и книжного дизайна. В 2002 - 2005 годах был главным художником московского издательства «Академкнига/учебник». Его тщательно проработанные, яркие, воздушные иллюстрации полны радости и юмора. Художник оформил более ста книг и учебников. Среди его любимых детищ - «Путешествие Нильса с дикими гусями», сказки народов Поволжья, сборники сказок народов мира.
Книга всей жизни
Особо хочется сказать об Олеге Рамодине, отметившем в прошлом году свое 60-летие большой персональной выставкой. Этот художник твердо следует заветам
старого поколения российских иллюстраторов детской литературы - Бориса Зворыкина, Елены Поленовой, Ивана Билибина, которые вдохновлялись иконописью, дымковской игрушкой, народным лубком, древнерусской книжной миниатюрой, народной вышивкой и палехскими узорами.
Его поистине ювелирными миниатюрами украшены книги и собрания сочинений столичных издательств. Он пользуется разнообразными средствами, каждый раз удивительно точно выбирая те, которые, по мнению художника, лучше выражают личность писателя и настрой самого произведения.
В его арсенале гравюра, пастель, карандаш, перо и даже сложное сочетание всего этого. Работает он по старинке, с помощью мощной лупы, только в крайнем случае прибегая к помощи компьютерных графических программ. И часто тратит на иллюстрацию дни, недели и даже месяцы, скрупулезно выписывая мельчайшие детали.
Долгие годы художник творил собственную вариацию «Конька-Горбунка» Петра Ершова. Ему хотелось посостязаться не с кем-нибудь, а с самими асами книжной миниатюры - Иваном Билибиным, Владимиром Сутеевым и даже с собственным учителем - Виктором Панидовым, иллюстрации которых к любимой в народе поэтической сказке стали каноническими. Решил доказать самому себе, что стал мастером им под стать.
И вот к юбилею художнику помогли выпустить полностью - от шрифта и орнаментов до рисунков и обложки - задуманную и выполненную им книгу. На ее издание самарское отделение Союза художников РФ получило губернский грант. Для Олега Рамодина эта работа стала своеобразным подведением итогов. Художник говорит, что сейчас ему случается зарабатывать на жизнь даже оформлением товаров народного потребления, но он бы не хотел запомниться землякам как автор упаковки для пельменей, он хочет подарить юным самарцам уникальную книгу, которой можно и должно гордиться!
Думаю, у каждого из нас в детстве была такая вот первая книга с любимыми рисунками, которые мы могли рассматривать часами. Поэтому 2 апреля - день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, ставший в наши дни Днем детской книги, вместе с писателями и переводчиками, несомненно, должны праздновать и те, кто оживляет однообразные строчки текста своими красочными фантазиями. Это художники- иллюстраторы.
С нашим городом связано творчество нескольких из них. Мы любим их рисунки, но порой не удосуживаемся прочесть на первой странице издания, кто их автор.
Учитель и творец
Например, про Виктора Панидова, всемирно известного графика, автора тысяч книжных иллюстраций, гравюр и экслибрисов, в столице губернии даже сейчас мало кто знает. Родившийся в 1947 году, в 22 года он начал преподавать в Куйбышевской художественной школе №1, а в 27 стал членом Союза художников СССР. В Куйбышевское книжное издательство Панидова привели друзья. Увидев самые первые его работы, едва ли не все местные писатели стали обращаться к молодому художнику с предложениями оформить книги.
Чтобы утолить книжный голод соотечественников, издательство в советские годы выпускает 300-тысячными тиражами сочинения Драйзера, Гете, Блока, Шекспира с иллюстрациями Панидова. Художник работает сутками. «Сестра Керри», «Остров сокровищ», «Черная стрела», «Ромео и Джульетта»... Самарский художник оживил сотни персонажей любимых всеми книг!
В основном его работы выполнены в технике ксилографии. Отмеченные оригинальным видением и ни с кем не сравнимой манерой произведения, они стали экспонироваться в том числе за границей - во Франции, США, Мексике, Великобритании, Гонконге, Чехословакии. Панидов был одним из мэтров
экслибриса, лауреатом I Всероссийского конгресса экслибриса. Художник был также крупным авторитетом в станковой, пастельной и книжной графике. Работая и в смешанной технике, он все же больше всего любил деревянную гравюру. Внимательно изучая литературное произведение, тяготел к точной психологической прорисовке каждого персонажа. Природный материал - дерево - придавал его работам цельность, подлинность, возвышенность. Цикл «Старая Самара» выполнен в технике акватинты - гравюры, похожей на акварель. Его дело продолжили ученики, которые и поныне живут и работают в воспетом мастером городе.
Волжские сказочники
Например, Юлий Колесник.Известный самарский график, в настоящее время арт-директор художественно-производственного предприятия «Арт-Про». Он был ведущим художником Куйбышевского издательства, проиллюстрировав в свойственной только ему манере более 50 книг, в том числе и любимые юношеством книги Александра Дюма и Александра Куприна, а также произведения местных писателей и поэтов. Юным самарцам запомнились его гравюры, созданные по сказам нашего края. На них, на фоне волжских просторов, предстает сам Стенька Разин со товарищи.
График Сергей Цедилов - член Союза художников России с 2003 года.
В 1977 году он окончил живописно-педагогическое отделение Куйбышевского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина. Сергей Цедилов уже много лет работает в области книжной графики и книжного дизайна. В 2002 - 2005 годах был главным художником московского издательства «Академкнига/учебник». Его тщательно проработанные, яркие, воздушные иллюстрации полны радости и юмора. Художник оформил более ста книг и учебников. Среди его любимых детищ - «Путешествие Нильса с дикими гусями», сказки народов Поволжья, сборники сказок народов мира.
Книга всей жизни
Особо хочется сказать об Олеге Рамодине, отметившем в прошлом году свое 60-летие большой персональной выставкой. Этот художник твердо следует заветам
старого поколения российских иллюстраторов детской литературы - Бориса Зворыкина, Елены Поленовой, Ивана Билибина, которые вдохновлялись иконописью, дымковской игрушкой, народным лубком, древнерусской книжной миниатюрой, народной вышивкой и палехскими узорами.
Его поистине ювелирными миниатюрами украшены книги и собрания сочинений столичных издательств. Он пользуется разнообразными средствами, каждый раз удивительно точно выбирая те, которые, по мнению художника, лучше выражают личность писателя и настрой самого произведения.
В его арсенале гравюра, пастель, карандаш, перо и даже сложное сочетание всего этого. Работает он по старинке, с помощью мощной лупы, только в крайнем случае прибегая к помощи компьютерных графических программ. И часто тратит на иллюстрацию дни, недели и даже месяцы, скрупулезно выписывая мельчайшие детали.
Долгие годы художник творил собственную вариацию «Конька-Горбунка» Петра Ершова. Ему хотелось посостязаться не с кем-нибудь, а с самими асами книжной миниатюры - Иваном Билибиным, Владимиром Сутеевым и даже с собственным учителем - Виктором Панидовым, иллюстрации которых к любимой в народе поэтической сказке стали каноническими. Решил доказать самому себе, что стал мастером им под стать.
И вот к юбилею художнику помогли выпустить полностью - от шрифта и орнаментов до рисунков и обложки - задуманную и выполненную им книгу. На ее издание самарское отделение Союза художников РФ получило губернский грант. Для Олега Рамодина эта работа стала своеобразным подведением итогов. Художник говорит, что сейчас ему случается зарабатывать на жизнь даже оформлением товаров народного потребления, но он бы не хотел запомниться землякам как автор упаковки для пельменей, он хочет подарить юным самарцам уникальную книгу, которой можно и должно гордиться!
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